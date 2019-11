Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Brooklyn Nets

A franquia mais nova e uma das mais "pop" da atualidade, o Brooklyn Nets está crescendo e quer uma vaga no topo dos times da NBA. Tendo o rapper Jay-Z como um dos donos, a equipe alvinegra quer novamente uma vaga nos playoffs e sonha alto, em alcançar algum posto mais acima do que a primeira série pós-temporada.

O time é novo, mas herda as conquistas de seus antecessores, como o New York Nets e New Jersey Nets. Sem nunca ter conquistado o título, chegou próximo duas vezes, sendo vice-campeão. É um dos membros fundadores da liga embrião do que se tornaria a NBA.

Tem uma boa equipe, mas de uma idade já alta. Com Jon Jhonson e Deron Willians, a equipe do bairro do Brooklyn tem muitas chances de arrumar sua vaga na pós-temporada.

O que esperar nesta temporada?

A base é a mesma que jogou a última competição. Com o armador Deron Willians comandando o quinteto inicial, a esperança é de que a equipe tenha uma maior consistência, já que a qualidade do plantel não pode permitir maior números de derrotas em uma temporada.

A presença de Brook Lopez, pivô do time, é fundamental, já que convive com lesões e o jogador é um dos principais em sua posição. A briga no garrafão, ao lado de Jon Jonson, promete ser uma das mais disputadas, já que essa dupla é ótima na área pintada.

Como foi a temporada anterior?

Uma das supresas negativas na temporada regular, os Nets tiveram 38 vitórias e 44 derrotas, ficando no terceiro lugar de sua conferência. Tendo uma média de 98 pontos, foi um dos piores ataques e cedeu 100.9 pontos por partida, ocupando o meio da tabela entre as defesas.

Nos playoffs deram mais trabalho do que o esperado. Mesmo caindo fora para o Atlanta Hawks, foram precisos 6 jogos, perdendo a série por 4 a 2.

Quem é o craque

Deron Willians, armador

Sua inconstância é sempre lembrada, já que tem partidas que o armador some, mas é inegável o enorme talento. Se tiver jogadores saudáveis ao seu lado e uma maior regularidade, o jogador poderá elevar o patamar do time alvinegro.

Fique de olho

Brook Lopez, pivô

O gigante é um dos melhores pivôs da liga, mas sofre com lesões e perde muitos jogos por isso. Quando atua, tem um domínio de garrafão, um tempo de bola de fazer inveja, ajudando demais seu time. A dupla, no pick'nd roll, com Deron Willians pode ser jogadas interessante.

Barclays Center

A novíssima arena de Brooklyn foi recém inaugurada e é uma das mais modernas do país. Feita para rivalizar com o histórico Madison Square Garden, ainda precisa de uma maior identidade com sua equipe e sua torcida. A capacidade é de 18.103 pessoas.