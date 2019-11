Bauru no NBB 7: Após título da Liga das Américas, paulistas buscam temporada perfeita

O Bauru Basketball Team é um time do interior paulista, da cidade homônima. A franquia retomou as atividades no basquete em 2007, após ter o projeto interrompido por falta de investimento. O antigo Tilibra/Copimax era quem levava o nome da cidade pelo Brasil a fora, inclusive ganhando um Campeonato Paulista em 1999 e sendo campeão nacional, no extinto Campeonato Brasileiro da CBB, em 2002.

Disputa o NBB desde sua primeira edição, em 2008 e sempre colecionou boas atuações, tendo como melhor resultado um terceiro lugar na temporada 2012/13. Com um time orquestrado pelo americano Larry Taylor desde 2009, o Paschoalotto/Bauru chega a sua primeira final na história do NBB, depois de quase encerrar as atividades novamente em 2012, devido a saída de seu patrocinador, porém o time conseguiu dar a volta por cima e receber um investimento que lhe permitiu não só continuar atuante no basquetebol, como também disputando títulos.

Campeão de tudo e recorde nacional

A equipe Bauruense vem fazendo a melhor temporada de toda a história unificada do clube, após conquistar o Campeonato Paulista em 2013, o Dragão conseguiu o bicampeonato e ainda levou a Liga Sul Americana e a Liga das Américas, ambas de forma invicta e inédita na história da franquia. Pelo NBB, o time teve apenas duas derrotas na fase de classificação, e nas duas oportunidades, as derrotas ocorreram no jogo seguinte aos títulos continentais.

De quebra o time conseguiu quebrar o recorde histórico de vitórias consecutivas, superando o Flamengo de 2008/09 que conquistou 24 vitórias somando fase regular e playoffs. Já a equipe de Guerrinha teve 25 triunfos seguidos apenas na fase classificatória, e chegou aos playoffs com a melhor campanha e status de time a ser batido.