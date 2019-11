NBA Finals: o caminho do Cleveland Cavaliers até aqui

Sete anos, foi o tempo em que o Cleveland Cavaliers ficou sem saber o que era disputar uma final de NBA, desde a saída de LeBron James em 2010, quando levou seus talentos para South Beach, a equipe de Ohio não conseguiu manter um time competitivo e despencou na tabela ano após ano.

A saída do astro impactou diretamente na equipe dentro de quadra, a franquia pulou de finalista de conferência em 2009/10, para segundo pior time da NBA em 2010/11. A pífia temporada, porém, possibilitou a franquia a selecionar Kyrie Irving, na época um dos maiores prospectos do Draft e que teoricamente iria liderar a reconstrução nos Cavs. A franquia conseguiu ainda draftar mais dois jogadores de primeira posição nos drafts seguindo, promovendo Anthony Bennett e Andrew Wiggins em 2013 e 2014, respectivamente.

Tudo mudou na Offseason de 2014, quando LeBron anunciou que retornaria para Cleveland para liderar os Cavaliers ao seu sonhado título, poucos menos de um mês antes, a franquia havia acertado com o recém campeão europeu David Blatt. Após o retorno de James, Kevin Love foi adicionado ao elenco (em troca com o Wolves envolvendo Andrew Wiggins), além de trazer J.R Smith e Iman Shumpert de Nova York.

A reformulação no elenco, moldada em torno de LeBron James, proporcionou um time novamente competitivo, que fez um bom papel na Conferência Leste (53 vitórias -29 derrotas), se classificando em segundo lugar, e sendo absoluto nos playoffs, varrendo o melhor time do Leste, o Atlanta Hawks por 4-0, e se classificando com propriedade para as finais da NBA.

A VAVEL Brasil fez um raio-x da temporada dos Cavaliers e os motivos pelos quais o time está na decisão e pode trazer o primeiro Larry O’Brien para Ohio:

Experiência

Naturalmente qualquer equipe com LeBron James se torna um candidato ao título, mas não é só o bicampeão da NBA que desequilibra a favor dos Cavaliers, o time conta com um elenco bem experimentado dentro da liga e nomes como o rodado Mike Miller, que foi companheiro de LeBron no Miami Heat e disputou três finais de NBA, o pivô Kendrick Perkins também já conquistou a NBA pelos Celtics em 2008, além de Shawn Marion que foi campeão pelos Mavericks em 2011.

LeBron James

O melhor jogador do planeta é indispensável para a conquista do título, o astro mudou o patamar de time mediano para campeão de conferência em uma temporada, e mesmo fazendo uma temporada regular mediana, cresceu no momento ideal dos playoffs e vem liderando o time com maestria para as finais. Com médias de 40.7 minutos jogados, é obviamente o que mais esteve em quadra nos playoffs, além de ser o que mais pontua com médias de 26.7 pontos por jogo, mas lidera também nos quesitos de rebote (10.4) e assistências (8.3), provando que é fundamental para o sucesso do time.

“I told you I got your back” foi o que LeBron disse para Kyrie Irving no segundo jogo contra o Atlanta Hawks, dizendo algo como “Eu te disse, eu daria conta”, após Irving perder o segundo e terceiro jogo da série por uma lesão no joelho.

David Blatt

Sim. O técnico calouro na NBA, porém com uma carreira consolidada na Europa, é um dos caminhos por onde passa o título de Cleveland. O treinador chegou a franquia em meados de junho, pouco antes do retorno de LeBron. No currículo, treinando a seleção Russa por 6 anos, e conquistando o Eurobasket, além de guiar o Maccabi Tel Aviv, um dos times mais tradicionais da Europa ao título continental no ano passado o credenciaram para ser uma aposta dos cartolas de Cleveland para essa temporada.

Blatt teve sim uma temporada relativamente conturbada, começou a temporada com certa desconfiança e sem grande impacto na liga, mas tem o mérito de conduzir os Cavs a um crescimento no momento certo e fazer a equipe render mesmo com suas deficiências.

Kyrie Irving

A joia da franquia de Ohio terá o momento perfeito para se consolidar como estrela na NBA, o jovem armador já vinha sendo o destaque do time junto a LeBron James, e mesmo após sofrer uma lesão durante os playoffs, conseguiu voltar a tempo. Grande parte desses playoffs finais, vão girar em torno de como Irving vai desafiar a marcação de Stephen Curry e Klay Thompson para abrir espaços, e principalmente como frear os armadores dos Warriors, o que atualmente parece ser uma missão impossível.

Irving ficou boa parte da Final da Conferência Leste contra o Atlanta Hawks, devido a uma inflamação no joelho esquerdo, mas voltou a tempo de varrer o time da Georgia na Quick Loans Arena e parece estar saudável para enfrentar o melhor time da temporada, o Golden State Warriors.