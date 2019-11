França supera Polônia e segueinvicta no Eurobasket

A França venceu a Polônia nessa segunda-feira (7) por 69 a 66 e segue sem saber o que é perder no Eurobasket 2015. Diante de seu torcedor na cidade de Montpellier (FRA), a atual campeã do torneio venceu o duelo que marcava o encontro das únicas duas equipes invictas do grupo A. O cestinha da partida foi o ala polonês Adam Waczynski (18 pts), pelo lado Francês foi Tony Parker (16 pts e 3 ast) quem mais pontuou.

Com todas as expectativas sobre os ombros, a seleção da França vem correspondendo bem ao favoritismo atribuído a si, a vitória de hoje foi a terceira em três jogos, após ter vencido Finlândia com tranquilidade e superado a Bósnia por sonoros 27 pontos no domingo. A próxima partida será contra a Rússia, na quarta-feira, as 16h.

A Polônia já havia conquistado duas vitórias, contra a Bósnia na estréia e depois contra a seleção Russa. O próximo compromisso dos poloneses é na quarta-feira (9) contra Israel.

Polônia começa melhor e França reage

A partida começou um tanto nervosa para as duas equipes, que erraram muitos ataques no início da partida. A seleção francesa parecia ansiosa para anotar pontos diante de seu torcedor, e isso se traduziu em quadra, pois o primeiro ponto só saiu depois de três minutos de jogo, após bela bandeja do polonês Ponikta. Na sequência os franceses parecem ter acordado e Tony Parker abriu a contagem sendo ovacionado. A Polônia por outro lado, não facilitou em nada para os anfitriões, sempre ficando à frente do placar, mas pagou por deixar Boris Diaw ter espaço, que aproveitou as chances e deixou tudo igual ao fim do quarto, 14 a 14.

No segundo período, a partida seguiu os rumos do primeiro quarto, com a Polônia tomando a iniciativa nos primeiros minutos, mas os talentos individuais de Nando DeColo e Rudy Gobert fizeram a França empatar e passar à frente do marcador pela primeira vez na partida. Após a ligeira vantagem, o time francês segurou os poloneses e foi aos vestiários vencendo por 30 a 26.

Decisão nos detalhes e vitória francesa

Com o placar favorável, a França pareceu mais solta para jogar e começou a construir uma vantagem maior na partida. Gobert e Parker foram os responsáveis por abrir a vantagem em oito pontos, que foi perseguida muito de perto durante todo o quarto pelos poloneses, ainda esbarrando na superioridade francesa, que venceu o terceiro período por 52 a 47.

O último quarto já dava sinais que seria eletrizante, no primeiro ataque polonês, o ala-pivô Kulig converteu um ótimo arremesso, que foi prontamente descontado por Gelabale, que assumiu a armação para descansar Tony Parker e estava com a mão calibrada, anotando seis pontos em sequência e mantendo a França com vantagem na partida. A diferença estava em dois pontos para a França, com vinte e cinco segundos no relógio, quando Parker recebeu falta e acertou apenas um lance livre. No lance final de partida o astro polonês Marcin Gortat teve a oportunidade de empatar o jogo, mas errou o arremesso e a partida terminou em 69 a 66 para a França.