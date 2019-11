Golden State Warriors enfrenta Cleveland Cavaliers a uma vitória do título da NBA

A uma vitória do título de NBA, o Golden State Warrios enfrenta o Cleveland Cavaliers nesta terça-feira (16), no Quicken Loans Arena, no sexto jogo da grande decisão. Após vencer dentro de casa, os californianos buscarão mais um triunfo para impedir a sétima partida, enquanto a equipe de Ohio espera levar a melhor e manter vivo o sonho do primeiro título da história da franquia.

A série havia ficado empatada depois que os Warriors venceram no jogo quatro, mesmo com mando dos Cavs. Na 5º partida, de volta a Oakland, o time treinado por Steve Kerr contou com uma grande atuação do craque Stephen Curry e ficou com a vitória por 104 a 91, abrindo 3 a 2 no confronto.

Com o triunfo, o time da Califórnia deu mais um passo para voltar a comemorar o título da NBA, o que não acontece desde 1975. Com uma atuação coletiva, coroada pelo brilho de seu principal astro, MVP da temporada regular, o Golden State colocou uma das mãos no principal troféu do basquete mundial.

Em vantagem, Warrios buscam impedir jogo 7

A atuação de Stephen Curry no último confronto foi a sua melhor nas finais da NBA, com 37 pontos. Mas ele não esteve sozinho em quadra e contou com a ajuda de Iguodala em mais uma grande noite, anotando 14 pontos, oito rebotes e sete assistências. Leandrinho colaborou com 13 pontos, sua melhor marca na série contra os Cavs.

A performance do brasileiro mereceu elogios de Rick Barry, de 71 anos, MVP da conquista do Golden State em 1975. Uma das lendas do basquete americano teve a chance de assistir pela primeira vez no ginásio a um jogo desta série final e gostou do que o armador apresentou em quadra.



“Ninguém vai falar, mas durante o jogo conversei com alguém do meu lado e disse: "Se teve alguém que jogou o seu basquete esta noite foi Leandro Barbosa". Ele fez um bom trabalho, foi para a cesta com agressividade e quando tem mais ritmo se torna efetivo. Ele vai muito bem nesse estilo de jogo”, destacou Barry.

Leandrinho teve nesse jogo seu maior tempo de quadra nas finais da NBA e também seu recorde de pontos. Ele ficou satisfeito em receber os elogios de Rick Barry, mas procurou manter a tranquilidade, lembrando que é preciso vencer mais um jogo para comemorar o título.



“É uma honra muito grande ouvir isso de um cara como ele. Agradeço, mas me saí bem pelo trabalho do grupo e pela confiança do Kerr. Agora, temos que pensar no próximo jogo e manter a classe. Vai ser muito difícil. Estamos perto, mas ainda falta um jogo”, comentou o brasileiro.

Agora, o título pode vir no sexto embate, apesar do Cleveland ser o mandante. Para isto, o Golden State precisará de mais uma ótima performance de seu sistema defensivo, o melhor da temporada regular. Além disso, o ataque há de continuar trabalhando para que tudo dê certo.

Confiante, LeBron James ainda crê em reviravolta

Muitos se abalariam com uma derrota no jogo 5, principalmente em uma série tão equilibrada como essas finais de 2015. Mas isso não aconteceu com LeBron James, que ainda acredita que o time de Ohio possa reverter a situação dentro de casa. Para o camisa 23, não está nada definido no confronto.

O astro viu seu Cleveland Cavaliers ficar em desvantagem por 3 a 2. Ele fez um triplo-duplo, marcando 40 pontos, mas ainda acredita ser possível dar mais pelo time para evitar que seu adversário seja campeão já no próximo encontro.

Sem medir palavras ou fazer média, LeBron fez elogios a Stephen Curry, que liderou os Warriors, com 37 pontos. No entanto, o astro de Cleveland chegou aos 40 pontos pela terceira vez na série, mostrando como se sente confortável em quadra e aparecendo como principal candidato a MVP das finais, mesmo em caso do vice-campeonato dos Cavs.

"Eu me sinto confiante porque sou o melhor jogador do mundo. Simples assim. São as finais, algo com o que você sonha desde criança. Para mim, é entrar e jogar. Quando você é dedicado ao jogo, não importa se é um jogo de temporada regular ou uma final. Você vai lá joga e vive com o resultado. Não enlouqueça quando eu arremessar uma bola de três. É só mais um arremesso", disparou.

Apesar de mais uma atuação de excelência individualmente, LeBron espera que possa contribuir mais para o time no jogo 6. Em caso de vitória, os Warriors vão comemorar o título na casa dos Cavaliers. O astro tem como objetivo mais um confronto em Oakland, pelo jogo 7, para definir a série final da NBA.

Golden State Warrios x Cleveland Cavaliers

Jogo 1: Golden State Warriors 108 x 100 Cleveland Cavaliers

Jogo 2: Golden State Warriors 93 x 95 Cleveland Cavaliers

Jogo 3: Cleveland Cavaliers 96 x 91 Golden State Warriors

Jogo 4: Cleveland Cavaliers 82 x 103 Golden State Warriors

Jogo 5: Golden State Warriors 104 x 91 Cleveland Cavaliers

Jogo 6: 16/06 - 22h - Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Jogo 7*: 19/06 - 22h - Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

* Se necessário