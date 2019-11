Real Madrid derrota Barcelona na Catalunha e conquista triplete fechando temporada impecável na ACB

A temporada não poderia ter sido melhor para o Real Madrid. A equipe da capital espanhola conquistou absolutamente tudo o que disputou. Com a vitória sobre o maior rival, o Barcelona, por 90 a 85, os blancos varreram os catalães por 3 a 0 na final da Liga Endesa, o Campeonato Espanhol de Basquete.

O cestinha da partida foi o pivô do Barcelona, o francês Ante Tomic que anotou 29 pontos e 7 rebotes, mas não impediu a vitória merengue. Pelo lado do Real Madrid os destaques foram Jaycee Carroll que anotou 19 pontos. O armador Sérgio Llull foi eleito o MVP das finais da Liga Endesa.

Essa foi provavelmente a última conquista desse grupo de jogadores, já que fortes rumores dão conta que o armador Sérgio Llull está de malas prontas para os Estados Unidos, para disputar a NBA pelos Houston Rockets. Outro que também pode estar retornando para o melhor basquete do planeta é o ala-armador Sérgio Rodriguez.

A caminhada até o triplete

Absolutos em toda a temporada, o Real Madrid conseguiu o triplete, que não vinha desde a temporada 1973/74, quando eles também se sagraram campeões de tudo. A brilhante campanha começou com a conquista da Copa do Rei, também sobre o Barcelona por 77 a 71, sendo o bicampeonato consecutivo dos merengues. Posteriormente veio a maior glória da temporada, a conquista da Euroliga, ante o fortíssimo time do Olympiacos, o qual não tiveram dificuldades para vencer por 78 a 59, sendo a primeira conquista europeia do Real em 20 anos (a última havia sido na temporada 94/95) e se confirmando como a equipe mais dominante do basquete FIBA.

Faltava apenas um título para coroar a temporada perfeita, a Liga Endesa, o campeonato nacional espanhol que é também o campeonato nacional mais disputado do ‘’mundo FIBA’’, e a vitória veio novamente sobre o maior rival, do qual dividem o protagonismo na Espanha. Depois de vencer as duas primeiras partidas do playoff final (78-72 e 100-80) a vitória sobre o Barcelona veio na noite de quarta-feira (24), por 90 a 85, fora de casa, no Palau Blaugrana, em Barcelona e sacramentou uma das maiores temporadas da história merengue.

Começo equilibrado, mas Real Madrid abre vantagem

No primeiro tempo de jogo, a partida começou muito disputada, já que os madrileños não queriam trazer a série de volta a capital espanhola e o Barcelona estava com as costas na parede, precisando da vitória a todo custo. Logo no primeiro quarto as equipes se intercalavam na liderança do placar, de um lado o pivô Ante Tomic inspirava a confiança dos torcedores do Barcelona, do outro lado a pontuação era mais distribuída e o quarto terminou empatado em 17 a 17. No segundo quarto a profundidade do elenco de Madrid começou a aparecer, com todo o elenco pontuando e um desempenho incrível nas bolas do perímetro (7/10), eles conseguiram abrir boa vantagem sobre o Barcelona e ir aos vestiários vencendo por 48 a 34.

Barcelona reage, mas não impede o triplete

Na volta do intervalo o Barcelona precisava reagir, e começou agressivo com bolas de Doellman e Oleson, mas Sérgio Llull e Felipe Reyes mantinham a diferença confortável para o Real. Os merengues conseguiram reagir na partida, quando começaram a capturar mais rebotes defensivos, já ofensivamente era Doellman e Ante Tomic que traziam a diferença para apenas 6 pontos. Os catalães forçaram diversos erros do Real Madrid, que não conseguiu desgarrar novamente no placar e permitiu ao Barça virar o placar, terminando o quarto com vitória parcial dos donos da casa por 67 a 65.

O quarto decisivo da ACB, começou na mesma intensidade que o período anterior, com Sérgio Rodriguez matando uma bola longa para abrir o placar e retomar a liderança para o Real Madrid. Porém, diferente do terceiro período, eles não conseguiram anular as peças do Real Madrid, com Jaycee Carroll e Nocioni acertando arremessos contestados e abrindo vantagem novamente, mesmo assim o Barça lutou até o final da partida, levando a decisão para os segundos finais, porém não conseguiram se recuperar, perdendo por 90 a 85 e viram o maior rival levantar a taça em seus domínios.