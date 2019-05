Com show de Ayón, México vence Brasil e segue invicto na Copa América

Para fechar o 3º dia na Copa América de Basquete, México e Brasil se enfrentaram e a seleção mexicana venceu por 66 a 58 em partida reachada de erros e baixo nível técnico em quadra. Melhor para Gustavo Ayón, máximo anotador com 27 pontos, que dominou o garrafão. Vitor Benite foi quem melhor atuou pelo Brasil somando 23 pontos e chamando a responsabilidade.

Foi o segundo triunfo mexicano em duas partidas disputadas e agora tem a 1ª colocação do Grupo A com 4 pontos, seguida de perto pela República Dominicana também com 4 pontos mas tendo disputado uma partida a mais. O Brasil tem 4 pontos em 3 jogos e a 3ª posição do grupo.

O primeiro quarto foi mexicano com primorosa atuação de Gustavo Ayon, o pivô anotou os primeiros 4 tiros de quadra, não dando asas à marcação de JP Batista e ajudando o México a vencer o primeiro perídodo por 18 a 17.

O segundo quarto ainda teve um bom jogo da equipe da casa, abrindo 7 pontos de vantagem mas a defesa brasileira começou a funcionar parando o principal jogador adversário. Além de parar Ayon, a seleção brasileira ainda forçou erros de ataque e empatou o jogo em 24 a 24, depois de impedir cestas dos donos das casa por 02:40. Abrindo vantagem de 2 pontos em dado momento, a seleção brasileira conseguiu manter uma margem boa de vantagem e foi ao intervalo vencendo por 32 a 30(15 a 12).

Pode ter parecido uma vitória, no mínimo com boa atuação mas foi por oportunidade pois o México arremessou 11 vezes a mais que o Brasil na altura do intervalo e pegou os mesmo 11 rebotes no ataque e as insistentes boas de 3 após os rebotes não caíram dando assim a vitória parcial brasileira.

Joga piora e nível fica ruim no segundo tempo

Na volta do intervalo as seleções apresentaram o pior basquete de todo o jogo, eram vários chutes errados, literalmente amassando o aro no Palácio dos Deportes. A figura central foi outra vez Gustavo Ayon, sabendo aproveitar bem a marcação frouxa do garrafão rival e dando vantagem aos mexicanos ao fim do terceiro quarto.

O desempenho seguiu a toada, e o México fez 57 a 45 abrindo 12 pontos de frente quando faltava 05:58, sendo essa maior liderança do jogo; Desde o terceiro quarto a seleção brasileira acumulou 1/5 dos arremessos, 3 desperdícios de bola, culminando na corrida decisiva de 12 a 2 em favor do México. Existiu até uma tentativa de reação quando se foi anotado 5 pontos consecutivos pelo Brasil mas outra vez Gustavo Ayon apareceu com liberdade e decretou a vitória dos donos da casa.