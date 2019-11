Resultado Bauru x Flamengo pelo Jogo 2 da final do NBB (67-77)

Esperamos vocês nas próximas transmissões. Muito obrigado à todos e até lá!

Flamengo:

Laprovittola - 19 pontos

Laprovittola - 4 assistências

Meyisse - 8 rebotes

Destaques do jogo:



Bauru:

Robert Day - 23 pontos

Larry - 6 assistências

Alex - 8 rebotes

São quatro títulos no total e três de forma consecutivas.

TRI CAMPEÃO DO NBB! Após vitória no primeiro jogo, o time do Flamengo vence o segundo jogo por 67-77 e leva o título, fora de casa.

ACAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOOOOU! FLAAAAAAAAAAAMENGO, CAMPEÃO DO NOVO BASQUETE BRASIL!

RESERVAS JÁ FAZEM A FESTA E TORCIDA COMEMORA! FLAMENGO VAI SER CAMPEÃO!

O FLAMENGO ESTÁ COM O TÍTULO NA MÃO!

Último minuto do campeontato!

Acerta um. 64-77.

4º Quarto (-1:52): Laprovittola sofre falta e tem dois lances. Murilo comete seis faltas e está fora do jogo.

4º Quarto (-2:28): Laprovittola ganha no corpo e marca. 64-76.

Acerta os dois. 64-74.

4º Quarto (-2:48): Taylor tem dois lances após falta.

4º Quarto (-3:00): Benite converte mais dois pontos. 62-74.

4º Quarto (-3:10): Taylor marca e levanta a torcida. 62-72.

Erra os dois.

4º Quarto (-3:21): Falta e dois lances para Meyisse.

4º Quarto (-3:55): Hettsheimer no gancho. 60-72.

4º Quarto (-4:00): Benite no tiro curto. 58-72.

Acerta um apenas. 58-70.

4º Quarto (-4:22): Fischer sofre falta na bandeja e tem dois lances.

4º Quarto (-4:58): DAY ON FIRE! 57-70.

4º Quarto (-5:59): ROBERT DAY PRA TRÊS! 54-70.

Acerta os dois lances. 51-70.

4º Quarto (-6:19): Mais uma falta em Laprovittola.

4º Quarto (-6:48): Hettsheimer guarda de três 51-68.

Acerta os dois lances. 48-68.

4º Quarto (-6:59): Laprovittola sofre falta e tem dois lances.

Para o jogo, Neto.

4º Quarto (-7:16): Taylor guarda na raça! 48-66.

Acerta apenas um. 46-66.

4º Quarto (-7:57): Taylor pega rebote e sofre falta no ato do tiro.

4º Quarto (-8:29): DAY, IT'S ON FIRE! 45-66.

4º Quarto (-8:46): Meysse, no tiro curto. 42-66.

4º Quarto (-9:12): Day, mais uma de três! 42-64.

4º Quarto (-9:58): Meyisse crava! 39-64.

Fim de terceiro quarto. O Bauru precisará de um milagre pra virar o jogo e se manter vivo na busca do título.

3º Quarto (-7.4): Olivinha briga no garrafão e guarda dois lances. 39-62.

3º Quarto (-40.9): Robert Day em grande jogada individual! 39-60.

3º Quarto (-1:10): Fischer marca em bela jogada de infiltração. 37-60.

Converte os dois lances. 35-60.

3º Quarto (-1:20): Marquinhos penetra e sofre falta e tem dois lances.

3º Quarto (-1:40): Day, guarda de três! 35-58.

3º Quarto (-1:53): De novo, Marcelinho! Pede tempo Guerrinha e o Flamengo vence por 32-58.

3º Quarto (-2:16): MARCELINHO DA ZONA MORTA! 32-56.

Acerta os dois lances. 32-53.

3º Quarto (-2:36): Taylor sofre falta e tem dois lances pra cobrar.

3º Quarto (-3:16): OLIVINHA! NA BANDEJA! 30-53.

3º Quarto (-3:40): Marquinhos infiltra bem e marca. 30-51.

3º Quarto (-4:00): Laprovittola comete falta e Fischer converte os lances. 30-49.

3º Quarto (-4:01): OLIVINHA, PRA TRÊS! 28-49.

Pede tempo, José Neto.

3º Quarto (-5:01): Murilo e Laprovittola se estranham e começam uma confusão.

3º Quarto (-5:51): FESTIVAL DE TOCOS ESPETACULAR! Taylor guarda no contra ataque. 28-44.

3º Quarto (-7:01): Olivinha!ura e pedem uma técnica.

3º Quarto (-7:49): Marcelinho, de três! 26-43.

Finalmente um ponto na partida. 26-40

3º Quarto (-8:04): Hettsheimer sofre falta e tem dois lances.

Equipes não acertam e só amassam o aro.

Vamos ao terceiro período.

Flamengo:

Benite - 11 pontos

Laprovittola-3 assistências

Benite - 5 rebotes

Destaques do jogo:



Bauru:

Robert Fischer - 9 pontos

Larry Taylor - 1 assistência

Alex - 4 rebotes

Intervalo de jogo em Marília. Flamengo amassa o Bauru e vence por 15 pontos de diferença. 25-40.

LAPROVITTOLA NA ÚLTIMA BOLA! DE TREEEEEEEEES! 25-40.

2º Quarto (-30.0): Falta em Day. Converte apenas um. 25-37.

2º Quarto (-43.8) BENITE, DE TRÊS! 24-37.

Acerta os dois. 24-34.

2º Quarto (-1:28): Ricardo Fischer sofre falta e perde a vantagem no ataque. Dois lances.

2º Quarto (-2:05): Benite pisa na linha e guarda de dois. 22-34.

2º Quarto (-3:01): Fischer marca no ataque rápido. 22-32.

Guerrinha para o jogo.

2º Quarto (-3:38): Fischer marca na penetração e diminui o placar. 20-32.

Converte um lance. 18-32.

2º Quarto (-4:27): Herrman sofre falta na defesa e tem dois lances.

Erra os dois lances.

2º Quarto (-5:05): Murilo busca o giro e sofre falta.

2º Quarto (-5:49): Murilo dá um tapa e marca mais dois. 18-31.

2º Quarto (-6:16): Belo trabalho de equipe e Meyisse marca na bandeja, livre. 16-31.

Acerta apenas um. 16-29.

2º Quarto (-6:50): Meyisse sofre falta e tem dois lances.

Marquinhos acerta os dois. 16-28.

2º Quarto (-8:20): Marquinhos sofre falta e tem dois lances.

2º Quarto (-8:41): Robert Day, na bandeja de transição. 16-26.

Erra um e acerta outro. 14-26.

2º Quarto (-9:07): Olivinha sofre falta e tem dois lances.

2º Quarto (-9:34): Fischer marca de três! 14-25.

Fim de primeiro quarto. Um atropelo do Flamengo, que vence por 11-25.

1º Quarto (-42.1): Olivinha, de longe! 11-25.

1º Quarto (-2:22): Larry Taylor marca na penetração. 11-22.

Erra o lance bônus.

1º Quarto (-2:44): MEYIESSE, DOIS PONTOS E A FALTA! 9-22.

1º Quarto (-3:01): Alex marca na bandeja de infiltração. 9-20.

1º Quarto (-3:15): LAPROVITTOLA! DE TRÊS! 7-20.

1º Quarto (3:45): Benite marca no tiro curto. 7-17.

1º Quarto (4:26): Meyisse trabalha bem no garrafão. 7-15.

Para o jogo, o treinador do Flamengo.

1º Quarto (-4:47): Tapa de Hettsheimer, no rebote na bandeja. 9-13.

1º Quarto (-5:41): Olivinha marca no gancho curto. 5-13.

1º Quarto (-6:13): Tiro de dois e marca Olivinha. 5-11.

1º Quarto (-6:45): Laprovittola, no tiro curto. 5-9.

1º Quarto (-7:21): Murilo, na bandeja curta. 5-7.

Acerta os dois lances. 3-7.

1º Quarto (-7:36): Laprovittola penetra e sofre falta. Dois lances.

1º Quarto (-8:24): Meyisse marca no garrafão. 3-5.

1º Quarto (-8:59): Olivinha, na mesmo moeda. 3-3.

1º Quarto (-9:12): Day abre o placar com uma bola de três! 3-0.

1º Quarto (-9:49): Torcida participa demais no jogo. Pressão total.

1º Quarto: Começa o jogo!

Vai começar o jogo!

Flamengo com: Laprovittola (armador), Beite (ala-armador), Marquinhos (ala), Olivinha (ala-pivô), Meyinsse (pivô).

Bauru definido: Ricardo Fischer (armador), Robert Day (ala-armador), Alex (ala), Rafael Hettsheimeir (ala-pivô), Murilo (pivô).

Ginásio lotado para o segundo jogo das finais.

Bauru todo de branco na partida. Flamengo com o uniforme tradicional e clássico.

Últimos detalhes na quadra. A bola logo logo vai subir.

Hino Nacional Brasileiro executado no ginásio, em Marília.

Acompanhe a partir das 10 horas, horário de Brasília, o segundo e que pode ser decisivo confronto, pelas finais do NBB.

Candidato a MVP, Marquinhos pode fazer a diferença a favor do Flamengo

Ricardo Fischer, a arma do Bauru na final do NBB 7

Além desses dois, outros jogadores podem fazer a diferença. Leia os artigos especiais sobre esses astros de suas equipes.

FIQUE DE OLHO Bauru x Flamengo : Nicolas Laprovittola, armador: o argentino tem sido destaque da equipe, com ótimas infiltrações, assistências e jogadas decisivas. Combina técnica com alta pontuação.

FIQUE DE OLHO Bauru x Flamengo : Larry Taylor, armador: na batalha entre armadores estrangeiros, o americano naturalizado brasileiro demonstra muita garra, acumula também a função de ala e é ótimo marcador. Peça fundamental na equipe.

O experiente armador Marcelinho retomou a braçadeira de capitão do Mengo e exaltou a força do elenco para a final: "O time de basquete é composto por 12 jogadores e todo mundo tem que estar preparado e saber sua função dentro da equipe para poder ajudar. Quando a coisa funciona bem, isso só contribuiu positivamente para o grupo."

Dúvida para o jogo, o pivô Murilo está confiante em sua participação na partida: "Claro que ainda sinto a contusão, algum incômodo, mas deste jogo não vou ficar ficar fora, não tem jeito. Depois a gente trata a contusão."

O Ginásio Neusa Galetti, em Marília, receberá esse jogo 2 da decisão. Caso o Bauru vença, este será o palco do terceiro jogo, também

O primeiro jogo da série foi um total atropelo do time carioca. Jogando em casa e com a nação ao lado, o time do Flamengo aplicou a pior derrota ao time do Bauru na temporada.

Especial sobre o rubro negro e sua chegada na final: Flamengo no NBB 7: Mesmo com campanha irregular, rubro-negros seguem em busca do tetra

O Flamengo não teve a campanha de outrora, mas mostrou a força da camisa ao se classificar para mais uma final. Nomes como Marquinhos e Marcelinho podem decidir novamente a partida.

Veja o especial da VAVEL Brasil sobre o time interiorano: Bauru no NBB 7: Após título da Liga das Américas, paulistas buscam temporada perfeita

Atual campeão da Liga das Américas, o Bauru conta com a força de seu elenco e sua estrela, Alex, para conquistar mais um título no ano.

As equipes são as mais tradicionais do basquete brasileiro e carregam uma alta carga de rivalidade, que será colocada à prova neste sábado, em situação de risco para o time do interior paulista.

O Mengo é o maior vencedor do basquete nacional e se garantiu nas finais após vencer o vice colocado Limeira.

O Bauru, líder da primeira fase, se classificou após bater o Mogi, nas semifinais. Jogará com seu mando, mas na cidade de Marília.

Jogo que pode decidir o campeão da temporada, já na melhor de três partidas, o Flamengo venceu o primeiro jogo e obriga o Bauru a sair com a vitória neste jogo.

Nesta manhã, você acompanha a segunda partida das finais do NBB, entre Bauru x Flamengo, , no melhor minuto a minuto em tempo real, da internet brasileira.

