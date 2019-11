Golden State Warriors vence jogo decisivo ante Cleveland Cavaliers e conquista título da NBA

Depois de 40 anos, o Golden State Warriors é o campeão da NBA novamente. Na noite desta terça-feira (16), o Warriors venceu o Cavaliers na Quicken Loans Arena, em Cleveland, pelo jogo 6 das finais, por 105 a 97, conquistando o título da temporada 2014/15. Andre Iguodala conquistou o prêmio de MVP das finais, desbancando Stephen Curry e LeBron James.

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio com cada equipe vencendo um quarto. No primeiro quarto, Stephen Curry decidiu a favor dos Warriors - que venceu por 28 a 15. Já no segundo quarto, LeBron James decidiu a favor do Cavaliers - que venceu por 28 a 17.

Veja como foi a vitória do Warriors sobre o Cavaliers em tempo real

No segundo tempo, o Warriors sobrou nos dois quartos. No terceiro período, venceu por 28 a 18, com grande atuação coletiva de Curry, Iguodala e Green (que terminou o jogo com um triplo-duplo). No último período houve um certo equilíbrio, mas as bolas de 3 pontos do Warriors garantiram a vitória.

O jogo

O Cavaliers começou bem abrindo frente de 7 a 2 nos primeiros minuto, mas viu o Warriors reagir com grande atuação de Stephen Curry e da defesa que conseguiu segurar o ataque de Cleveland em casa. Curry anotou 9 pontos e 3 assistências no primeiro período e conduziu a vitória da equipe de Oakland por 28 a 15. Destaques também para Iguodala (7 pontos) e Draymond Green (5 pontos).

O segundo quarto foi marcado por muitos erros e poucos pontos, principalmente do ataque de Golden State. As duas equipes marcavam bem e conduziam o adversário ao erro, e assim o técnico Steve Kerr acabou sendo obrigado a tirar Iguodala e Klay Thompson cedo do jogo para poupá-los para o segundo tempo, pois os dois chegaram à 3ª falta. Foi ai que LeBron James começou a fazer a diferença e diminuir a vantagem do placar. LeBron anotou 11 pontos no período que terminou com vitória do Cavs por 28 a 17, deixando a vantagem do Warriors com apenas dois pontos na ida para o intervalo (45 a 43). Destaque também para Tristan Thompson que foi para o intervalo com 11 pontos e 7 rebotes.

Na volta do intervalo, o Cleveland assumiu a frente do placar depois dos pontos de Mozgov e Thompson, e parecia que o jogo ia tomar outro rumo. Porém, depois de dois erros seguidos de Mozgov no ataque, o Warriors contra-atacou e conseguiu 8 pontos e assumiu a frente do placar novamente. LeBron James tentava sozinho pelo lado do Cavaliers, mas não era o suficiente para superar o coletivo do Warriors, comandado por Curry, Iguodala e Green, que chegou a abrir 15 pontos de frente - a maior vantagem do jogo.

LeBron James começou o último quarto anotando 4 pontos em sequência e a Quicken Loans Arena passou a acreditar numa virada quando a vantagem caiu pra 8 pontos. Entretanto, Curry e Iguodala acertaram duas bolas de três cada um, e Klay Thompson acertou uma, e o Warriors voltou a abrir muita vantagem de novo. LeBron, JR Smith e Thompson mantiveram o equilíbrio no quarto, mas não conseguiram tirar a vantagem do Warrios que venceu o jogo e conquistou o título.

Destaques do jogo

- Cleveland Cavaliers:

#23 LeBron James: 32 pontos, 18 rebotes e 9 assistências

#13 Tristan Thompson: 15 pontos e 13 rebotes

#5 JR Smith: 19 pontos e 5 rebotes

- Golden State Warriors:

#30 Stephen Curry: 25 pontos, 6 rebotes, 8 assistências

#9 Andre Iguodala: 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências

#23 Draymond Green: 16 pontos, 11 rebotes e 10 assistências