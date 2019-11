Curry se torna terceiro armador da história a conquistar MVP da temporada e título

Após conquistar seu primeiro título da NBA ao vencer o Cleveland Cavaliers na noite desta terça-feira (16), Stephen Curry se tornou o terceiro armador da história a conquistar o prêmio de MVP da temporada regular e o título na mesma temporada. Curry se junta aos lendários Bob Cousy (1956/57) e Magic Johnson (1986/87).

"Vivo um momento tão especial e único que não tenho palavras para descrevê-lo", disse o emocionado Curry após o jogo.

Curry entrou também para o clube dos jogadores que conquistaram o prêmio de MVP da temporada regular e o primeiro título no mesmo ano. Antes dele, apenas cinco jogadores conseguiram este feito. O último deles havia sido Shaquille O'Neal, em 1999/2000, com o Los Angeles Lakers.

"A conquista do troféu de campeão reflete o grande trabalho que todos nós fizemos durante a temporada e, portanto, é algo especial", disse.

Apenas o Chicago Bulls de Michael Jordan havia conseguido 83 triunfos na temporada, em 1995/96 e 1996/97. Agora, o Warriors de Curry igualou a marca daquele lendário time dos Bulls.

"Isso demonstra o quão importante foi o esforço que fizemos. Somos, sem dúvida, uma grande equipe. Além disso, agora seremos vistos na história como uma das melhores equipes do início ao fim da temporada", finalizou Curry.

Dell Curry, pai do astro de Golden State, jogou 16 temporadas na NBA e passou em branco. Sequer teve a chance de disputar uma final. Apesar disso, Stephen destacou a importância do seu pai antes da decisão.

"O sentimento é incrível. Vim seguindo seus passos. Já disse o impacto que ele tem na minha vida, sendo um exemplo dentro e fora da quadra como um verdadeiro profissional e criando eu e meus irmãos. Ter esse momento ao lado dele é especial. Ele está vivendo isso por mim e meus companheiros por toda a campanha. Não posso ter mais orgulho dele como pai e modelo. É especial ter alguém que jogou 16 anos na liga e você entende como é difícil chegar a esse ponto. Então, é ainda mais especial para mim por ter isso na minha família", disse Curry que após o jogo abraçou seu pai em quadra.

Dell, por sua vez, exaltou a conquista do filho, desmontrou-se emocionado com isso e disse que Stephen é o melhor jogador de basquete do mundo.

"Há muitas emoções neste momento. Sei a dificuldade para chegar nesse estágio, o sacrifício que é preciso fazer. Como pai, ver o seu filho ser o melhor jogador do mundo não dá para explicar o sentimento", disse o velho Curry.

Outro grande destaque fora das quadras foi a filha de Stephen Curry, a Riley Curry. Quando Stephen levou ela pela primeira vez para a coletiva pós-jogo, não imaginava que ela seria destaque. Após o final do jogo, Riley foi para quadra, vestiu a camisa do título e comemorou com o pai. Apesar dela não ter ideia da importância do atual momento do pai devido a idade, Dell Curry, avô de Riley, disse que um dia ela vai entender tudo isso.

"Ela é minha neta, a melhor coisa do mundo. Adora assistir aos jogos do pai ali com toda a família. Não sabe muito o que está acontecendo agora, mas um dia vai entender e tomar conhecimento de como é importante", disse o orgulhoso avô.