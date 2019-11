Itália sofre, mas vence a primeira no Eurobasket

A Itália fez um jogo extremamente difícil, mas conseguiu sair com a vitória sobre a Islândia nesse domingo (6), o placar foi de 71 a 64 para os italianos, que conseguiram sua primeira vitória no Eurobasket 2015. O cestinha da Itália e da partida foi o ala Alessandro Gentile com 21 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.

A seleção italiana desperta grande esperança nos torcedores para esta edição do Eurobasket. Após muito tempo, a seleção pode ver reunidos em quadra, praticamente todos os seus grandes nomes da atual geração. Jogadores provenientes da NBA como Marco Bellinelli, Danilo Gallinari e Andrea Bargnani, além de Luigi Datome que teve passagem pela liga americana e hoje atua pelo Fenerbahce. Esses jogadores, somados a outros jovens valores que atuam na Itália, são a esperança de um melhor momento para a Itália, que já vive há algum tempo em baixa no basquete mundial.

Depois de perder por apenas dois pontos para a Turquia no último sábado (87 a 89), a Itália se recupera na competição e irá mais tranquila para enfrentar outra dura partida, contra a seleção espanhola na próxima terça-feira.

Lituânia encara a torcida na Letônia e sai vitoriosa

A Lituânia teve um desafio considerável nesse domingo, enfrentar a Letônia, que tinha a torcida ao seu lado (Riga, a capital da Letônia, é a sede do grupo D) e vinha embalada após bater a Bélgica no sábado por 78 a 67.

O que se viu em quadra foi a equipe Letã começando embalada por sua torcida e abrindo vantagem no primeiro período, mas os lituanos também tinham apoio de seus torcedores em ótimo número e conseguiram reagir na partida e terminar o primeiro tempo na frente. Na volta do intervalo, a superioridade da Lituânia ficou mais aparente, as estrelas Jonas Valanciunas e Jonas Maciulis começaram a ser mais acionados e garantiram a larga vitória por 68 a 49.

Com o resultado, a Lituânia que já havia vencido a Ucrânia no sábado, agora se isola na liderança do grupo D, e enfrentará a Bélgica na próxima segunda-feira (7), as 10h30.

Outros resultados do Eurobasket:

Eslovênia 79 x 68 Geórgia

Finlândia 66 x 79 Israel