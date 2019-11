Grécia deslancha e bate Bélgica sem dificuldades

No segundo jogo do dia, foi a vez da Grécia eliminar a seleção da Bélgica por um confortável placar de 75 a 54 na cidade de Lille (FRA). Depois de um primeiro tempo equilibrado, a seleção grega conseguiu impor seu ritmo e abrir uma diferença segura para avançar as quartas. O cestinha da partida foi o pivô Yannis Bourousis (14 pts e 3 reb).

Com um grupo relativamente fácil, a Grécia conseguiu sair invicta da primeira fase, foram cinco vitórias em cinco jogos, além da vantagem de enfrentar o último colocado do grupo D, a Bélgica, que somou três vitórias e duas derrotas.

O próximo confronto da equipe grega já está definido, será a Espanha, que venceu a Polônia na tarde desse sábado. O confronto será na terça-feira (15), o horário ainda não foi divulgado pela FIBA.

Letônia superou o favoritismo esloveno e avançou para a próxima fase

Abrindo a série eliminatória do Eurobasket, a Letônia contrariou expectativas e venceu a Eslovênia por 73 a 66 no Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA). Após um jogo bem disputado, os letões garantiram sua vaga nas quartas de final apenas nos últimos cinco minutos de partida. O cestinha foi o ala esloveno Zoran Dragic (17 pts) juntamente com o armador letão Janis Strelnieks (17 pts, 8 reb e 3 ast).

A seleção da Letônia fez uma campanha regular nesse Eurobasket, a equipe sediou os jogos do grupo D em Riga, capital letã e saiu com um saldo de três vitórias e duas derrotas, que lhe garantiram a segunda posição do grupo. Já a Eslovênia viajou até Zagreb para disputar os jogos do grupo C e também terminou com uma campanha 3-2.

Com a vitória nesse sábado, a Letônia enfrentará o vencedor de França e Turquia, em partida que ocorrerá as 16h desse sábado. A partida das quartas de final está marcada para terça-feira (15).