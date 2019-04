Paschoalotto/Bauru realizará dois jogos de pré-temporada nos EUA

Na noite dessa quinta-feira (06), a National Basketball Association (NBA) ​anunciou a participação de mais um clube brasileiro na pré-temporada da NBA, o Paschoalotto/Bauru. O atual campeão da Liga das Américas enfrentará o New York Knicks, no Madison Square Garden em Nova Iorque, no dia 07/10 e o Washington Wizards do brasileiro Nenê Hilário, na capital norte-americana no Verizon Center, no dia 11/10.

A equipe paulista é a segunda equipe brasileira à disputar amistosos nos Estados Unidos. A primeira foi o Flamengo, em 2014, que realizou três amistosos em solo americano: Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies​. A ida da equipe bauruense é mais uma medida da parceria entre a Liga Nacional de Basquete (LNB) e a NBA. ​

Sobre esse acordo, o presidente da LNB, Cássio Roque, e o gestor do Paschoalotto/Bauru, Vitor Jacob, comentaram sobre esse acordo histórico para a equipe paulista. Roque enalteceu a grandeza da parceria entra LNB e NBA: "Essa é mais uma demonstração da grandeza da parceria firmada entre LNB e NBA. Para nós, é motivo de orgulho ver mais uma equipe do NBB tendo a oportunidade de jogar nos Estados Unidos. Mais do que isso, ver o reconhecimento da maior liga de basquete do mundo em relação à qualidade das equipes brasileiras que, hoje, podem enfrentar os times americanos e europeus​"

Já para Vitor Jacob, esses jogos nos Estados Unidos, consolidam um momento inédito tanto para a equipe paulista, como para o basquetebol brasileiro: "É a consolidação de um momento mágico, tanto para Bauru, quanto para o basquete brasileiro. O Bauru, assim como o NBB, vem crescendo e melhorando a cada ano e esse jogo será a coroação dessa evolução. São sete anos de muito trabalho em prol do basquete, ter a oportunidade de disputar uma partida como essa mostra que nós, times e LNB, estamos no caminho certo. É um orgulho participar desse momento e faremos o máximo para representar bem o basquete brasileiro​"