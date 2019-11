Mais um brasileiro a caminho da NBA

A free-agency da NBA está aberta. É o período onde os jogadores que estão em final de contrato realizam as negociações para renovações e transferências entre as franquias, juntamente com a loteria do Draft, é um dos períodos mais importantes da offseason da NBA.

O período começou nessa quarta-feira (1) e são nesses momentos que muitas trocas agitam o mercado do basquete americano, a free-agency desse ano tem sido marcada pelos altos valores dos contratos, devido à expansão do salary cap (teto salarial) proposto para a próxima temporada.

A VAVEL Brasil também acompanha os rumores e negociações e traz os resultados até agora (12):

Felício é contratado pelo Chicago Bulls

Excelente notícia para o basquete brasileiro nesse domingo, o Chicago Bulls divulgou nota confirmando a contratação do pivô brasileiro Cristiano Felício, de 23 anos. O jovem atuava pelo Flamengo e foi campeão da última edição do NBB com o time rubro-negro e está nos Estados Unidos disputando a Summer League pela franquia de Illinois. As informações divulgadas são de que o contrato será de dois anos, mas não há garantias que Felício será incorporado ao elenco principal.

Reviravolta com DeAndre Jordan

O pivô fez a negociação mais polêmica até então, depois de ter acertado com o Dallas Mavericks, o jogador mostrou-se arrependido e retomou as conversas com os Clippers após ser convencido por Doc Rivers e seus colegas de time. A imprensa americana fala em $88 milhões por 4 anos pela renovação.

Leandrinho renova com os Warriors

Após um período negociando sobre sua situação, o ala-armador Leandrinho continua na franquia da Califórnia, o contrato foi definido no valor de $2.5 milhões por um ano, será a 13ª temporada do brasileiro na liga.

Anthony Davis permanece em New Orleans

Um dos jovens mais promissores da NBA vai permanecer com os Pelicans, depois de alguns rumores sobre uma possível saída, o ala-pivô fechou um contrato no valor de $145 milhões de dólares por 5 temporadas.

Spurs troca Tiago Splitter e renova com Green e Leonard

O San Antonio Spurs trocou o pivô brasileiro Tiago Splitter para a equipe do Atlanta Hawks, a alegação foi de que a franquia precisava de espaço na folha salarial, já que tem interesse em adquirir LaMarcus Aldridge. Além do garrafão, os Spurs trataram de renovar com Danny Green por $45 milhões em 4 anos, Kawhi Leonard recebeu um ótimo contrato de $90 milhões por 5 anos.

Cavaliers opta por manter a base

Os vice-campeões da NBA fizeram a manutenção dos contratos e depois de nomes como Dwayne Wade serem ventilados em Ohio, acabaram por renovar com seus principais jogadores, Kevin Love receberá $110 milhões por 5 anos, o pivô Tristan Thompson foi outro que renovou por $80 milhões por 5 anos. Já no final da noite também foi anunciado que Iman Shumpert permancerá, com contrato de $40 milhões por 4 anos.

Dwayne Wade fica no Heat

Os boatos de Dwayne Wade fora de Miami não se confirmaram, o jogador foi especulado em Cleveland e Los Angeles, mas acabou renovando seu contrato com o Miami Heat, recebendo $20 milhões por 1 ano de contrato.

LaMarcus Aldridge assina com o San Antonio Spurs

Depois de ser o jogador mais assediado da offseason, o ex-jogador de Portland, LaMarcus Aldridge finalmente definiu seu futuro, foi convencido por Greg Popovich e se juntará a franquia do Texas na próxima temporada. O ala-pivô receberá $80 milhões por 4 anos de contrato.

Butler renova no Bulls

Destaque da última temporada, o ala Jimmy Butler vai construir sua carreira na cidade dos ventos, o Chicago Bulls decidiu pagar os $90 milhões por 5 anos de contrato e terá Butler auxiliando Derrick Rose e companhia.

Goran Dragic renova seu contrato com o Heat

O armador da seleção eslovena renovou o vínculo com o Miami Heat, os valores do contrato giram em torno de $90 milhões por 5 anos.

Paul Pierce reedita parceria com Doc Rivers

‘The Truth’ está de malas prontas para a Califórnia. O ala vai se juntar ao seu antigo treinador Doc Rivers, onde foram campeões em 2008. Seu contrato foi firmado em $10 milhões por 3 anos.

Llillard assina extensão com os Blazers

A saída de LaMarcus Aldridge parece eminente em Portland. A franquia tratou de garantir sua outra estrela assinando uma extensão contratural no valor de $129 milhões por 5 anos por Damian Llillard.

Paul Millsap não sairá de Atlanta, que perdem Carroll

Peça fundamental dos Hawks na última temporada, Millsap não sairá da franquia da Geórgia, seu novo contrato prevê $58 milhões por 3 anos. Mas o Atlanta não conseguiu segurar Demarre Carroll, que se transferiu para o Toronto Raptors, recebendo $60 milhões por 4 anos.

Monta Ellis troca os Mavericks pelos Pacers

O armador que também recebeu propostas do Sacramento Kings, decidiu se transferir para Indianápolis, recebendo $44 milhões por 4 anos de contrato.

Greg Monroe será um comandado de Kidd

O ala-pivô Greg Monroe está nos planos de Jason Kidd, o Milwaukee Bucks pagou o valor máximo pelo jogador, no valor de $50 milhões por 3 anos.

Roy Hibbert vai para os Lakers

A janela da free-agency seria um tanto frustrante para Los Angeles, depois de ter se reunido com Aldridge, além de especular jogadores como Dwayne Wade e Kevin Love (ambos renovaram em suas franquias), parecia que não trariam ninguém relevante, porém na noite desse sábado o repórter Adrian Wojnarowski divulgou, o acordo é de $15,5 milhões por 3 anos além de uma futura escolha de Draft enviada aos Pacers.

Marc Gasol não sairá de Memphis

O pivô espanhol é outro que contrariou algumas expectativas e permaneceu em sua franquia. Gasol jogará por mais 5 anos em Memphis por um valor total de $100 milhões.

Suns renova com Knight e traz Tyson Chandler

A franquia do Arizona renovou com o jovem Brandon Knight pelo valor de $70 milhões por 5 anos, além de trazer o pivô Tyson Chandler de NY, por $52 milhões em 4 anos. Existem rumores que os Suns liberaram $20 milhões na folha salarias com a intenção de contratar LaMarcus Aldridge.

Warriors asseguram a permanência de Green

Depois de rumores dando conta que Green e os Warriors tinham interrompido as negociações, os atuais campeões da NBA contrariaram as especulações e garantiram a presença de Draymond Green, destaque na última temporada, os valores do contrato foram 85$ milhões por 5 anos.

Corey Brewer renova com Houston Rockets

O ala-armador Corey Brewer renovou com o Houston Rockets por $24 milhões por 3 anos. Ele tinha uma proposta melhor do Sacramento Kings, mas optou pela renovação com a franquia do Texas.

Rajon Rondo surpreende e acerta com Sacramento Kings

O armador Rajon Rondo surpreendeu à todos e acertou com o Sacramento Kings com um contrato de $10 milhões por uma temporada.

Derrick Williams acerta com New York Knicks

O ala Derrick Williams acertou com o New York Knicks por $10 milhões por 2 anos.

Tobias Harris renova com Orlando Magic

Com o nome ventilado no Los Angeles Lakers, o ala Tobias Harris deu fim as especulações e renovou com o Orlando Magic por $64 milhões por 4 anos.

Lou Williams e Brandon Bass acertam com os Lakers

Eleito o sexto homem da temporada 2014/15, Lou Williams acertou com os Lakers por $21 milhões por 3 anos. Agente livre, Brandon Bass deixou os Celtics e acertou com a franquia de Los Angeles. Os valores ainda não foram divulgados.

David West abre mão de $12 milhões para ir ao Texas

O ala-pivô deixará de receber os $14 milhões de seu contrato nos Pacers para receber o contrato mínimo para veteranos no valor de $1.4 milhões e se juntar ao Spurs.

Mo Willians de volta a Ohio





Mo Willians está de volta aos Cavs. O armador que fez parceria com LeBron James durante três anos, inclusive chegando a final da NBA, acertou um contrato válido por 2 anos no valor de $4.3 milhões.