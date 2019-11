Resultado Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors no Jogo 3 do NBA Finals 2015 (96-91)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados nas finais da NBA na VAVEL Brasil!

Partida não muito boa de Stephen Curry: Não gostei da energia, leitura corporal e temos que brigar por isso, ter mais energia e mais emoção. Tem que ter uma postura boa até quando os arremessos não estão caindo e por isso fiquei satisfeito pela volta da equipe ao jogo

Steve Kerr sobre Lebron: Ele é um grande jogador, pegar rebotes, pontua e dá assistência. Como parar ele?

Coletiva de David Blatt foi encerada e agora Lebron James ou Steve Kerr deve ser a próxima pessoa a falar

Falando sobre a liderança de 3 quartos e depois sofrer 36 pontos em periodo único: O time relaxou, fez algumas jogadas, o ataque influenciou a defesa e não estando agressivo isso refletiu na defesa

Blatt agora fala sobre o volume de arremessos de James: "Lebron fez um jogo bom, ajudou o time, fez o time jogar e aceito isso(o volume) todo jogo"

David Blatt na coletiva de imprensa projetando o futuro da série: "Acabou o jogo 3 agora, temos caminho longo pela frente ainda. Há um caminho longo e precisamos olhar os videos e melhorar em algumas coisas"

Chutes de Lances Livres: Cavaliers 17-24(71%) e Warriors 7-12(58%)

Nos 3 pontos: Cavaliers 43% e Warriors 35%

Aproveitamento de quadra: Cavaliers 46% e Warriors 40%

Total de Rebotes: Cavaliers 43(6 ofensivos) e Warriors 46 (18 ofensivos)

Melhores assistentes: Lebron James 8 passes e Draymond Green com 7

Destaques em rebotes: Lebron James com 12 e Tristan Thompson com 13

Maiores pontuadores da partida: Lebron James - 40 pontos e Stephen Curry 27 pontos

FIM DE JOGO! CLEVELAND CAVALIERS VENCE POR 96 A 91 E PASSE A FRENTE NA SÉRIE FINAL DA NBA

4Q: Mais faltas em Lebron que novamente acerta seus lances. 96 a 91

4Q: CURRY SENSACIONAL ACERTA BOLA DE FORA TODO TORTO E MARCADO! 91 a 94

4Q: Lebron sofre falta e converte os lances. 94 a 88

CURRY RECEBE O LATERAL E MATA DA ZONA MORTA! 88 a 92

4Q: Cavaliers tem saída de bola confusa e os Warriors recuperam. Cavs vence 92 a 85

4Q: Lebron rouba a bola no lateral e sofre falta rápida, convertendo os lances. 92 a 83

4Q: Dellavedova acerta os dois lances livres de falta sofrida. 90 a 83 faltando 51.9s

CURRY RESPONDE NUM HERO BALL. 83 a 88

LEBRON DE 3 LEVANTANDADO A TORCIDA EM CLEVELAND! 87 A 80

AND ONE DELLAVEDOVA! Curry tentou de todo jeito parar o australiano e não conseguiu. 84 a 80

CURRY DE 3!!!! Diferença em 1 ponto. 80 a 81

4Q: Lebron James pede para sair do jogo após a enterrada e jogo é paralisado faltando 03:51 pro fim

4Q: DELLAVEDOVA TO LEBRON E A ENTERRADA! 81 a 76

4Q: São 3 pontos de diferença no jogo. 76 a 79

4Q: David Lee faz seu primeiro jogo na série e entra muito bom. São 5 pontos pra ele. 74 a 79

4Q: Lebron bate pra dentro e faz a bandeja. 79 a 73

CURRY DE 3! ATÉ ELE ACORDOU! 73 a 77

4Q: David Lee recupera rebote ofensivo e os Warriors voltam no jogo. 70 a 75

4Q: David Lee assiste Leandrinho e a diferença é de 6. 68 a 74

4Q: AND ONE DAVID LEE! 66 a 74

4Q: Ponte area Lebron-Mozgov e dois pontos para o Cavs. 74 a 63

4Q: IGUODALA DE 3! ACORDOU OS WARRIORS. 63 a 72

4Q: KLAY THOMPSON COMEÇA A ESQUENTAR! 3 PONTOS PARA ELE

FIM DO TERCEIRO QUARTO! Cleveland vai venceu o quarto por 28 a 18(72 a 55) faltando 4s para seu final

3Q:JR SMITH DE FORA SÃO 18 PONTOS DE VANTAGEM NO JOGO!

3Q: Lebron força o chute e marca. ON Fire! 61 a 48

FESTIVAL DOS 3 PONTOS! JAMES FOI QUEM CONVERTEU NO CONTRA ATAQUE.

DELLY RESPONDE E A VANTAGEM VOLTA A 10! 56 A 46

3Q: KLAY THOMPSON DA ZONA MORTA! 46 A 53

3Q: Green faz falta em Lebron caido e com relógio estourando, foi sua 3ª infração cometida

3Q: Cleveland abre 10 pontos e Steve Kerr pede tempo

DELLAVEDOVA É DE 3! 49 a 41

3Q: Lebron na bandeja faz seu 15º ponto. 46 a 39

3Q: Bogut inaugura o placar no segundo tempo. 39 a 44

FIM DO SEGUNDO QUARTO! JAMES JONES ACERTA O TRIPLAÇO ABRINDO 7 PONTOS NO ÚLTIMO LANCE. 44 A 37

2Q: Jogo físico das duas equipes e a arbitragem manda a partida andar. Segue Cavs 41 a 37

2Q: Iguodala vai de um lado a outro da quadra e faz mais uma enterrada. 37 a 40

2Q: T.Thompson interfere em cesta de Lebron e a cesta do camisa 23 é invalidada. Cavs vence 38 a 34

2Q: SHUMPERT DE FORA! 38 A 31

2Q: GREEN DE 3! 31 A 34

2Q: Lebron vai pra dentro, troca de mão e faz a cesta. 34 a 28

2Q: Klay Thompson se recupera de toco no primeiro instante e faz a cesta. 28 a 31

2Q: Shumpert volta ao banco de reservas

JR SMITH RESPONDE DE FORA! 31 a 26

2Q: Lebron volta a pontuar no jogo. 28 a 26

IGUODALA DE 3!! JOGO EMPATADO EM 26

2Q: JR Smith no tiro longo. 26 a 23

2Q: James Jones comete sua 3ª falta quando Ezeli tentava pontuar, nos lances livres ele converte o primeiro. 23 a 24

FIM DE PRIMEIRO QUARTO. CAVALIERS VAI VENCENDO POR 24 A 20

1Q: Tristan Thompson trombando com dificuldades no garrafão faz seu 6º ponto. 24 a 20

1Q: Ezeli recebe passe de costas e a diferença cai para 2. 20 a 22

1Q: Livingston de fora descobre Iguodala que enterra. 18 a 22

JAMES JONES CESTA E FALTA! BOLA DE 3 E FALTA COMETIDA POR GREEN. JOGADA DE 4 PONTOS, 22 A 16

1Q: Curry serve Livingston no garrafão. 16 a 18

1Q: Ezeli chega em quadra pela primeira vez e marcando pontos. 14 a 18

1Q: Iman Shumpert sai do jogo machucado rumo aos vestiários

1Q: Cavs abriu espaço na defesa para Iguodala enterrar. 12 a 16

1Q: Mozgov gira e faz a bandeja em bonito lance. 16 a 10

1Q: Klay Thompson livre da cabeça do garrafão. 10 a 14

1Q: Iguodala entra no lugar de Barnes para conter Lebron

1Q: Mais uma enterrada do Cavs, agora foi Lebron quem cravou. 12 a 5

1Q: Tempo pedido por Steve Kerr faltando 07:24 por jogar no período

1Q: Dellavedova arremessa por cima do marcador e os Cavs abre 5 pontos. 10 a 5

1Q: Lebron gira contra Barnes. 8 a 5

1Q: Tristan Thompson pega rebote ofensivo e enterra. 4 a 0

1Q: Lebron bate pra dentro e abre o marcador. 2 a 0

VAI SUBIR A BOLA EM CLEVELAND

Como sempre o Hino Nacional sendo executado por famosos cantores americanos com laços locais

Golden State Warriors: Curry, Klay Thompson,Barnes, Green e Bogut

Cleveland Cavaliers: Dellavedova, Shumpert,Lebron,T.Thompson e Mozgov

Os dois times confirmam as mesmas escalações do jogo 2

FIQUE DE OLHO: Stephen Curry tem médias de 29.2 pontos, 4.9 rebotes e 6.4 assistências.

FIQUE DE OLHO: LeBron James tem médias de 27.6 pontos, 10.4 rebotes e 8.3 assistências.

Destaques no jogo 2:

Klay Thompson - 34 pontos e 5 rebotes Lebron James - 39 pontos, 11 assistências e 16 rebotes Stephen Curry - 19 pontos e assistências Timofey Mozgov - 17 pontos e 11 rebotes

NBA divulga números das equipes ao longo da pós temporada em comparação com séries anteriores e com os jogos 1 e 2 das finais

Ainda sobre a boa marcação de Delly, Lebron disse em coletiva o seu sentimento com a boa partida do agora armador titular: “Ele defendeu, ele pegou rebote, ele pontuou e foi espetacular para nós. Ele foi realmente fora da série. Nós sabemos que podemos contar com ele. Ele deu tudo e muito mais nesta noite", comentou King James.

Destaque do Cavaliers, agora caminhando sozinho, Lebron James atingiu o 5º triplo-duplo em partidas finais no último do domingo além de conseguir vitória inédita da franquia de Ohio também em partidas válidas por uma final na maior liga de basquete do mundo.

Sobre a atuação do jogo o armador disse que não vai se repetir: “Eu duvido que isso aconteça de novo. Assim que a bola saía da minha mão eu sabia que os arremessos não entrariam. Isso não acontece normalmente. Mecanicamente, não sei se há uma explicação para isso. Eu simplesmente não tive um ritmo e não encontrei um durante todo o jogo. Mas não vou deixar um jogo abalar minha confiança. Sei que, como um time, não vamos deixar um jogo mudar nossa crença de que vamos vencer a série", disse o armador.

A atuação passada de Stephen Curry ligou o alerta no time comandado por Steve Kerr. O melhor jogador da temporada regular foi muito bem marcado por Matthew Dellavedova, substituto de Kyrie Irving, limitou-se a apenas 5-23 nos arremessos de quadra e não teve a melhor das partidas na temporada.

Na temporada regular, Cavs e Warriors se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para cada lado e dois embates distintos. Primeiro, em Oakland, a equipe da Califórnia garantiu vitória. No jogo de volta, os Cavs não tiveram muitas dificuldades para dar o troco. Nas finais, a igualdade se repete, mas com dois jogos disputados na Oracle Arena.

Os Warriors vai tentar se recuperar da derrota indo à Cleveland retomar o controle dos mandos de quadra e precisará vencer ao menos um jogo para retomar a vantagem de atuar em casa em possível 7º jogo

Dono de campanha inferior o Cleveland Cavaliers recebe pela primeira vez o Golden State Warriors nesta finais da NBA e tem 2 partidas seguidas em seus dominios e agora com possível vantagem pois venceu fora de casa no jogo 2 e "inverteu" o mando.

Boa noite, amantes do basquete! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors, jogo 3 das finais da NBA. A bola sobe às 22h na Quick Loans Arena,em Cleveland. Siga com a VAVEL Brasil!