Resultado Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers no Jogo 1 do NBA Finals 2015 (108-100)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado à todos pela audiência. No próximo domingo, acompanhe o tempo real do jogo 2 da final da NBA aqui na VAVEL Brasil. Não fique de fora da cobertura completa da NBA Finals. Siga a VAVEL Brasil no Twitter e curta a página no Facebook, e fiquem atentos as novidades.

O Golden State Warriors segue invicto na Oracle Arena nos Playoffs. Nenhuma equipe quebrou o mando do Warriors.

No próximo domingo (8), o Warriors enfrenta o Cavaliers na Oracle Arena pelo jogo 2 final da NBA, e tem a chance de ampliar o placar na série.

No primeiro confronto entre os dois melhores jogadores da NBA na atualidade, o atual MVP, Stephen Curry, levou a melhor sobre LeBron James. Apesar dos 44 pontos de James, Curry comandou a vitória do Warriors na prorrogação por 10 a 2 e sagrou-se vencedor do jogo 1.

LeBron James terminou o jogo com 44 pontos, 6 assistências e 8 rebotes

Stephen Curry terminou o jogo com 26 pontos, 8 assistências e 4 rebotes.

FIM DE JOGO! VITÓRIA DO WARRIORS!

LeBron James marca os únicos pontos do Cavaliers na prorrogação

1º OT - 1:16 Timeout Cavaliers

Green converte os 2 lances livres

Green pegou o rebote e sofreu falta de JR Smith

LeBron James errou outro arremesso de 3 pontos

O rebote continua com o Cavaliers

LeBron James errou arremesso de 3 pontos

Iguodala acertou 1 de 2 lances livres

Jones cometeu falta em Iguodala

Curry roubou a bola de LeBron James e a posse de bola voltou para o Warriors

Irving sentiu dores na perna, deixou a quadra e foi para o vestiário

1º OT - 2:02 Timeout Cavaliers

HARRISON BARNES PRA 3 PONTOS... BINGOOOO!!! 105 a 98

JR Smith errou arremesso de 3 pontos

Curry converte os 2 lances livres de novo. Warriors vence por 102 a 98

Curry cava falta de novo, dessa vez pra cima do Irving

Mozgov errou o arremesso

Klay Thompson errou arremesso de 3 pontos

JR Smith errou arremesso

Curry converte os 2 lances livres

Curry cava falta pra cima do Tristan Thompson

Começou a prorrogação!

FIM DE JOGO! PRORROGAÇÃO NA ORACLE ARENA!

Iman Shumpert ficou com o rebote e errou o arremesso

LeBron James errou o arremesso

4ºQ - 00:24.1 Timeout Cavaliers

TOCO DE IRVING EM CURRY!

Curry soma 22 pontos no jogo

4ºQ - 00:31.9 Timeout Warriors

Mozgov acertou os 2 lances livres

Bogut deu toco em Mozgov que ia pra enterrada, mas a arbitragem marcou falta

Curry anota mais 2 pontos para o Warriors

4ºQ - 1:16 Timeout Cavaliers

LeBron James errou arremesso, mas Mozgov ganhou o rebote

Klay Thompson errou arremesso de 3 pontos

LEBRON JAMES DE 3 PONTOS!!! Jogo empatado em 96 a 96. LeBron chega a 42 pontos, novo recorde de sua carreira em finais

Thompson converte os 2 lances livres

Irving cometeu falta em Klay Thompson

4ºQ - 2:53 Timeout Cavaliers

LeBron erra arremesso e a torcida na Oracle Arena comemora!

CURRY SENSACIONAL!!! O astro do Warriors botou LeBron pra dançar e anotou mais 2 pontos

JR Smith erra arremesso de 3 pontos

Bogut anota mais 2 pontos e a vantagem cai pra 1

CRAVADA SENSACIONAL DO MOZGOV!!! Cavaliers na frente por 3

Green comete falta em Tristan Thompson. É a 5ª do Green

Curry erra arremesso de 3 pontos

KLAY THOMPSON DE 3!!! A vantagem cai pra 1 ponto

Thompson converte os 2 lances livres

JR Smith comete falta em Klay Thompson

Irving responde na mesma moeda e acerta de 3 pontos. Cavs vence por 4

Iguodala de 3 pontos!!! Warriors perde por 1

4ºQ - 6:29 Timeout Warriors

Belo fadeway de LeBron James que chega a 37 pontos e iguala seu recorde em finais na carreira

Mozgov anota mais 2 pontos para o Cavs

QUE ENTERRADA DE BOGUT!!! 82 a 82

LeBron James anota mais 2 pontos

Irving converte o lance livre e chega aos 20 pontos no jogo. Jogo empatado em 80 a 80

Speights comete falta de 3 segundos de defesa e dá um lance livre para o Cavaliers

LeBron James anota mais 2 pontos e chega a 33 pontos no jogo

Speights anota mais 2 pontos para o Warriors que mantém 3 pontos de frente

Reservas do Warriors anotaram 29 pontos contra apenas 8 dos reservas do Cavaliers

Irving anota mais 2 pontos e a diferença cai pra 1

Livingston anota mais 2 pontos para o Warriors que abre 3

Iguodala acerta de 3 pontos e o Warriors passa a frente por 1 ponto: 76 a 75

Irving começa o último quarto anotando 2 pontos para o Cavaliers

Começa os 12 minutos finais do primeiro jogo da final da NBA

FIM DE 3º QUARTO!

ENTERRADA DE IGUODALA!!! Jogo empatado em 73 a 73

LeBron James comete turnover

Ezeli converte 1 de 2 lances livres

Jones comete falta em Ezeli

LeBron James anota mais 2 pontos e chega a 31 pontos no jogo

Curry anota mais 2 pontos. Warriors perde por 1

LeBron James anota mais 2 pontos no jogo para o Cavaliers

Ezeli da fim a sequência de erro e anota mais 2 pontos para o Warriors

3ºQ - 2:45 Timeout Cavaliers

Sequência de erros no jogo

Green erra dessa vez

JR Smith erra arremesso

Klay Thompson erra arremesso de 3 pontos

Irving erra arremesso de 3 pontos

LeBron erra arremesso

Klay Thompson converte os 2 lances livres

Klay Thompson sofre falta de Irving

LeBron converte os 2 lances livres

LeBron James sofre falta de Barnes

LeBron James anota mais 2 pontos e chega a 25 pontos no jogo. É o cestinha do primeiro jogo da final

KLAY THOMPSON DE 3!!!

Irving anota 2 pontos e o Cavs continua vencendo por 4 pontos

Barnes anota mais 2 pontos no jogo

Mozgov converte os 2 lances livres

Mozgov sofre falta de Green

Green anota mais 2 pro Warriors

LeBron James anota mais 2 pontos

BARNES DE 3 PONTOS! Warriors perde por 2

Klay Thompson anota 2 pontos para o Warriors

Mozgov anota mais 2 pontos, Cavs 59 a 52

Curry anota 2 pontos e o Warriors volta a pontuar depois de 2 minutos

Irving anota mais 2 pontos

LeBron James anota mais 2 e aumenta a vantagem

Irving anota 2 pontos e o Cavs volta a ter 3 de frente

Thompson anota 2 pontos e a diferença do Cavs cai pra 1 ponto

Curry começou errando arremesso de 3 pontos

Começou o 3º quarto!

Vale destacar também a atuação de JR Smith, o melhor dos reservas do Cavaliers acertou 3 bolas de três pontos em 6 tentativas e tem 9 pontos no jogo.

Stephen Curry começou mal mas dominou o 2º quarto do jogo. Até aqui, anotou 14 pontos, deu 4 assistências e pegou 2 rebotes.

LeBron James foi o grande destaque desse primeiro tempo. O astro do Cavaliers fez 19 pontos, deu 3 assistências e pegou 3 rebotes.

Intervalo na Oracle Arena. Cavaliers vence o Warriors por 3 pontos de diferença: 51 a 48.

FIM DO 2º QUARTO!

JR SMITH ACERTA CESTA ESPETACULAR DE 3 PONTOS!!!

2ºQ - 00:03.1 Timeout Cavaliers

Green anota mais dois pontos para o Warriors que empata o jogo. Passe espetacular do Curry!

2ºQ - 00:18.7 Timeout Warriors

Mais dois pontos para LeBron James que chega a 19 pontos

LeBron James anota mais dois pontos para o Cavs

Iman Shumpert acerta de 3 pontos e acalma os ânimos da Oracle Arena

Os "Splashs Brothers" começam a fazer a diferença na linha de 3 para o Warriors

SPLASH!!! Klay Thompson acerta de 3 pontos

Irving anota mais dois pontos para o Cavs

CURRY ESPETACULAR! Fez jogada individual pra cima de LeBron James e anotou mais 2 pontos para o Warriors

Block sensacional de Mozgov em Green

STEPHEN CURRY DE 3 PONTOS DE NOVO!!! Warriors na frente por 2 pontos

2ºQ - 4:13 Timeout Cavaliers

STEPHEN CURRY DE 3 PONTOS!!! Acertou a mão na hora decisiva para empatar o jogo

Green anota mais dois pontos. Warriors 3 pontos atrás

Speights anota mais dois pontos para o Warriors

LeBron James anota mais 2 pontos e chega a 15 no jogo

Curry acerta a mão e anota mais 2 pontos para o Warriors

2ºQ - 6:26 Timeout Warriors

Irving anota mais dois pontos e aumenta a vantagem do Cavs: 34 a 27

LeBron converte apenas 1 de 2 lances livres

LeBron James sofre falta de Iguodala

Speights anota seus dois primeiros pontos no jogo. Warriors encosta no placar

Mozgov enterra e anota mais 2 para o Cavaliers

Iguodala anota mais dois pontos. Warriors vai se recuperando. 29 a 23 para os Cavs

Shaun Livingston anota seus 2 primeiros pontos no jogo

Shumpert erra arremesso

JR Smith errou arremesso de 3 pontos

Começou o 2º quarto!

Warriors errou muitos arremessos no 1º quarto. Isso fez a diferença a favor do Cavaliers que se defende bem.

FIM DO 1º QUARTO!

QUE ENTERRADA!!! Iguodala faz grande jogada e enterra na cara da marcação. Oracle Arena ferve e volta a acreditar na reação do Warriors que perde por 10

Leandrinho acerta arremesso e a torcida cresce na Oracle Arena! 29 a 17

JR Smith acerta outra bola de 3 pontos! 29 a 15

Ezeli converteu os 2 lances livres

Ezeli sofreu falta de Thompson

Steve Kerr tira Curry e colocou Leandrinho no jogo

LeBron James de 3 pontos de novo! 26 a 13

Curry erra arremesso de 3 pontos. Ainda não acertou no perímetro

JR Smith acerta de 3 pontos! 23 a 13

Green erra arremesso

Mozgov converteu 1 de 2 lances livres

Mozgov sofreu falta de Ezeli

Cavaliers aproveitou a sequência de falhas do Warriors e abriu vantagem no jogo

1ºQ - 2:55 Timeout Cavaliers

Iguodala anota 2 pontos para o Warriors

Irving intercepta passe de Green e anota mais dois pontos para o Cavs: 19 a 11

Mozgov converte 1 de 2 lances livres

Green comete falta em Mozgov

Iguodala entrou mal no jogo

Irving acerta cesta de 3 pontos e o Cavs abre 5 de frente: 16 a 11

Mozgov anota mais dois pontos e o Cavs passa a frente: 13 a 11

LeBron converte os 2 lances livres

Barnes comete falta em LeBron James

CAIU A PRIMEIRA BOLA DE 3 PONTOS! Barnes coloca o Warriors 2 pontos na frente: 11 a 9

1ºQ - 6:44 Timeout Warriors

LeBron James anota mais dois pontos, chega a 7 pontos e o Cavs vence por 9 a 8

Irving erra arremesso de 3 pontos

Curry erra outro arremesso

Green converte os dois lance livres

Green sofre falta de Mozgov

LeBron James coloca o Cavaliers na frente de novo. Mais dois pontos para o camisa 23

Curry anota mais dois pontos e o Warriors passa a frente

LeBron James anota mais dois pontos. Cavs vence por 5 a 4

Green erra arremesso de 3 pontos

OUTRO BLOCK!!! Bogut da mais um block, dessa vez em Mozgov

Thompson converte os 2 lances livres

Irving comete falta em Klay Thompson

REJEITADO!!! Bogut da block em LeBron James

Curry anota seus 2 primeiros pontos

LeBron converte apenas 1 de 2 lances livres

LeBron Jame sofre falta de Klay Thompson

Klay Thompson, livre na linha de 3, errou arremesso

Irving erra dois arremessos seguidos

Curry erra seu primeiro arremesso

LeBron James comete sua primeira falta no jogo

Tristan Thompson inaugura o placar na final da NBA

SUBIU A BOLA LARANJA!

FOTO: Oracle Arena no momento do hino americano

Torcida do Warriors faz bela festa!

Hino dos Estados Unidos sendo cantado na Oracle Arena.

Daqui a pouco sobe a bola na Oracle Arena! Siga com a VAVEL Brasil!

LEIA MAIS: LeBron vs. Curry: Warriors e Cavaliers se enfrentam no jogo 1 do NBA Finals

Confira o caminho do Cleveland Cavaliers até aqui.

Confira o caminho do Golden State Warriors até aqui.

CAVALIERS ESCALADO: Kyrie Irving, Iman Shumpert, LeBron James, Tristan Thompson e Timofey Mozgov.

WARRIORS ESCALADO: Stephen Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, Draymonnd Green e Andrew Bogut.

ESTÁ CONFIRMADO! Klay Thompson passou nos exames e está confirmado pelo técnico Steve Kerr para o jogo 1 da final.

O CAMINHO DO CAVALIERS ATÉ AQUI: 4 a 0 no Celtics, 4 a 2 no Bulls e 4 a 0 no Hawks.

O CAMINHO DO WARRIORS ATÉ AQUI: 4 a 0 no Pelicans, 4 a 2 no Grizzlies e 4 a 1 no Rockets.

Stephen Curry foi o segundo jogador na história do Warriors a conquistar o prêmio de MVP da temporada regular. O primeiro foi Wilt Chamberlain.

LeBron James teve um início difícil de temporada no Cleveland Cavaliers, mas nesta reta final, principalmente nos Playoffs, tem mostrado todo seu potencial. Sua incrível média nos Playoffs mostra bem isso.

FIQUE DE OLHO: LeBron James tem médias de 27.6 pontos, 10.4 rebotes e 8.3 assistências.

FIQUE DE OLHO: Stephen Curry tem médias de 29.2 pontos, 4.9 rebotes e 6.4 assistências.

Outro grande atrativo da decisão é o confronto entre o MVP da temporada regular, Stephen Curry, e o melhor jogador de basquete do mundo na atualidade, LeBron James.

O confronto entre Warriors x Cavaliers pela NBA Finals marca pela segunda vez na história um confronto em finais entre dois técnicos estreantes na liga.

Campeão do Oeste, o Warriors terá pela frente o campeão do Leste, o Cleveland Cavaliers, que varreu o Atlanta Hawks em 4 jogos por 4 a 0.

Na final da Conferência Oeste, o Warriors venceu o Houston Rockets em 5 jogos por 4 a 1.

Nestes Playoffs, o Golden State Warriors venceu todos os jogos em que jogou diante da sua torcida na Oracle Arena. É um verdadeiro caldeirão!

Caso a série vá até 7 jogos, o Warriors terá a oportunidade de decidir o sétimo decisivo jogo na Oracle Arena, em Oakland.

Por ter feito a melhor campanha da temporada regular, o Golden State Warriors inicia a série da grande final jogando em casa, na Oracle Arena, em Oakland.

Boa noite, amante da bola laranja! Acompanhe agora a transmissão em tempo real de Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers. É o primeiro jogo da grande final. A bola sobe às 22h (de Brasília). Siga com a VAVEL Brasil!