Pablo Laso garante orgulho pela conquista: “Entramos para a história do clube”

Após a vitória que deu o quinto título Intercontinental ao Real Madrid, o técnico Pablo Laso se mostrou muito satisfeito com a conquista merengue: “Termina uma temporada histórica para o Real Madrid, que é campeão mundial no futebol e agora também no basquete. Estou muito contente com o retorno desse torneio, para mim nunca deveria ter acabado, valorizo muito o trabalho feito por Bauru, que passou por muita coisa para chegar aqui, assim como o Real Madrid, e espero que a competição continue crescendo nos próximos anos”.

Ainda sobre o desempenho da equipe, acrescentou: "Não jogamos um basquete perfeito, creio que o Bauru também não deve ter jogado o seu melhor, mas estou bastante orgulhoso do trabalho feito ".

Laso também foi questionado a respeito do formato do torneio, e se gostaria de algumas mudanças, para abranger mais equipes: “Eu sou apenas o treinador (risos). Mas também é verdade que temos um calendário FIBA muito apertado, temos alguns jogadores que vão jogar mais de cem partidas oficiais durante a temporada então é difícil achar datas para outra competição, mas gostaria que o torneio tivesse mais equipes, com certeza, vivemos hoje uma atmosfera fantástica, a torcida apoiou seu time ao máximo, mas sou apenas um treinador e não posso alterar o formato do torneio”.

Elogios ao veterano e orgulho dos comandados

O treinador espanhol foi perguntado sobre Andrés Nocioni, consagrado ala-pivô argentino que integra o elenco merengue desde 2014: “ Chapu (Nocioni) tem algo que não se treina, algo que vem de dentro. Quando o trouxemos para o Real Madrid, queríamos isso dele, pois isso que ele tem se transmite aos outros. Claro que pelo seu basquete também, sabíamos o que ele poderia render. Todos da equipe valorizam muito o Nocioni estar conosco”.

Também comentou a dificuldade no calendário: “Foi um esforço fantástico dos jogadores, principalmente pelo fato de seis jogadores terem acabado de disputar um Eurobasket, além de Ayón e Nocioni que atuaram na Copa América. Estou muito contente pela maneira com que a equipe se comportou, levamos muito a sério e valorizamos muito essa conquista”.

Com a palavra, o MVP

Quem também falou na coletiva pós-jogo foi o armador Sérgio Llull, armador titular que já havia sido eleito o MVP do Campeonato Espanhol, agora também recebe o prêmio pela atuação no Intercontinental: “A equipe está muito satisfeita, sabíamos que não ia ser fácil, Bauru é uma equipe complicada, que joga muito pela linha de três, como vimos na primeira partida. Acredito que hoje conseguimos controlar melhor seus arremessos, defendemos um pouco melhor, conseguimos levar menos de oitenta pontos, e no ataque tivemos um bom dia. Conseguimos manter o caráter, a garra e o coração para ganhar esse impulso no último quarto e controlar a partida, então estou muito feliz ”.

Llull teve provavelmente a melhor temporada de sua carreira, pelo Real Madrid conquistou a Liga ACB, a Copa do Rei, a Euroliga, a Supercopa da Espanha e agora o Intercontinental, com a seleção espanhola ainda conquistou a Eurobasket, maior título do basquete europeu.