James Harden brilha, Rockets vencem Warriors e sobrevivem na série

Nessa segunda-feira (24) a equipe do Houston Rockets finalmente conseguiu bater o Golden State Warriors por 128 a 115 e sobreviveu na série, em partida marcada pela queda impressionante de Stephen Curry, que não conseguiu ser um fator a favor dos Warriors. Os donos da casa tiveram outra exibição de gala de James Harden (45 pts e 9 reb). Já os visitantes contaram com um bom jogo de Klay Thompson (24 pts e 3 reb) que supriu a falta de Curry na linha dos 3 pontos, mas não evitou a derrota.

Depois de um verdadeiro massacre no primeiro jogo, com direito a show de Stephen Curry (link) os Rockets foram quem deram o verdadeiro show no primeiro período, anotando 45 pontos em 12 minutos, além dos 45 pontos de James Harden, que estenderam a série por pelo menos mais um jogo.

Na próxima partida, a série volta para Oakland, na Oracle Arena, onde o Golden State espera fechar a série final do Oeste. O jogo acontecerá na quarta-feira (27), as 22h. O vencedor da série fará a final da NBA contra o vencedor de Cleveland Cavaliers que tem vantagem de 3 a 0 na série contra o Atlanta Hawks que duelam pela final do Leste.

Houston atropela no primeiro quarto e Curry sofre queda brusca

Diferente de todas as partidas da série, os Rockets vieram num ritmo alucinante no quarto jogo da série, e atropelaram os Warriors no primeiro período. Com um aproveitamento absurdo de 8 cestas de três pontos de 9 tentadas, o time texano não deu chances a Golden State e com 13 pontos de Josh Smith, dominou as ações e venceu o primeiro quarto por incríveis 47 a 22.

Após o placar dilatado no primeiro período, o segundo quarto ficou marcado pela grande queda de Stephen Curry, que deixou o jogador caído em quadra por alguns minutos até que fosse levado aos vestiários. Na quadra o momento era de recuperação dos Warriors, que mesmo sem seu principal jogador, se aproveitou dos seguidos erros ofensivos do adversário e trouxe a diferença para 69 a 59.

Harden ‘’cozinha’’ Warriors e decide o jogo

Depois de ter a vantagem ameaçada, os Rockets voltaram mais ligados no segundo tempo e recuperaram a boa vantagem construída, não permitindo a reação dos Warriors, que tiveram a volta de Curry após suspeita de concussão, mas sem a mesma efetividade. Houston ainda contou com ótimo volume de jogo de James Harden para ir ao útlimo período vencendo por 99 a 84.

No mais decisivo quarto dessa série, os Warriors começaram melhor, aproveitando os erros dos Rockets e não deixando escapar os rebotes, no ataque era Klay Thompson quem recolocava a equipe de Steve Kerr na partida. Os Warriors ensaiavam uma reação e deixaram a diferença em até 6 pontos, mas Harden estava determinado a não perder essa partida, e fez 7 pontos seguidos para praticamente assegurar a vitória de Houston por 128 a 112.

Destaques do jogo

- Houston Rockets

#13 James Harden - 45 pontos e 9 rebotes.

#5 Josh Smith - 20 pontos e 6 rebotes.

- Golden State Warriors

#23 Klay Thompson – 24 pontos e 3 rebotes.

#30 Stephen Curry - 23 pontos e 4 assistências