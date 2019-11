Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Indiana Pacers

O Indiana Pacers chegou muito perto do triunfo há duas temporadas. Agora a equipe está reformulada e não tem um elenco tão profundo como nos últimos tempos. Mesmo sem Paul George, lesionado, a equipe conseguiu se manter minimamente competitiva e não foi aos playoffs por muito pouco na temporada passada.

Conseguirá o técnico Frank Vogel recolocar a equipe entre as melhores do Leste novamente? Ou os Pacers voltarão a fazer figuração na NBA?

- O QUE ESPERAR NESTA TEMPORADA?

Para essa temporada, os Pacers perdem alguns bons jogadores de garrafão, como David West e Roy Hibbert, além do argentino Luis Scola. No entanto, a característica do time deve mudar, apostando no chamado ‘’small ball’’, com George Hill provavelmente na titularidade. No banco, o jovem Glenn Robinson vem pedindo passagem e deve substituir à altura, outro que deve aparecer é Joe Young, recém draftado e que se destacou na D-League.

Com o retorno de Paul George saudável, é difícil não imaginar esse time nos playoffs, porém outros jogadores vão ter que aparecer para o time voltar a brigar pelo Leste. Uma semifinal de Conferência parece ser o máximo que esse time pode chegar.



- COMO FOI A TEMPORADA ANTERIOR?

A temporada já dava sinais que seria difícil antes mesmo de começar. O ala-pivô Paul George sofreu uma lesão grave no tornozelo direito, durante uma partida com a seleção americana e ficou de fora por quase toda a temporada.

Naturalmente a ausência do principal jogador abalaria qualquer franquia, e não foi diferente com os Pacers, a equipe ainda sofreu com a lesão de outros jogadores como David West, fazendo o time não ter a mesma força, porém a boa defesa praticada, manteve a equipe na briga pela última vaga nos playoffs até o último instante, ficando na 9ª posição.

- QUEM É O CRAQUE:

Paul George, ala / ala-pivô

A estrela dos Pacers foi forjada desde que foi draftado em 2010. Ano após ano de constante evolução se mostraram quando George foi eleito calouro do ano em 2011 além de posteriormente ser selecionado para os times de defesa (2013 e 2014) e participado do All-Star Game renderam a Paul George o posto de principal jogador da franquia.

O ala foi o exemplo prático da filosofia defensiva e de transição que Frank Vogel implantou nos últimos anos. Mesmo a grave lesão que sofreu na metade de 2014 não parece ter afetado seu desempenho, na pré-temporada ele continua sendo o cestinha dos Pacers (18.7 pontos) e em rebotes (6.3 por jogo)



- FIQUE DE OLHO:

Monta Ellis, armador

Desde que estreou na liga, Monta Ellis sempre se mostrou um jogador explosivo e de grande potencial, porém isso nunca foi traduzido em grandes resultados, após anos atuando pelo Golden State Warriors e posteriormente Bucks e Mavericks, Ellis chega para adicionar poder de fogo ao ataque dos Pacers.

Sempre com boas médias ofensivas, o armador deve ser fundamental na transição, caso os Pacers mantenham a forte defesa.



- GINÁSIO DA EQUIPE:

O Bankers Life Fieldhouse abriga o Indiana Pacers desde 1999 e possui capacidade para 18.165 espectadores. A arena também é casa das mulheres, o Indiana Fever, time de basquete feminino que disputa a WNBA.