LeBron vs. Curry: Warriors e Cavaliers se enfrentam no jogo 1 do NBA Finals

Na noite dessa quinta-feira (4), começam as aclamadas finais da NBA. O melhor time da temporada regular, com a campanha de 67 vitórias e 15 derrotas é o Golden State Warriors do MVP Stephen Curry, que medirão forças contra o Cleveland Cavaliers que teve a segunda melhor campanha no Leste (53 vitórias e 29 derrotas) de ninguém menos que LeBron James, time que, ao menos na sua conferência, foi absoluto. A bola sobe as 22h na Oracle Arena, em Oakland.

Os comandados de Steve Kerr, que aliás faz sua primeira temporada como técnico, terão que provar seu favoritismo e mostrar o basquete veloz e fatal durante toda a temporada. Com o mando de quadra a seu favor, os Warriors terão a chance de conquistar o primeiro título da franquia depois de 40 anos sem vencer.

Pelo lado dos Cavaliers, David Blatt é outro estreante na liga, embora já tenha treinado equipes pela Europa, e quer dar o primeiro título da NBA para a cidade de Cleveland, porém ninguém quer tanto esse título como LeBron James, o astro vem carregando o time durante toda a temporada e busca agora o que ele mesmo chama de “unfinished business”, ou negócios não concluídos.

Para coroar a temporada

A equipe do Golden State Warriors fez um ano brilhante, teve a melhor campanha da temporada regular e atropelou a maioria dos adversários que teve. Viu seu armador Stephen Curry evoluir a ponto de tornar-se o MVP da temporada, além da excelente parceria com Klay Thompson. Outro jogador que fez uma temporada muito acima das expectativas foi o ala-pivô Draymond Green, e agora é fundamental para a defesa dos Warriors.

O elenco que Kerr terá nas mãos é um dos mais versáteis dos últimos tempos, jogando com transição constante usando principalmente os armadores Curry e Thompson para aumentar cada vez mais a velocidade da equipe. O australiano Andrew Bogut também ajuda muito defensivamente e foi uma válvula de escape no ataque, quando os Warriors foram pressionados no perímetro.

Pelo menos Steve Kerr terá uma preocupação a menos, o armador Klay Thompson foi liberado e está confirmado para o primeiro jogo, ele havia sofrido uma concussão (lesão na cabeça) na partida contra o Houston Rockets e preocupava o torcedor, mas após os treinos da última terça-feira (2), os Warriors divulgaram que o jogador passou nos testes físicos da NBA e estará em quadra na quinta-feira.

Negócios não concluídos

Por mais duro que seja o adversário, não podemos descartar um time que tem LeBron James crescendo na hora certa, o ala começou a temporada abaixo do que podia render, mas no momento crucial, nos playoffs, começou a jogar o que se espera e encaminhou o título da Conferência Leste.

Mas se engana quem pensa que os Cavaliers são apenas LeBron James, o time tem o talentoso Kyrie Irving, que foi a estrela da cidade até o retorno de James, J.R Smith tem dividido o protagonismo ofensivo com LeBron, além do pivô Tristan Thompson que foi importante nos playoffs, e de Iman Shumpert, que é fundamental para a defesa de Cleveland.

Infelizmente para David Blatt, ele não poderá contar com Kevin Love, que sofreu uma lesão na série contra o Boston Celtics. O time teve também Kyrie Irving perdendo dois jogos na série final contra os Hawks por uma inflamação no joelho, mas o armador conseguiu voltar a tempo, e não preocupa para a disputa das finais.