Golden State Warriors encara Cleveland Cavaliers fora da casa no terceiro jogo da decisão

A melhor época para os amantes de basquetebol continua. Chega a vez do terceiro jogo das finais da NBA. Nesta terça-feira (9), o Cleveland Cavaliers recebe o Golden State Warriors no jogo 3, após dois primeiros embates muito equilibrados e com direito a overtime. Empatadas em 1 a 1 na série, as equipes buscam manter o bom nível apresentado nos dois últimos encontros.

Depois da prorrogração na primeira partida, tudo se repetiu no jogo 2. A diferença foi que, após ser derrotado no embate inaugural, o time de Ohio contou com grande atuação de Lebron James. Com um triplo-duplo, o astro foi peça principal na vitória por 95 a 93. A responsabilidade agora fica nas contas do outro craque da série, Stephen Curry.

Na temporada regular, Cavs e Warriors se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para cada lado e dois embates distintos. Primeiro, em Oakland, a equipe da Califórnia garantiu vitória. No jogo de volta, os Cavs não tiveram muitas dificuldades para dar o troco. Nas finais, a igualdade se repete, mas com dois jogos disputados na Oracle Arena.

Fora de casa, Warriors buscam se recuperar de derrota no jogo 2

Com uma defesa intacta, o Golden State espera segurar o adversário fora de casa, mas sabe que não será fácil. Além do bom aproveitamento do Cleveland Cavaliers dentro de casa, a equipe treinada por Steve Kerr precisará se superar se quiser retomar a liderança da série.

Na última partida, Stephen Curry converteu apenas cinco dos 23 arremessos de quadra, acertando apenas duas das 15 tentativas que fez da linha de três pontos. Apesar de ter marcado a bandeja que deu fôlego à equipe no último quarto, empatando o placar e levando a equipe à prorrogação, o armador acumulou falhas ao longo de todo o jogo.

Em uma noite para ser esquecida, o armador sofreu com a marcação e ficou muito aquém do desempenho esperado para o Most Valuable Player (MVP) da temporada regular em um jogo decisivo. Com 19 pontos anotados e sem se abater com a derrota, o camisa 30 afirmou que uma atuação infeliz como a do último domingo não irá se repetir.

“Eu duvido que isso aconteça de novo. Assim que a bola saía da minha mão eu sabia que os arremessos não entrariam. Isso não acontece normalmente. Mecanicamente, não sei se há uma explicação para isso. Eu simplesmente não tive um ritmo e não encontrei um durante todo o jogo. Mas não vou deixar um jogo abalar minha confiança. Sei que, como um time, não vamos deixar um jogo mudar nossa crença de que vamos vencer a série", disse o armador.

Cleveland espera continuar contando com seu grande craque para chegar à título inédito

Quando Lebron James retornou à franquia que o revelou para o mundo da bola laranja, como não podia ser diferente, o burburinho foi grande. Todavia, demorou para que o entrosamento chegasse ao time e o sonho da conquista inédita da NBA seguisse vivo.

Recuperada a tempo, a equipe treinada por David Blatt passou a ser uma das mais coesas da liga. É com essa força que a equipe chega para o terceiro pensando tomar a dianteira da série, tendo a oportunidade de mandar os dois próximos jogo.

Para isso, os Cavs precisam de um ataque preciso e uma defesa diligente, capazes de segurar o ímpeto dos Warrios. Outro fator primordial será a atuação de Lebron, que marcou um triplo-duplo no jogo 3, com 39 pontos, 16 rebotes e 11 assistências, sendo o melhor em quadra.

O camisa 23 ainda fez questão de encher a bola do companheiro Mathew Dellavedova, que disputou o tempo extra com dores musculares e, mesmo assim, até se jogou na quadra para tentar bloquear os adversários e pegar rebotes, além de marcar muito bem Stephen Curry. A atuação foram tão sentidas as ausência de Kyle Irving e Kevin Love.

“Ele defendeu, ele pegou rebote, ele pontuou e foi espetacular para nós. Ele foi realmente fora da série. Nós sabemos que podemos contar com ele. Ele deu tudo e muito mais nesta noite", comentou King James.

GOLDEN STATE WARRIORS X CLEVELAND CAVALIERS

Jogo 1: 04/06 - Golden State Warriors 108 x 100 Cleveland Cavaliers

Jogo 2: 07/06 - Golden State Warriors 93 x 95 Cleveland Cavaliers

Jogo 3: 09/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 4: 11/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 5: 14/06 - 21h - Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Jogo 6*: 16/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 7*: 19/06 - 22h - Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

* Se necessário