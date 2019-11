Resultados NBA Draft 2015

Com isso vamos encerrando a transmissão do NBA Draft 2015, obrigado a todos que acompanharam até o final!!! Avante VAVEL

Na última escolha do NBA Draft 2015, o Philadelphia 76ers seleciona: Luka Mitrovic, ala-pivô sérvio, atualmente no Estrela Vermelha da Sérvia, de 22 anos.

PHILADELPHIA 76ERS NO RELÓGIO!

Com a penúltima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Atlanta Hawks seleciona: Dimitrios Agravanis, ala-pivô do Olympiacos, da Grécia, de 20 anos.

ATLANTA HAWKS NO RELÓGIO!

Com a vigésima oitava escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Philadelphia 76ers seleciona: J.P Tokoto, ala da Universidade North Carolina, de 21 anos.

PHILADELPHIA 76ERS NO RELÓGIO!

Com a vigésima sétima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Denver Nuggets seleciona: Nikola Radicevic.

DENVER NUGGETS NO RELÓGIO!

Com a vigésima sexta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O New Orleans Pelicans seleciona: Branden Dawson, ala-pivô da Universidade Michigan State, de 22 anos.

NEW ORLEANS PELICANS NO RELÓGIO!

Com a vigésima quinta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O San Antonio Spurs seleciona: Cady Lalane, pivô da Universidade Massachusetts, de 23 anos.

SAN ANTONIO SPURS NO RELÓGIO!

Com a vigésima quarta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Utah Jazz seleciona: Daniel Diez, ala-armador de 16 anos.

UTAH JAZZ NO RELÓGIO!

Com a vigésima terceira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Cleveland Cavaliers seleciona: Sir'Dominic Pointer.

CLEVELAND CAVALIERS NO RELÓGIO!

Com a vigésima segunda escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Dallas Mavericks seleciona: Satnam Singh Bhamara, pivô Indiano da IMG Academy, de 19 anos.

DALLAS MAVERICKS NO RELÓGIO!

Com a vigésima primeira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Orlando Magic seleciona: Tyley Harvey, ala-armador da Universidade Eastern Washington, de 21 anos.

ORLANDO MAGIC NO RELÓGIO!

Com a vigésima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Atlanta Hawks seleciona: Marcus Erickson, ala-armador sueco, que atua no Barcelona, de 22 anos.

ATLANTA HAWKS NO RELÓGIO!

Com a décima nona escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Washington Wizards seleciona: Aaron White, ala-pivô da Universidade Iowa, de 22 anos.

WASHINGTON WIZARDS NO RELÓGIO!

Com a décima oitava escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Oklahoma City Thunder seleciona: Dakari Jhonson, pivô da Universidade Kentucky, de 22 anos.

OKLAHOMA CITY THUNDER NO RELÓGIO!

Com a décima sétima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Philadelphia 76ers seleciona: Arturas Gudaitis, pivô que atua na Lituânia, pelo Zalgiris Kaunas, de 22 anos.

Trocas agitam o Draft da NBA: Nets mandam Masom Plumlee e Pat Connaughton para o Blazers e recebem Steve Blake e Rondae Hollis Jefferson

PHILADELPHIA 76ERS NO RELÓGIO!

Com a décima sexta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Milwaukee Bucks seleciona: Norman Powell, ala-armador da UCLA, de 22 anos.

MILWAUKEE BUCKS NO RELÓGIO!

Com a décima quinta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Boston Celtics seleciona: Marcus Thornton, ala-armador da Universidade William and Mary, de 22 anos.

BOSTON CELTICS NO RELÓGIO!

Com a décima quarta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Phoenix Suns seleciona: Andrew Harrisson, ala-armador da Universidade Kentucky, de 19 anos.

PHOENIX SUNS NO RELÓGIO!

Com a décima terceira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Indiana Pacers seleciona: Joseph Young, ala-armador da Universidade Oregon, de 23 anos.

INDIANA PACERS NO RELÓGIO!

Com a décima segunda escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Utah Jazz seleciona: Oliver Hanlan, ala-armador da Universidade Boston College, de 22 anos.

UTAH JAZZ NO RELÓGIO!

Com a décima primeira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Brooklyn Nets seleciona: Pat Connaughton, ala-armador da Universidade Notre Dame, de 22 anos.

BROOKLYN NETS NO RELÓGIO!

Com a décima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Miami Heat seleciona: Josh Richardson, ala-armador da Universidade Tenessee, de 22 anos.

MIAMI HEAT NO RELÓGIO!

Com a nona escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Charlotte Hornets seleciona: Juan Vaulet, armador que atua na Argentina, de 19 anos.

CHARLOTTE HORNETS NO RELÓGIO!

Com a oitava escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Detroit Pistons seleciona: Darrun Hillard, ala-pivô da Universidade Villanova, de 24 anos.

DETROIT PISTONS NO RELÓGIO!

Com a sétima escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Philadelphia 76ers seleciona: Richaun Holmes, ala-pivô da Universidade Bowling Green, de 24 anos.

PHILADELPHIA 76ERS NO RELÓGIO!

Com a sexta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Minnesota Timberwolves seleciona: Rakeem Christmas, ala-pivô da Universidade de Syracuse, de 24 anos.

MINNESOTA TIMBERWOLVES NO RELÓGIO!

Com a quinta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Philadelphia 76ers seleciona: Willy Hernangomez, pivô espanhol que atua no Sevilla da Espanha, de 21 anos.

PHILADELPHIA 76ERS NO RELÓGIO!

Com a quarta escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Boston Celtics seleciona: Anthony Brown, ala da universidade de Stanford, de 22 anos.

LOS ANGELES LAKERS NO RELÓGIO!

Com a terceira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Boston Celtics seleciona: Jordan Mickey, ala-pivô da universidade de Lousiana State, de 20 anos.

BOSTON CELTICS NO RELÓGIO!

Com a segunda escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Houston Rockets seleciona: Montrezl Harrell, ala-pivô da universidade de Louisville, de 21 anos.

HOUSTON ROCKETS NO RELÓGIO!

Com a primeira escolha do segundo round do NBA Draft 2015, O Minnesota Timberwolves seleciona: Cedi Osman, ala turco que estava atualmente no Anadolu Efes da Turquia, de 20 anos.

MINNESOTA TIMBERWOLVES NO RELÓGIO!

Vamos ao 2º Round do Draft!!!

Com a escolha dos Warriors, se encerrou o 1º Round de escolhas do Draft 2015, confira como ficou:

Com a trigésima escolha do NBA Draft 2015, O Golden State Warriors seleciona: Kevon Looney, ala da universidade de UCLA, de 19 anos.

GOLDEN STATE WARRIORS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-nona escolha do NBA Draft 2015, O Brooklyn Nets seleciona: Chris McCullogh, ala da universidade de Syracuse, de 20 anos.

BROOKLYN NETS NO RELÓGIO

Com a vigésima-oitava escolha do NBA Draft 2015, O Boston Celtics seleciona: R. J. Hunter, ala-armador da universidade de Georgia State, de 21 anos.

BOSTON CELTICS NO RELÓGIO

Com a vigésima-sétima escolha do NBA Draft 2015, O Los Angeles Lakers seleciona: Larry Nance, ala de Wyoming, de 22 anos.

LOS ANGELES LAKERS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-sexta escolha do NBA Draft 2015, O San Antonio Spurs seleciona: Nikola Milutinov, pivô do Partizan, de 20 anos.

SAN ANTONIO SPURS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-quinta escolha do NBA Draft 2015, O Memphis Grizzlies seleciona: Jarell Martin, ala da universidade de LSU, de 21 anos.

MEMPHIS GRIZZLIES NO RELÓGIO!

Mas tudo indica que Tyus Jones irá para o Minnesota Timberwolves, em troca da 31ª e 36ª escolhas.

Com a vigésima-quarta escolha do NBA Draft 2015, O Cleveland Cavaliers seleciona: Tyus Jones armador da universidade de Duke, de 19 anos.

CLEVELAND CAVALIERS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-terceira escolha do NBA Draft 2015, O Portland Trail Blazers seleciona: Rondae Hollins-Jefferson, ala-pivô da universidade de Arizona, de 20 anos.

PORTLAND TRAIL BLAZERS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-segunda escolha do NBA Draft 2015, O Chicago Bulls seleciona: Bobby Portis, ala-armador da universidade de Arkansas, de 20 anos.

CHICAGO BULLS NO RELÓGIO!

Com a vigésima-primeira escolha do NBA Draft 2015, O Dallas Mavericks seleciona: Justin Anderson, ala da universidade de Virginia, de 21 anos.

DALLAS MAVERICKS NO RELÓGIO!

Com a vigésimaa escolha do NBA Draft 2015, O Toronto Raptors seleciona: Delon Wright, armador da universidade de Utah, de 23 anos.

TORONTO RAPTORS NO RELÓGIO!

Com a décima-nona escolha do NBA Draft 2015, O New York Knicks seleciona: Jerrian Grant, armador da universidade de Notre Dame, de 19 anos.

Atlanta receberá Tim Hardaway Jr em troca da pick

NEW YORK KNICKS TROCA COM ATLANTA HAWKS E AGORA ESTÁ NO RELÓGIO!

Com a décima-oitava escolha do NBA Draft 2015, O Houston Rockets seleciona: Sam Dekher, ala da universidade de Wisconsin, de 21 anos.

HOUSTON ROCKETS NO RELÓGIO!

Com a décima-sétima escolha do NBA Draft 2015, O Milwaukee Bucks seleciona: Rashad Vaughn, ala-armador de UNLV, de 18 anos.

MILWAUKEE BUCKS NO RELÓGIO!

Com a décima-sexta escolha do NBA Draft 2015, O Boston Celtics seleciona: Terry Rozier, armador da universidade de Louisville, de 21 anos.

BOSTON CELTICS NO RELÓGIO!

Atlanta ficou com a 19ª escolha desse draft.

Com a décima-quinta escolha do NBA Draft 2015, O Washington Wizards seleciona: Kelly Oubre, ala da universidade de Kansas, de 19 anos.

WASHINGTON WIZARDS TROCOU COM O ATLANTA HAWKS E ESTÁ NO RELÓGIO!

Com a décima-quarta escolha do NBA Draft 2015, O OKC seleciona: Cameron Payne, armador da universidade de Murray State, de 20 anos.

Antes de OKC, uma troca anunciada: o Milwaukee Bucks receberá o Greivis Vazquez e mandará para o Toronto Raptors a 46ª escolha desse Draft, e a escolha de 1º Round de 2017(via Clippers).

OKLAHOMA CITY THUNDER NO RELÓGIO!

Com a décima-terceira escolha do NBA Draft 2015, O Phoenix Suns seleciona: Devin Booker, ala-armador da universidade de Kentucky, de 18 anos.

PHOENIX SUNS NO RELÓGIO!

Com a décima-segunda escolha do NBA Draft 2015, O Utah Jazz seleciona: Trey Lyles, ala da universidade de Kentucky, de 19 anos.

UTAH JAZZ NO RELÓGIO!

Com a décima-primeira escolha do NBA Draft 2015, O Indiana Pacers seleciona: Myles Turner, pivô da universidade de Texas, de 19 anos.

INDIANA PACERS NO RELÓGIO!

Com a décima escolha do NBA Draft 2015, O Miami Heat seleciona: Justise Winslow, ala da universidade de Duke, de 19 anos.

MIAMI HEAT NO RELÓGIO!

Com a nona escolha do NBA Draft 2015, O Charlotte Hornets seleciona: Frank Kaminsky, ala-pivô da universidade de Wisconsin, de 22 anos.

CHARLOTTE HORNETS NO RELÓGIO!

Com a oitava escolha do NBA Draft 2015, O Detroit Pistonsseleciona: Stanley Johnson, ala-pivô da universidade de Arizona, de 19 anos.

DETROIT PISTONS NO RELÓGIO!

Com a sétima escolha do NBA Draft 2015, O Denver Nuggets seleciona: Emmanuel Mudiay, armador de Guangdong da China, de 19 anos

DENVER NUGGETS NO RELÓGIO!

Com a sexta escolha do NBA Draft 2015, O Sacramento Kings seleciona: Willie Cauley-Stein, pivô da Universidade de Kentucky, de 21 anos.

SACRAMENTO KINGS NO RELÓGIO!

Com a quinta escolha do NBA Draft 2015, O Orlando Magic seleciona: Mario Hezonja, ala-armador do Barcelona, de 20 anos.

ORLANDO MAGIC NO RELÓGIO!

A torcida do Knicks vaia a escolha de sua equipe.

Com a quarta escolha do NBA Draft 2015, O New York Knicks seleciona: Kristaps Porzingis, ala-pivô da equipe do Sevilla, de 19 anos.

NEW YORK KNICKS NO RELÓGIO!

Com a terceira escolha do NBA Draft 2015, O Philadelphia 76ers seleciona: Jahlil Okafor, pivô da universidade de Duke, de 19 anos.

PHILADELPHIA 76ers NO RELÓGIO!

E o Barclays Center explodiu em vibração com o anúncio da escolha de D´Angelo.

Com a segunda escolha do NBA Draft 2015, O Los Angeles Lakers seleciona: D´Angelo Russell, armador da universidade de Ohio State, de 19 anos

LOS ANGELES LAKERS NO RELÓGIO!

Com a primeira escolha do NBA Draft 2015, O Minnesota Timberwolves seleciona: Karl-Anthony Towns, ala-pivô da universidade de Kentucky, de 19 anos.

MINNESOTA TIMBERWOLVES NO RELÓGIO! 5 minutos para a primeira ecolha!

Adam parabenizou o campeão Golden State Warriors e relembra seus principais jogadores, que foram draftados.

Adam Silver anuncia oficialmente o início do Draft 2015!

E vai começar!!

As 30 primeiras escolhas do Draft 15, pertencem a esses times

Faltando poucos minutos para o início do Draft, a maior dúvida é sobre o que fará o Los Angeles Lakers: Optará por manter a segunda escolha, ou fará uma troca com o Sacramento Kings envolvendo o astro dos Kings, DeMarcus Cousins?

Posições dos primeiros 'Point Guard' a serem escolhidos nos últimos 5 Drafts

O tradicional Esporte Clube Pinheiros foi o clube que levou Bruno Caboclo à ser escolhido pelo Toronto Raptors no Draft de 2014

Quatro brasileiros chegaram a se inscrever na lista do Draft 15 da NBA, são eles: George de Paula, Lucas Dias Silva, Danilo Fuzaro e Humberto Gomes, mas todos retiraram seus nomes, e não participarão do Draft nessa noite.

D´Angelo Russell cruzando os dedos à caminho do Barclays Center

Karl-Anthony Towns, grande favorito à ser o primeiro escolhido, no ônibus junto com Devin Booker, Trey Lyles e Willie Cauley-Stein

Justisse Winslow e Jahlil Okafor, apontados como favoritos ao Top 5, no ônibus que leva ao Barclays Center

Kristaps Porzingis sorridente no ônibus rumo ao ginásio do Brooklyn Nets

Emmanuel Mudiay e Rondae Hollis-Jefferson à caminho do Barclays Center.

Karl Anthony Towns, Jahlil Okafor, D'Angelo Russell, Emmanuel Mudiay, Justise Winslow e Kristaps Porzingis são alguns dos melhores jogadores deste Draft. O potencial deste Draft é muito grande, pelo fato de existirem grandes talentos, não só no Top 15, como em toda a primeira rodada, principalmente.

O Minnesota Timberwolves conseguiu a primeira escolha na 'Loteria' do Draft. Na foto, o proprietário dos Wolves, Glen Taylor, após o anúncio da 'First Pick' de Minnesota.

O Barclays Center já esta preparado para receber o 'Draft 15':

Das trinta franquias apenas o Los Angeles Clippers não escolherá um calouro no '2015 NBA Draft'

E se um jogador não for draftado? Ao todo são 60 escolhidos, entre mais de 100 jogadores que se inscreveram para participar do Draft 2015, e com isso muitos jogadores acabam sem time, em um primeiro momento. A história da NBA mostra que não ser draftado não é o fim do mundo. Jeremy Lin, Ben Wallace, Udonis Haslem, John Starks, Brad Miller e Avery Johnson são alguns exemplos.

Outros grandes jogadores e estrelas não foram selecionados como primeira escolha: Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, entre outros.

Confira as primeiras escolhas desde 2007:

Ano Jogador Time Escolhido 2007 Greg Oden Portland Trail-Blazers 2008 Derrick Rose Chicago Bulls 2009 Blake Griffin Los Angeles Clippers 2010 John Wall Washington Wizards 2011 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 2012 Anthony Davis New Orleans Pelicans 2013 Anthony Bennett Cleveland Cavaliers 2014 Andrew Wiggins Cleveland Cavaliers

Na história dos Draft, grandes jogadores e estrelas foram selecionados como primeira escolha, entre eles: Magic Johnson, Derrick Rose, LeBron James, Shaquille O´Neal, Tim Duncan, Blake Griffin, Allen Iverson, Yao Ming, entre outros.

Olá internautas ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre o Draft 2015 da NBA, no Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque