Cavaliers recebem Warriors para seguir sonhando com primeiro título da franquia

Chega a hora do quarto capítulo das finais da NBA. Com a série bastante equilibrada, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers se encontram novamente na Quick Loans Arena nesta quinta-feira (11). O Cleveland tem a dianteira do confronto e terá mais um jogo como mandante para manter a boa campanha, que pode ser concluída com o primeiro título profissional da cidade desde a conquista dos Browns na NFL.

Diferente das duas primeiras partidas, o último jogo foi decidido em quatro quartos. Ou seja, não foi necessária mais uma prorrogação. O time de Ohio conseguiu impor seu ritmo novamente, com uma marcação coesa e um ataque tenaz. Os Warriors tentaram até o fim, mas não tiveram força suficiente.

Os times se enfrentaram duas vezes na temporada regular, com duas vitórias para cada lado e dois embates distintos. Primeiro, em Oakland, a equipe da Califórnia garantiu vitória. No jogo de volta, os Cavs não tiveram muitas dificuldades para dar o troco. Já nas finais, o Cleveland leva vantagem em 2 a 1 após vencer o primeiro jogo na Quick Loans Arena.

Golden State espera auge de Curry e reabilitação

Indiscutivelmente, o armador tem potencial para ser o MVP e um dos melhores jogadores da atualidade. Todavia, essa estatística não vem refletindo dentro de quadra nas finais da NBA, onde Stephen Curry vem com atuações aquém do esperado. No primeiro quarto do jogo 3, o camisa 30 marcou apenas três pontos e, apesar da reação no decorrer da partida, não conseguiu dar a vitória à equipe californiana.

O grande obstáculo que o astro vem encontrando é a marcação adversária, que vem saindo muito bem em seu ofício. Com isto, o pivô Andre Iguodala se transformou no ponto de equilíbrio em termos de pontuação na série.

O ala Draymond Green reclamou de um problema nas costas e não estará 100% para o jogo. Green é o responsável pela marcação em Lebron e ficou na segunda colocação na eleição para melhor jogador de defesa da temporada. Mesmo com problemas físicos, o técnico Steve Kerr espera contar com o jogador no jogo 4.

“Green deve estar em quadra novamente. Afinal, está recebendo o tratamento adequado para isso com a ajuda de todos. Vamos analisá-lo dia a dia, mas ele vai ficar bem”, afirmou o treinador do time da Califórnia.

Com Lebron e Dellavedova em alta, Cavs buscam abrir ainda mais vantagem

Verdade seja dita. Tanto Lebron James quanto Matthew Dellavedova vem tendo grandes atuações nestas finais. Enquanto o número 23 se destaca em pontos, assistências e rebotes, o camisa 8 da sua contribuição com muita marcação, vontade e perseverança dentro de quadra.

O australiano, inclusive, já é considerado um ídolo pela torcida. Dellavedova conseguiu concretizar esse relacionamento se atirando em quadra como quem estivesse disputando um último prato de comida, exatamente como aconteceu na última vitória, que virou para 2 a 1 o placar da série a favor do Cleveland.

“Ele é feito de aço ou alguma coisa do tipo. É muito importante para o nosso time. Tem a raça que precisamos. Sempre joga duro, todo o tempo em que está em quadra se sacrifica. É bom ter alguém assim ao seu lado”, disse Lebron James sobre o seu companheiro.

Seu novo papel no time apareceu depois da lesão de Kyrie Irving no primeiro embate. Com os minutos inesperados, o australiano cresceu. Ele já havia mostrado sua capacidade em confrontos anteriores, com Derrick Rose, do Chicago Bulls, e Jeff Teague, do Atlanta Hawks, mas Stephen Curry vem sendo o seu maior desafio, cumprido com louvor até o momento.



“A torcida gosta dele porque para ele sempre o time está em primeiro lugar. Ele morre pelo time. Deve ser o cara mais duro que eu conheço da Austrália e de Cleveland, e vocês são de Cleveland, sabem do que estou falando”, afirmou o técnico David Blatt.

Apesar da vantagem, o time de Ohio terá problemas. Durante o jogo 3, Iman Shumpert saiu de quadra com um problema no ombro esquerdo, mas voltou. Já Dellavedova passou a noite no hospital para tratar sintomas de desidratação.

“Shumpert fez um exame de imagem e foi examinado. O local está dolorido, mas não houve um problema mais grave. São boas notícias. Delly, obviamente, sofreu com o cansaço do jogo. O tanque estava vazio e precisamos fazer o possível para abastecê-lo novamente. É a melhor forma de descrever o que aconteceu”, disse Blatt.

GOLDEN STATE WARRIORS X CLEVELAND CAVALIERS

Jogo 1: 04/06 - Golden State Warriors 108 x 100 Cleveland Cavaliers

Jogo 2: 07/06 - Golden State Warriors 93 x 95 Cleveland Cavaliers

Jogo 3: 09/06 - 22h - Cleveland Cavaliers 96 x 91 Golden State Warriors

Jogo 4: 11/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 5: 14/06 - 21h - Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Jogo 6*: 16/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 7*: 19/06 - 22h - Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

* Se necessário