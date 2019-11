Resultado Cavaliers x Warriors no Jogo 6 do NBA Finals 2015 (97-105)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam durante a temporada! Continuem ligados na cobertura de basquete na VAVEL Brasil!

Iguodala foi eleito o MVP das finais e conquista o troféu Bill Russel. Foi ele quem limitou Lebron e foi efetivo também jogando no ataque depois que foi efetivado titular

A expectativa agora é para o anúncio de MVP das finais. Quem vai conquistar o prêmio? Lebron, Iguodala ou outro jogador?

Os três times com mais vitórias em uma temporada de NBA também tiveram Steve Kerr no elenco [87] Bulls 95-96, [84] Bulls 96-97 e [83] GSW 14-15

Steve Kerr é o primeiro técnico novato a ser campeão da NBA. Ele junta sua conquista como treinador com as 4 anteriores como jogador

Além de ter a melhor campanha da temporada regular o Golden State Warriors eliminou todos os jogadores presentes no quinteto da temporada: Harden, James, Davis e Gasol

FIM DE JOGO! GOLDEN STATE WARRIORS É CAMPEÃO DA NBA DEPOIS DE 40 ANOS

4Q: Iguodala sofre falta e faltam 20s. Cavs respira

JR SMITH OUTRA VEZ DE FORA. DIFERENÇA EM 4

4Q: Diferença é de 6 pontos e Curry sofre falta rápida

JR SMITH DE 3! SÃO 8 PONTOS DE VANTAGEM PARA OS WARRIORS FALTANDO 55.2s

4Q: Faltando menos de 3 minutos e o Golden State lidera por 11, 94 a 83

4Q: Draymond Green já tem um triplo-duplo no jogo: 14 pontos, 10 rebotes e 10 assistencias

4Q: Bola de 3 do Iguodala.... falta pouco pro titulo dos Warriors. 92 a 79

ABRIRAM MÁQUINA DOS WARRIORS! AGORA FOI KLAY THOMPSON QUE ANOTOU UM TRIPLE. 89 A 75

OUTRA BOLA DE 3 COM STEPHEN CURRY! 86 a 75

IGUODALA RESPONDE NA MESMA MOEDA! 83 a 73

JR SMITH DE 3! 73 a 80

4Q: Livingston pega rebote de ataque e pontua. 80 a 70

STEPHEN CURRY DE 3! 78 a 68

4Q: Lebron enterra e levanta o torcedor em Cleveland. É 7º ponto consecutivo do Cavs. 68 a 75

FIM DO TERCEIRO QUARTO. WARRIORS VENCE 74 A 61

3Q: Warriors atinge sua maior vantagem no jogo, 15 pontos. 73 a 58

AND ONE EZELI! Limpou bem o Mozgov para fazer a cesta e no lance livre converteu sem problemas 69 a 55

3Q: Draymond Green sai livre no bloqueio e levanta para Ezeli na ponte aerea. 66 a 55

3Q: JR Smith força um tiro longo e anota seus primeiros pontos no jogo. 55 a 63

3Q: Iguodala enterra e a diferença volta a dois dígitos, 61 a 51

3Q: Livingston roda na quadra ofensiva até encontrar espaço para fazer a cesta. 59 a 51

3Q: Thompson recupera mais um rebote ofensivo e sofre falta.

3Q: Lebron faz bandeja simples no garrafão. 51 a 56

Foram 7 pontos seguidos de Golden State que obrigaram David Blatt a pedir tempo faltando 08:13 para o fim do terceiro quarto

DRAYMOND GREEN É DE 3! Warriors de novo abre vantagem. 53 a 47

3Q: Iguodala acha espaço grande na defesa e decola para a enterrada. 50 a 47

Terceiro quarto em andamento: Cavs 47 Warriors 48

FIM DO SEGUNDO QUARTO! O MOMENTO É DO CAVALIERS QUE AINDA PERDE POR 45 A 43 PARA O GOLDEN STATE WARRIORS

2Q: Thompson consegue rebote ofensivo no fim do shot clock e faz seu 11º ponto na partida. 43 a 45

2Q: Thompson recebe bom passe de Lebron e pontua embaixo da cesta. 41 a 45

LEBRON FAZ A SEGUNDA BOLA DE 3 DELE NO JOGO! 38 A 45

2Q: Leandrinho assiste Curry que faz mais 2 pontos. 43 a 35

2Q: Lebron invade o garrafão e define bandeja de esquerda. 35 a 41

2Q: Lance livre é tendencia em Ohio. Agora foi Livingston quem bateu 2 e converteu. 41 a 33

2Q: Mozgov anota mais 2 pontos em lances livres. 33 a 39

2Q: Iguodala faz seu 10º ponto no jogo. 39 a 31

BARNES É MAIS UMA DE FORA! Diferença vai a 8 pontos, 37 a 29

2Q: Warriors pontua com Green depois de 9 cestas erradas. 34 a 27

2Q: Thompson vai à linha do lance livre por falta sofrida e acerta 1 lance. 27 a 32

2Q: Mozgov dá toco na defesa e Lebron James pontua no ataque. 27 a 31

2Q: Jogo truncado e as equipes ficaram um tempo sem pontuar. Iguodala tirou as equipes do "zero" acertando um lance livre. Warriors vence 31 a 25

2Q: James Jones joga por cima e a diferença diminui. 24 a 31

LEBRON JOGA A BOLA PRA CIMA PRESSIONADO POR LIVINGSTON E PELO RELÓGIO E ACERTA DE FORA! 21 A 18

2Q: James Jones sofre falta para 3 lances livres, que são cobrados corretamente. 18 a 28

FIM DO PRIMEIRO QUARTO! GOLDEN STATE LIDERA, 28 A 15

BARNES PARA 3 PONTOS! 13 DE VANTAGEM PROS WARRIORS

1Q: Ezeli recupera rebote ofensivo e enterra. 25 a 15

1Q: Cleveland volta do tempo cometendo sua 8ª violação no jogo

1Q: David Blatt sentiu a vantagem de 10 pontos do adversário e solicita tempo faltando 01:42 para o fim do período

IGUODALA DE FORA! É OUTRA BOLA DO GOLDEN STATE, 23 A 15

DRAYMOND GREEN DE 3! Os Warriors abre 7 pontos de vantagem

1Q: Mozgov faz um tabela de pivos e Thompson complementa. 13 a 17

1Q: Iguodala arremessa da cabeça do garrafão e soma mais dois pontos. 15 a 8

1Q: Curry esquenta no jogo e arremessa por cima do marcador. 13 a 8

STHEPEN CURRY DE 3! SEMPRE DA ZONA MORTA. WARRIORS VIRA 11 A 8

1Q: Iguodala bate a carteira de Lebron e entrega para Curry que faz a cesta fácil. 8 a 8

1Q: Mozgov sofre falta de Iguodala e vai aos lances livres, acertando apenas um. 8 a 6

1Q: Golden State encosta no placar. 6 a 7

1Q: Thompson finaliza gancho de esquerda e aumenta a vantagem. 7 a 2

1Q: Golden State erra no ataque e a bola sobra pra Lebron que completa o contra ataque sozinho com uma bandeja. 5 a 2

1Q: Klay Thompson no tiro longo de 2 faz os primeiros pontos de Golden State. 2 a 3

1Q: Lebron dá passe picado para Mozgov dentro do garrafão e o pivô enterra. 3 a 0

1Q: Shumpert sofre falta de Curry no ato do arremesso. Nos arremessos ele converte apenas o primeiro e abre o placar, 1 a 0

SUBIU A BOLA! Primeira posse é dos Warriors

Warriors: Curry,Thompson,Iguodala, Green e Bogut

Cavs: Dellavedova,Shumpert,Lebron,Thompson e Mozgov

EQUIPES ESCALADAS!

A menina em questão foi Marlana VanHoose que é deficiente física e tem 18 anos de idade

Diferente das últimas partidas quem canta o Hino Nacional não é nenhuma banda/cantor famoso.

Faltando 10 minutos para o ínicio do jogo a Quicken Loans Arena está completamente lotada

Autor de dois triplos-duplos e com médias de 40 pontos por partida, Lebron James comentou seus feitos pessoais: "Foi mais um jogo e temos a oportunidade na terça-feira de forçar o jogo 7. Falando por mim, tento fazer de tudo para ajudar nosso time a vencer, mas não consegui nos últimos dois confrontos. Espero me sair melhor na terça-feira. Unidos, vamos trabalhar melhor e nos sairemos bem" falou o melhor jogador de basquete do mundo

De acordo com Stephen Curry os Warriors está pronto para o título: "Uma longa temporada chega em um momento como esse. Lutamos muito para nos colocar em uma boa posição de ir a Cleveland e fechar a série. Estamos confiantes. Não perdemos a concentração. O vestiário, se você for lá, vai ver que é o mesmo de uma vitória na temporada regular. Mas sabemos a urgência do momento. Temos um bom sentimento de que podemos vencer em Cleveland e sabemos como podemos fazer isso. Estamos prontos para oportunidade " disse o MVP da temporada regular

FIQUE DE OLHO: Andre Iguodala. Se Lebron precisa manter a performance nas finais quem também vai precisar manter o bom nível das últimas 3 jornadas é Iguodala que virou titular para fazer importante papel de marcação em cima do astro do Cavaliers

FIQUE DE OLHO: LeBron James: 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Esses são os números de James na última partida da série e isso precisará ser repetido para o Cavaliers se manter vivo em busca do inédito troféu Larry O'Brien para a franquia

Stephen Curry e Andre Iguodala comandaram as vitórias do Golden State Warriors nos últimos dois jogos sendo cestinhas e ajudando também a parar Lebron, no caso do ala. Foram 37 pontos e 7 rebotes para Curry no jogo 5 e 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências para Andre Iguodala

Em Cleveland cada equipe venceu uma partida. A primeira quem levou foi o Cavs por 96 a 91 tendo Lebron como destaque e a segunda partida foi os Warriors quem venceram por 102 a 82

Já o Golden State Warriors venceu sua partida na Oracle Arena e retomou a dianteira da série e tem 3-2 no total de confrontos desta final. Se vencer hoje vai ser a segunda conquista da franquia, que foi campeã em 1975.

O Cleveland Cavaliers faz o terceiro confronto em casa contra o Golden State Warriors nesta finais da NBA e precisa vencer se quiser continuar na disputa do título nesta temporada

