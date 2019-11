Bauru começa bem, mas não consegue superar o New York Knicks

A equipe do Paschoalotto/Bauru perdeu para o New York Knicks por 100 a 81 no Madison Square Garden em Nova Iorque, em partida válida pela pré-temporada da NBA. Essa noite de quarta-feira (7) foi certamente histórica para Bauru, que fez seu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, e importante para os Knicks, que viram seu jovem elenco mostrar as caras.

O destaque bauruense foi Ricardo Fischer que alcançou um Triplo-duplo (11 pts, 10 reb, 10 ast, além de 2 roubos de bola), mas o cestinha da partida foi Robert Day (19 pts e 6 reb). No lado nova iorquino, Carmelo Anthony liderou as estatísticas com 17 pontos.

Esse jogo marca uma série de seis amistosos que os Knicks vão realizar antes da temporada, o próximo compromisso é contra os Wizards, em Washington, na próxima sexta-feira. Curiosamente, o time do pivô Nenê também é o próximo adversário de Bauru, que encerra sua excursão pelos EUA jogando no próximo domingo (11), as 19h.

Bauru no modo automático e Carmelo fazendo a lição de casa

O jogo começou com Carmelo Anthony apresentando suas credenciais e fazendo 5 a 0, Bauru conseguiu se recompor e virar o jogo com cestas de Jefferson e Hettsheimer. Os Knicks estavam bem à vontade para arremessar e Robin Lopez não desperdiçou as chances, já Bauru sobrevivia pela bola de três, anotando os quinze primeiros pontos em arremessos de fora. Os seguidos erros ofensivos dos americanos deixaram a equipe paulista explorar mais o pick and roll e se manter no jogo, fechando o primeiro quarto vencendo por 25 a 24.

No segundo período a equipe de Bauru não manteve a mesma intensidade e pontuou apenas com Léo Meindl no início do quarto, na sequência a equipe nova iorquina anotou oito pontos em sequência e abriu boa vantagem no jogo, obrigando Guerrinha a pedir um tempo. Os bauruenses conseguiram melhorar ligeiramente o aproveitamento, mas Galloway mantinha a diferença nos dois dígitos. Cleanthony Early colocou um ponto final no primeiro tempo acertando uma bola do meio da quadra e colocando os Knicks numa vantagem de 60 a 44.

Cansaço pesa, mas não impede triplo-duplo de Ricardo Fischer

Depois do intervalo Lopez e Vujacic ampliaram a vantagem, que Day tratou de descontar. Os comandados de Guerrinha melhoraram consideravelmente a pontuação com tiros de Robert Day e utilizando bem mais os pivôs, diminuindo a diferença. Mas Vujacic aproveitou-se dos erros constantes de Bauru e conservou a diferença, vencendo o período por 82 a 64

No último período a diferença já era maior, e o cansaço pesava contra Bauru, deixando O’Quinn e Seraphin com muita liberdade, e colocaram o jogo na casa dos vinte pontos. Apesar das condições físicas, Bauru conseguia agredir os Knicks com a troca de passes rápida e utilizando os pivôs abertos, como de costume. Ricardo Fischer também era mais incisivo, jogando para pontuar e armando menos, quando alcançou o Triplo-duplo. Com a partida definida, os times colocaram os mais jovens para jogar alguns minutos até o apito final.