Apesar do bom começo, Brasil cai nas semifinais da Copa América Feminina

Neste sábado (15) a Seleção Feminina de Basquete foi derrotada pelo Canadá em partida válida pelas semifinais da Copa América de Basquete. Com o placar de 83 a 66, as donas da casa não decepcionaram e confirmaram o favoritismo em Edmonton. A final desse ano será a mesma de 2011, quando as Canadenses enfrentaram Cuba na final. A partida está prevista para as 21h do domingo (16).

Primeira etapa equilibrada e com Canadá na frente

A partida começou bastante equilibrada, com as equipes se alternando na liderança do jogo e todas as titulares do Brasil pontuando, pelo lado canadense, a armadora Langlois e a pivô Ayim monopolizavam as ações ofensivas, vencendo o primeiro quarto por 27 a 22. No segundo período, a diferença no placar aumentou devido aos erros ofensivos do Brasil, mas Iziane e Gilmara ajudaram a manter a equipe no jogo, indo aos vestiários perdendo por 45 a 39.

Brasil não resiste é superado por donas da casa

A volta do intervalo foi um tanto traumática para a seleção brasileira, logo nos primeiros minutos de jogo o técnico Zanon levou a segunda falta técnica e foi excluído da partida, em quadra o Canadá abriu sua maior vantagem no jogo, numa diferença de quinze pontos e vencendo a parcial por 70 a 53. No último período, as canadenses se aproveitaram do desespero por reação por parte das brasileiras, para imprimir seu ritmo e aproveitar os contra-ataques, garantindo a vitória por 83 a 66.

Na prorrogação, Cuba derrota Argentina e vai a final

No jogo válido pela outra semifinal, a seleção de Cuba passou pela Argentina vencendo pelo placar de 89 a 79 e se garantindo na briga pelo título da Copa América. A equipe caribenha contou com um jogo excepcional do pivô Clenia Salazar que anotou um duplo-duplo (29 pontos e 14 rebotes) para superar as argentinas na prorrogação, após empatarem no tempo normal por 73 a 73.

Com as classificações definidas, Cuba terá a chance de repetir o feito realizado em 2011. Na oportunidade as Cubanas venceram as Canadenses (hoje anfitriãs), na disputa da medalha de ouro.

Já as até então invictas Argentinas, farão a decisão de terceiro lugar contra o Brasil no domingo, as 18h30, no jogo que antecede a grande final entre Canadá e Cuba.