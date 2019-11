Resultado Houston Rockets x Golden State Warriors Jogo 4 Finais da Conferência Oeste da NBA (128-115)

Muito obrigado e até a próxima!

Vamos aos destaques da partida:



Houston Rockets:

#13 James Harden - 45 pontos e 9 rebotes

#5 Josh Smith - 20 pontos e 6 rebotes

#1 Trevor Ariza - 17 pontos e 5 rebotes



Golden State Warriors:

#11 Klay Thompson - 24 pontos e 3 rebotes

#30 Stephen Curry - 23 pontos e 4 assistências

#23 Draymond Green - 21 pontos e 15 rebotes.

Fim de papo em Houston. Teremos jogo 5 na final do lado Oeste dos Playoffs. Com um show, um espetáculo de James Harden, os Rockets batem os Warriors por 128-115 e seguem vivos na final.

4º Quarto (-25.6): HAAAAAAAAAAAAAAAAAARDEEEEEEEEEN, SEN-SA-CI-O-NAL! Mata de três e fecha o jogo! 128-115.

4º Quarto (-57.2): ARIIIIIZA, CRAVA! Define a partida. 125-112.

4º Quarto (-1:07): Jones, na bandeja, pra praticamente definir o jogo! 123-112.

4º Quarto (-1:42): HAAAARDEN, POR CIMA DE LEANDRINHO, DE TRÊS! 121-112.

4º Quarto (-2:10): Igoudala crava. 118-110.

Para o jogo, Kevin McHale.

4º Quarto (-2:49): Barnes no gancho curto. 118-108.

Harden cobra as faltas e anota mais dois. 118-106.

4º Quarto (-3:09): Draymond Green comete sua sexta falta e está fora do jogo.

4º Quarto (-3:45): Curry, outra bola longa. 116-106.

4º Quarto (-3:55): Thompson guarda na bandeja. 116-103.

Acerta um apenas, novamente. 116-101.

4º Quarto (-4:09): Outra falta em Josh Smith. Vaias em Houston.

Acerta apenas um. 115-101.

4º Quarto (-4:30): Curry mete de três e Josh Smith sofre mais uma falta. 114-101.

4º Quarto (-5:01): Conexão Harden-Howard e mais dois pontos. 114-98.

4º Quarto (-5:46): Hack'Smith. Jogo parado e um lance marcado.112-98.

4º Quarto (-6:37): HAAAAAAAAAARDEN DE NOVO! 37 PONTOS PARA O BARBA! Para o jogo, Steve Kerr. 111-98.

4º Quarto (-7:00): HAAAAAARDEN, DE LONGE! 109-98.

Acerta os dois. 106-98.

4º Quarto (-7:31): Harden foi para infiltração no crossove e sofre falta.

4º Quarto (-8:25): Curry marca sua primeira cesta após a contusão. E de três. 104-98.

4º Quarto (-9:10): Força e guarda, Harden. 104-95.

Pede tempo, Kevin McHale.

4º Quarto (-9:28): THOMPSON, IT'S ON FIRE! De três! 102-95.

4º Quarto (-10:20): De três, Thompson! 102-92.

Converte. 102-89.

4º Quarto (-10:40): Terrence Jones, com dois pontos e a falta. 101-89.

4º Quarto (-11:06): Barnes, de três. 99-89.

4º Quarto (-11:29): Leandrinho guarda na bandeja. 99-86.

4º Quarto (-12:00): Vamos lá, último período.

E na última bola, Terrence Jones salva um air ball e guarda na cravada. 99-84.

3º Quarto (-9.1): Leandrinho marca de três. 97-84.

3º Quarto (-32.0): Capela sofre falta e converte um. 97-81.

3º Quarto (-1:01): Green na infiltração. 96-81.

3º Quarto (-1:31): Igoudala, de longe. 94-79.

Erra uma e acerta outra. 94-76.

3º Quarto (-1:42): Leandrinho pega Harden e tem dois lances.

3º Quarto (-2:25): Igoudala sofre falta. Acerta os dois. 93-76.

3º Quarto (-3:00): Cravada de Jones! Houston abre 93-71.

Converte um. 91-71.

3º Quarto (-3:14): Cappela sofre falta e Houston tem duas faltas.

Steve Kerr para o jogo.

3º Quarto (-4:08): HARDEN, ON FIRE! De três! 90-71.

3º Quarto (-4:31): Mais uma de três, Josh Smith! 87-71.

3º Quarto (-4:57): Insine, na ponte aérea. 84-71.

3º Quarto (-5:28): HARDEN, NO STEP BACK, DE TRÊS! 84-69.

Converte ambos os lances, Harden. 81-69.

3º Quarto (-6:01): Sofre falta, Harden. Dois lances.

Curry retorna para a quadra. Parece estar pronto.

3º Quarto (-6:27): Green, de muito longe! 78-69.

3º Quarto (-6:46): Ariza, de três! 78-66.

3º Quarto (-7:17): Harrison Barnes crava no contra ataque. 75-66.

Erra os dois lances, Bogut.

Marcado Flagrante 1. Segue no jogo, o pivô dos Rockets.

3º Quarto (-8:07): COTOVELADA IGNORANTE DE HOWARD EM BOGUT. Será revista e foi agressão nitída.

3º Quarto (-8:59): CRAVADA DO BARBA! 75-64.

Converte. 73-64.

3º Quarto (-9:14): Draymond Green, dois pontos e a falta. 73-63.

3º Quarto (-10:28): Harden numa bandeja de mão trocada. 73-61.

3º Quarto (-11:30): E Green já crava no começo de jogo. 71-61.

Uma bateria de exames será feito para saber se houve uma concussão em Stephen Curry.

A contusão de Stephen Curry foi na cabeça. Jogador está sob supervisão clínica.

Os Rockets começaram intensos, atropelando e abrindo mais de 20 pontos. Mas na reta final do primeiro tempo, Klay Thompson chamou o jogo e ditou a reação dos Warriors, diminuindo o placar para 10, contando com erros do ataque vermelho e forte marcação no garrafão.

Segundo as informações, Stephen Curry está sendo avaliado e suas chances de retorno para essa partida é de 50%.

Houston Rockets:



#5 Josh Smith - 15 pontos e 4 rebotes

#1 trevor Ariza - 12 pontos e 3 assistências

#12 Dwight Howard - 12 pontos e 7 rebotes

Vamos aos destaques desse primeiro tempo.

JAMES HARDEN MARCA DO SEU GARRAFÃO, NO ESTOURO DO RELÓGIO, APÓS UM SUPER TOCO! Mas no replay, invalidaram a cesta. Pena.

2º Quarto (-8.4): Jason Terry, pra três! 69-59.

2º Quarto (-32.1): Green salva e infiltra bem. 66-59.

2º Quarto (-1:20): THOMPSON, QUENTE! Guarda de três! 66-57.

Erra os dois lances, Howard.

E começam a fazer hack'a Howard.

2º Quarto (-2:05): Klay Thompson! De longe! 66-54.

Erra o primeiro. Acerta o segundo. 66-51.

2º Quarto (-2:19): Howard sofre falta e vai pra arremessos.

Acerta, Ariza. 65-51.

2º Quarto (-2:45): TREVOR ARIZA MATA DE TRÊS E SOFRE FALTA! 64-51.

2º Quarto (-3:17): Leandrinho, de três! 61-51.

2º Quarto (-3:37): Livingstone crava na chegada. 61-48.

Guarda os dois. 61-46.

2º Quarto (-3:53): Harden tem dois lances.

Para o jogo, Kevin McHale. Stephen Curry retorna à quadra.

2º Quarto (-4:07): THOPSON, ON FIRE! Mais uma do perímetro. 59-46.

2º Quarto (-4:27): Thompson guarde de longe. 59-43.

2º Quarto (-5:05): Gancho curto de Howard e 59-40.

2º Quarto (-5:29): Enterrada forte de Green que sai aos berros. 57-38.

Pedido de tempo na quadra.

Ariza converte os dois lances. 57-36.

O jogo vai retornar e mais detalhes durante a partida.

Esposa e mãe na angústia e o jogador se recupera aos poucos e vai aos vestiários. Pancada forte na queda.

2º Quarto (-5:52): Cama de gato em Curry que virou cambalhota no ar e caiu feio demais. Lance pesado e o armador está sob cuidados, no chão.

2º Quarto (-5:58): Bandeja curta e ponto de Thompson. 55-36.

2º Quarto (-6:36): Thompson marca seus primeiros pontos. 55-34.

Erra, Howard.

2º Quarto (-7:15): DOIS PONTOS E FALTA EM HOWARD! A vantagem só aumenta. 55-32.

2º Quarto (-7:45): Bogut comete a terceira falta. Howard acerta um lance. 53-32.

2º Quarto (-8:00): Green manda de longe. 52-32.

2º Quarto (-8:32): Josh Smith, perfeito até aqui. 50-29.

Para o jogo, Steve Kerr. 48-29 no placar.

2º Quarto (-9:10): Draymond Green marca na bandeja, reclama de falta e leva falta técnica. Houston converte a falta. 48-29.

2º Quarto (-10:10): Defesas melhoram e forçam turnovers. 47-25.

Guarda um e Bogut marca no rebote. 47-25.

2º Quarto (-11:31): Igoudala partia pra bandeja e sofre falta. Dois lances.

O aproveitamento nas bolas de três, do Houston, é um absurdo. 75% de aproveitamento. Um atropelo.

É o melhor quarto dos Rockets e o pior quarto dos Warriors. Jogo é impressionante.

HARDEN, NA DANÇA CONTRA LEANDRINHO! Os Rockets vencem por 45-22 neste primeiro quarto.

Última posse do primeiro quarto é do Houston.

Acerta apenas um. 43-22.

1º Quarto (-43.3): Houston amassa o rival. Brewer sofre falta e tem dois lances.

1º Quarto (-1:17): Harden, de três! 42-22.

Erra, Igoudala.

1º Quarto (-1:53): IGOUDALA, DOIS PONTOS E FALTA. Jogo intenso, infiltração linda e placar em 37-22.

1º Quarto (-2:29): Prigioni, também de três! 37-20.

1º Quarto (-2:51): Leandrinho marca duas lindas bandejas e marca 34-20.

1º Quarto (-3:27): Harden guarda a sexta bola de três no primeiro quarto. 34-16.

1º Quarto (-3:46): Green divide com Harden que recupera na raça! Galera se agita.

1º Quarto (-4:10): Jones marca na bandeja. 31-16.

1º Quarto (-4:30): CURRY, PRA TRÊS! 29-16. Onze pontos do armador.

Acerta, Harden os dois. 29-13.

1º Quarto (-4:45): Harden sofreu falta e tem dois lances.

1º Quarto (-5:10): Josh Smith em bola curta. 27-13.

1º Quarto (-5:30): Curry renasce com bolas de três. 25-13.

1º Quarto (-5:50): Jason Terry, na mesma moeda. 25-10.

1º Quarto (-6:01): Curry, de muito longe. 22-10.

1º Quarto (-6:20): JOSH SMITH, SHOW! Mais uma de três! 22-7.

Acerta os dois, Curry. 19-7

Marca o primeiro.

1º Quarto (-6:35): Curry tem dois lances a favor e pode marcar seus primeiros pontos.

1º Quarto (-7:15): HOWARD FUZILA A CESTA! Levanta a galera. 19-5.

1º Quarto (-8:18): MAIS UMA DE TRÊS PARA HOUSTON! Warriors é uma peneira. 17-3.

1º Quarto (-8:45): Finalmente, Barnes abre o placar para os Warriors.

1º Quarto (-9:11): JOSH SMITH, ON FIRE! De três! 12-0!

1º Quarto (-9:31): Josh Smith manda uma bandeja curta e anota mais dois. 9-0 e Steve Kerr para o jogo.

1º Quarto (-10:01): Ariza crava e já tem 7 pontos no jogo. 7-0.

1º Quarto (-11:12): Josh Smith abre o placar com uma bola de três. 3-0.

1º Quarto (-12:00): Começa o jogo!

Apresentação e show no Toyota Center! A bola vai subir.

Golden State Warriors: Stephen Curry (armador), Klay Thompson (ala-armador), Harrison Barnes (ala), Draymond Green (ala-pivô), Andrew Bogut (pivô)

Houston Rockets: Jason Terry (armador), James Harden (ala-armador), Trevor Ariza (ala), Josh Smith (ala-pivô), Dwigth Howard (pivô)

Últimos detalhes. Vai começar a apresentação das equipes para a partida.

Quadra pintada de vermelho. Warriors busca a primeira varrida dessa temporada e logo na decisão de conferência.

A partir das 22h (de Brasília), a bola sobe no Toyota Center para a quarta partida da série entre Houston Rockets - Golden State Warriors

FIQUE DE OLHO Houston Rockets - Golden State Warriors : Trevor Ariza, ala: termômetro da equipe, suas atuações também ditam o ritmo dos Rockets. Com bom chute longo e força física, também é fundamental na defesa

FIQUE DE OLHO Houston Rockets - Golden State Warriors : Klay Thompson, ala: especialista em bolas de três, ótimo na defesa e com incrível visão de jogo, Thompson pode ser arma fundamental na vaga para a final

Já o Golden State é o melhor time da temporada. Com 28 conquistas e 13 revés, está por um jogo de chegar na decisão. Após vencer o Memphis Grizzllies por 4 a 2, se credenciaram para esta final

Jogando em casa, o time do Houston Rockets tem 30 vitórias e 11 derrotas, jogadas na temporada regular. Nos Playoffs, viraram pra cima dos Los Angelles Clippers numa série vencida no sétimo jogo

O Toyota Center, em Houston, pode receber a última partida do tie dos Rockets na temporada. A torcida promete empurrar a equipe

Do outro lado, tivemos o MVP da temporada. E ele honrou o prêmio. Com um show, Stephen Curry distribuiu bolas de três, lances plásticos, assistências e foi o ponto de desequilíbrio no jogo.

Sem muito brilho, o segundo colocado na briga pelo prêmio de MVP, James Harden, não conseguiu repetir o tradicional brilho. Apagado, assim como a sua equipe, o Barba não pôde contribuir pela reação dos Rockets, no último sábado (23)

Veja mais: Resultado Houston Rockets - Golden State Warriors, jogo 3 da final da Conferência Oeste da NBA (80-115)

O espetáculo dos Warriors você lê aqui: Stephen Curry dá um show, Warriors vence Rockets e fica a uma vitória das finais da NBA

Os dois primeiros jogos da série foram em Salt Lake City. Com duas vitórias, o time dos Warriors levou a vantagem para Houston, onde deu um verdadeiro show, no último sábado, abrindo boa vantagem na decisão

A série, melhor de 7, está 3 a 0 para o time da Califórnia. A equipe Texana precisará de mais um milagre para avançar à decisão e o jogo de hoje promete demais

Hoje, em tempo real, e , o minuto a minuto da quarta partida entre Houston Rockets - Golden State Warriors. Acompanhe mais um show dos melhores jogadores de basquete do mundo

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos à transmissão da partida que pode decidir o primeiro finalista da temporada 2014/2015 da NBA