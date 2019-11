Olhando para o futuro, Magnano convoca a Seleção Brasileira de Basquete

Foi divulgada na tarde dessa sexta-feira (31) a lista completa dos convocados da Seleção Brasileira de Basquete para a disputa da Copa América em setembro, no México. A apresentação dos atletas está prevista para a próxima terça-feira, no Hotel Manhattan Plaza, em Brasília.

Apostando num elenco mais jovem e amplamente abastecido pela Liga Nacional, Magnano manteve a base que conquistou o ouro no Pan de Toronto e adicionou algumas peças que atuam no NBB, como no caso de Danilo Fuzaro, do Minas Tênis Clube e de Derek Ramos da Winner/Limeira. O treinador argentino não convocou nenhum dos sete atletas que atuam na NBA, além de grandes nomes do basquete brasileiro que eram presença certa em outras convocações, como Marcelinho Machado, Guilherme Giovanonni e Alex Garcia.

“Dentro do planejamento elaborado pelo Departamento Técnico e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, a temporada 2015 seria utilizada para dar experiência e aprimorar o desenvolvimento de alguns atletas já pensando nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e no futuro da equipe nacional. ” Segundo Vanderlei Mazzuchini, Diretor Técnico da CBB.

A competição latino-americana servirá como Pré-Olímpico para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, caso o impasse entre CBB e FIBA não for resolvido. Porém o diretor Vanderlei declarou “Confiamos no trabalho desenvolvido junto a FIBA no que se refere à classificação automática para os Jogos Olímpicos Rio 2016, por isso mantivemos o planejamento inicial”, que somado a lista de jogadores que foi divulgada, dão sinais que a vaga não deve ser um problema.

Confira a lista de convocados:

A preparação da seleção começa no dia 7 de setembro, onde os comandados de Rúben Magnano jogarão torneios curtos e já tradicionais no ciclo olímpico do basquete, são eles o Super Desafio BRA (ocorrerá de 7 a 9 de agosto em Brasília), o Torneio das 4 Nações (de 13 a 15 de agosto em Buenos Aires), além da Copa Tuto Marchand (acontece de 23 a 27 de agosto em Porto Rico) antes de embarcarem para a Cidade do México para a disputa da Copa América.