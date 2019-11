Guia VAVEL da NBA 2015/16: Golden State Warriors

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors segue em busca de mais um troféu da NBA. A equipe de Oakland manteve a base que conquistou o troféu Larry O’Brien na temporada 2014/15 e Stephen Curry mostrou na pré-temporada que está com a mão afiada.

Será que Curry desbancará LeBron James e conquistará o prêmio de MVP (Most Valuable Player) da temporada outra vez? Será que o camisa 30 conduzirá o Warriors a conquistar o título do melhor basquete do mundo pela segunda vez seguida?

- O que esperar nesta temporada?

O Golden State Warriors manteve a base que conquistou o título na temporada 2014/15 e, conduzidos por Stephen Curry e Klay Thompson, os Splash’s Brothers, devem brigar por título novamente. O técnico Steven Kerr poderá contar com seus principais jogadores e, além deles, contará também com os reforços do armador Ben Gordon e dos alas-pivô Tony Mitchell e Jason Thompson.

- Como foi a temporada anterior?

A temporada de 2014/15 do Golden State Warriors foi perfeita. A franquia de Oakland foi a melhor equipe da NBA na temporada regular com 67 vitórias e 15 derrotas, tendo a melhor campanha como mandante com 39 vitórias e apenas duas derrotas em 41 jogos.

Na primeira fase dos playoffs da Conferência Oeste, o Warriors varreu o New Orleans Pelicans ao vencer a série por 4 a 0. Na segunda fase, eliminou o Memphis Grizzlies vencendo por 4 a 2 e garantiu a vaga na final da conferência. Na decisão, venceu a série sobre o Houston Rockets por 4 a 1, conquistando o título com muita facilidade.

Na grande final da NBA, o adversário era o Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Apesar da grande estrela de Cleveland, prevaleceu o coletivo do Warriors e o brilho de Andre Iguodala, que desbancou Curry e James e levou o prêmio de MVP Finals. Os Warriors venceram a final em seis jogos pelo placar de 4 a 2, aproveitando os desfalques dos Cavs, e assim levaram o troféu Larry O’Brien para casa.

- Quem é o craque?

Stephen Curry, armador

Eleito o MVP da temporada regular 2014/15, Curry desbancou o grande nome da liga, LeBron James, e James Harden, que fez uma grande temporada pelo Houston Rockets.

Stephen Curry teve números impactantes na temporada. Conquistou o recorde de cestas de três pontos (286), teve média de 23,8 pontos, 7,7 assistências, 2,04 roubadas e 4,3 rebotes, em 32,7 minutos jogados por jogo. O astro de Golden State teve o melhor aproveitamento da NBA em lances livres, com 91,4%, incluindo 52 acertos consecutivos, seu recorde pessoal. O jogador converteu 48,7% das tentativas dos chutes de curta e média distância e alcançou 44,3% nas bolas de três. Curry fez parte do All-NBA First Team da temporada.

Curry foi o oitavo maior pontuador da temporada e o segundo jogador dos Warriors a vencer o título de MVP. Na temporada 1959-60, Wilt Chamberlain recebeu a honraria, quando a franquia ainda jogava na Filadélfia.

- Fique de olho

Klay Thompson, ala-armador

Ao lado de Stephen Curry, o ala-armador Klay Thompson foi o grande destaque dos Warriors na temporada 2014/15. Junto do companheiro, formaram a dupla que ficou conhecida como “Splash’s Brothers”. Thompson tem como grande destaque os arremessos de três pontos e tem tudo para ter mais uma temporada em alto nível.

- Arena da equipe

A Oracle Arena, localizada em Oakland, na Califórnia, é a casa do Golden State Warriors, além de ser a arena ativa mais antiga na NBA. Tem capacidade para 19,596 mil pessoas em partidas de basquete, apesar de já ter ultrapassado essa capacidade em alguns jogos do Warriors. Na temporada regular de 2014/15, o Warriors conquistou 39 vitórias em 41 jogos disputados no local, o melhor aproveitamento de um mandante na liga.