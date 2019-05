Orlando Magic domina jogo e vence Flamengo sem sustos no Rio de Janeiro

Na noite desde sábado foi realizada o 3º NBA Global Games no Rio de Janeiro e pela primeira vez uma equipe brasileira esteve em quadra enfrentando um time do melhor basquete do mundo. O Orlando Magic venceu o Flamengo por 90 a 73 em partida que dominou por completo, nunca tendo ficado atrás no marcador.

Assim como em Orlando no ano passado, Nikola Vucevic deitou e rolou nos 23 minutos que esteve presente dentro da quadra anotando 18 pontos e 7 rebotes, se consagrando como maior pontuador do jogo. Pelo lado rubro-negro também foi repetido o cestinha de 2014, Marcelinho Machado anotou 17 pontos atuando x minutos.

O jogo

O Flamengo começou ansioso a partida, precipitando arremessos ofensivos,exagerando nas bolas em Marquinhos e contestando poucos os arremessos do Magic no outro lado da quadra. O Magic aproveitou o ínicio de partida para anotar pontos no jogo interno sendo 10 dos 13 primeiros na area pintada. Essa corrida inicial de 13 a 2 obrigou Jose Neto a parar o jogo ainda antes da metade do primeiro quarto.

Na volta do tempo o Flamengo até melhorou no aspecto ofensivo chamando Marquinhos e Marcelinho para o jogo mas a defesa ainda dava espaço para infiltrações e tinha problemas em conter o jogo rápido de armadores do rival. Desde o tempo pedido por Neto até o fim do primeiro período, o rubro-negro venceu por apertados 14 a 12 mas sendo derrotado por 27 a 16 no total.

O segundo período seguiu a toada de vantagem do Magic. Quando Marquinhos ou Tiagão anotava bolas no perímetro o Orlando acionava Fournier, Shabazz e Mario Hezonja para deixar a vantagem segura. Quem também chamou atenção no quarto foi Marble anotando enterradas de efeito, motivando ainda mais seus companheiros. Antes do intervalo a diferença atingiu 21 pontos porém era de 17 quando a partida chegou a paralisação.

Na abertura do segundo tempo logo o Orlando Magic abriu corrida de 14 a 3 baseado outra vez no jogo de pivô, acionando Nikola Vucevic sempre que possivel pois JP Batista não era de força suficiente na marcação do montenegrino. O Flamengo tentava a reação mas esbarrava no ataque pouco inspirado e nunca chegou a assustar a liderança de dígitos duplos do adversário.

O período derradeiro começou com reação tímida do Flamengo, 5 a 1, o que acabou preocupando Scott Skiles e o técnico do Orlando Magic pediu tempo faltando 09:10, querendo que seus comandados não relaxassem apesar de larga vantagem, 20 pontos aquela altura. Vantagem essa que oscilou para mais e para menos, ainda sim nunca assustando o Magic.