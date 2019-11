Bauru se recupera no jogo e vence Real Madrid no Mundial de clubes de basquete

A 3ª Copa Intercontinental teve início na noite dessa sexta-feira, Bauru e Real Madrid mediram forças no ginásio do Ibirapuera e a equipe brasileira saiu vencedora pelo placar de 91 a 90. O cestinha pelo lado bauruense foi o pivô Rafael Hettsheimer, que anotou 27 pontos e 3 rebotes, já o melhor jogador merengue foi o armador americano Jaycee Carroll.

Essa partida colocou a frente o campeão da Euroliga, contra o campeão da Liga das Américas, sendo realizada pela terceira vez no brasil. Nas outras duas oportunidades, o Pinheiros foi superado pelo Olympiacos(GRE) e no ano passado o Flamengo bateu o Maccabi Tel-Aviv (ISR).

A próxima partida ocorre novamente no ginásio do Ibirapuera, no próximo domingo (26) as 12h. Como prevê o regulamento do torneio, o em caso de vitória do Real Madrid, a decisão virá pelo saldo de cestas.

Começo equilibrado e vantagem merengue

A partida começou com cesta do americano Jaycee Carroll, logo depois Hettsheimer empatou a partida. O Real Madrid até conseguiu boas jogadas com Gustavo Ayón, mas Alex Garcia tratou de manter a equipe do interior na partida. Bauru levava a partida equilibrada, com boas bolas de Jefferson e Robert Day, enquanto o Real Madrid respondia com Sergio Llull. O primeiro tempo permaneceu bem equilibrado e terminou com o placar de 22 a 19 a favor dos merengues.

Na segunda etapa o estreante Rafel Mineiro recolocou Bauru na frente. A partida esquentou depois de boa bola de três de Ricardo Fischer, na sequência Sérgio Rodriguez foi advertido com falta técnica por reclamação, permitindo que Bauru abrisse a maior vantagem até então, com cinco pontos de vantagem. Os espanhóis logo reagiram e viraram o jogo com Nocioni e Rodriguez, deixando a vantagem em sete pontos, indo aos vestiários vencendo por 37 a 30.

Superação bauruense e virada heroica

Voltando dos vestiários, a equipe merengue começou bastante intensa, com bolas de Llull e Carroll e colocaram 17 pontos de vantagem, obrigando o técnico Guerrinha a pedir um tempo. O time parece ter acordado após a bronca e converteu duas bolas seguidas, com Robert Day e Hettsheimer, mas Llull prontamente descontou. Bauru conseguiu diminuir a diferença com Hettsheimer e Ricardo Fischer, trazendo a diferença novamente para dois dígitos. O bom momento bauruense foi traduzido na última bola do período, em bela bola do perímetro de Léo Meindl, que incendiou a torcida e fechou a parcial por 59 a 62 para a equipe espanhola.

O ritmo no último período permaneceu o mesmo, Bauru muito intenso defensivamente e aproveitando os contra-ataques, mas o Real Madrid não desperdiçou as oportunidades e abriu seis pontos de vantagem novamente, deixando o placar em 73 a 67 a pouco menos de seis minutos para o fim do jogo. O time bauruense se apoiava nas bolas de três para se manter vivo no jogo, enquanto o Real Madrid era bem mais calculista nas ações. O jogo permaneceu disputadíssimo até os últimos 20 segundos de jogo, até Felipe Reyes sofrer uma falta e converter um dos lances livres, deixando a última bola na mão de Bauru, que converteu com Ricardo Fischer. Faltando apenas 4 segundos, Llull errou o arremesso que deu a vitória a Bauru.