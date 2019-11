Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Cleveland Cavaliers

Vice-campeões da última temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers segue na busca incessante pelo primeiro troféu Larry O'Brienn. O maior pesadelo dos torcedores de Ohio foram as lesões, isso porque LeBron James tem grandes chances de fazer uma boa campanha caso tenha seu time saudável.

Conseguirá o Cavaliers manter o nível de jogo da última temporada ?

- O QUE ESPERAR NESTA TEMPORADA?

Para essa temporada, não serão nas mudanças no elenco que deverão fazer a diferença. A equipe optou por renovar com toda a base vice-campeã da NBA e adicionou ao elenco apenas o pivô Sasha Kaun, veterano que chega após 7 anos atuando no basquete europeu.

David Blatt terá seus principais jogadores disponíveis dessa vez (com exceção de Kyrie Irving, que ainda não tem previsão de retorno). Qualquer time com LeBron James é franco favorito ao título e esse Cavaliers tem um elenco suficientemente bom para repetir o desempenho de 2014/15 e vencer a Conferência Leste e dessa vez com o Big Three à disposição, conquistar o Larry O’Brien.



- COMO FOI A TEMPORADA ANTERIOR?

A grande frustração da última temporada foi também um grande trunfo. As lesões devastaram a franquia de Ohio justamente nos playoffs e enfraqueceram consideravelmente o time. Ao mesmo tempo, os jogadores que restaram, como Tristan Thompson, JR Smith e Iman Shumpert conseguiram elevar seu nível de jogo para suprir os desfalques, porém sempre guiados por LeBron James que chegou a ter médias de 41 minutos por jogo nos playoffs.

A equipe conseguiu uma boa participação no Leste, ficando em segundo lugar com 53 vitórias e 29 derrotas, ficando atrás apenas do Atlanta Hawks. Nos playoffs a equipe varreu o Boston Celtics por 4 a 0, depois foi a Chicago para eliminar os Bulls em 4 a 2 para chegar às finais de Conferência e novamente varrerem a equipe do Atlanta Hawks. Nas finais da NBA, o adversário era o poderoso Golden State Warriors e mesmo com todos os desfalques, conseguiram levar a série até o sexto jogo, perdendo a série final por 4 a 2.



- QUEM É O CRAQUE:

LeBron James, ala

Não só o maior nome do Cavaliers como também o maior nome da liga atualmente, LeBron James vem sendo sinônimo de chegar às finais. Na última temporada, o ala chegou à sua quinta final consecutiva e a sexta na carreira. O MVP de 2009, 2010, 2012 e 2013 tem sido unanimidade na liga, tendo perdido o título de melhor jogador apenas em casos excepcionais, como Derrick Rose em 2011 ou Kevin Durant em 2014.

LeBron está no seu auge físico, técnico e mental, e mais do que nunca se mostra pronto para liderar uma equipe à conquista de mais um anel.



- FIQUE DE OLHO:

Kyrie Irving, armador

Manter-se saudável e longe do departamento médico vai fatalmente fazer com que Kyrie Irving divida o protagonismo com LeBron. Selecionado no draft de 2011, o armador foi o principal nome do time no período em que James ficou fora, além de ser o centro da reconstrução que Clevelando planejava fazer. Irving tem tentado melhorar seu aspecto defensivo, de longe o seu ponto mais fraco, e é peça chave para a nova investida de título dos Cavaliers.



- GINÁSIO DA EQUIPE:

A Quicken Loans Arena foi construída em 1994 e desde lá, se tornou a casa dos Cavaliers. O ginásio com capacidade para 20.562 pessoas foi um dos trunfos da equipe na última temporada, tendo vencido 31 dos 41 jogos da temporada regular e perdido apenas três jogos nos playoffs.