Nos segundos finais, Sérvia bate Alemanha e lidera grupo B do Eurobasket

A seleção Sérvia venceu a Alemanha neste domingo (6) por 68 a 66, com uma bola de Nemanja Bjelica nos últimos segundos de jogo e conquistou sua segunda vitória e assumir a liderança provisória do grupo B no Eurobasket 2015. Os cestinhas da partida foram os alemães Dirk Nowitzki (15 pts e 10 reb) e Tibor Pleiss (15 pts e 7 reb).

Na primeira partida da competição, no último sábado (5), a Sérvia venceu a excelente seleção da Espanha por 80 a 70 e com a vitória de hoje, ficou na primeira posição do grupo B. Já a Alemanha venceu a Islândia por um placar apertado (71 a 65) e pretende agora usar a força de seu torcedor (a sede do grupo B é em Berlim) para se classificar.

Ambas as equipes voltam à quadra na próxima terça-feira (8), a Sérvia encara a Islândia as 9h30, mais tarde, as 12h45, a Alemanha recebe a Turquia.

Equilíbrio absoluto

O começo da partida foi extremamente equilibrado, com o pivô Bjelica abrindo a contagem para o time sérvio, os alemães por outro lado, respondiam com o jovem armador Dennis Schroder e o já consagrado Dirk Nowitzki. As equipes continuaram alternando erros e acertos, sempre deixando a diferença em no máximo duas posses de bola e o primeiro período terminou com o armador Bogdan Bogdanovic acertando um tiro de fora do perímetro para fechar em vantagem de 19 a 18.

No segundo período, Nowitzki começou a ser mais acionado e respondeu positivamente, anotando sete pontos nos primeiros minutos de jogo e levando a Alemanha para a liderança no placar, construindo a maior diferença no placar até então, sete pontos de vantagem. Os Sérvios souberam jogar com paciência suficiente para tirar a pequena diferença, aproveitando-se dos erros ofensivos adversário e apostando no jogo interno com Bjelica e Raduljica para ir aos vestiários vencendo por 39 a 38.

Bjelica mostra o caminho

Após o intervalo, ambas as equipes diminuíram muito a porcentagem de acertos, mas Tibor Pleiss ajudava a Alemanha a ficar à frente do placar. O período seguiu o mesmo ritmo de muitos erros e baixa conversão de pontos, terminando novamente com ligeira vantagem da Sérvia por 50 a 48.

No quarto final, a partida ficou muito mais intensa, porém sem perder o equilíbrio que havia tendo. Kuzmic e Bogdanovic colocaram o time sérvio em vantagem, e dava sinais que iria controlar a partida, porém o time alemão não se abateu e reagia com o trio Nowitzki, Pleiss e Schroder deixando a partida empatada. Perdendo por três pontos, o time alemão conseguiu empatar a partida a 24 segundos do fim, em chute longo de Schaffartzik. Os alemães ainda seguraram o ataque sérvio, gastando suas faltas até os 3 segundos finais de jogo, quando Nemanja Bjelica recebeu na lateral e infiltrou no garrafão para definir a partida, dando a segunda vitória a Sérvia por 68 a 66.

Outros resultados do Eurobasket:

Rússia 79 x 82 Polônia

Holanda 71 x 78 Macedônia

Estônia 55 x 84 Bélgica