Guia VAVEL da NBA 2015/16: Los Angeles Lakers

Um dos maiores times do basquete americano, o Los Angeles Lakers atualmente está longe de dar alegrias aos seus torcedores. Há dois anos a equipe vem fazendo uma das piores campanhas da liga e seu grande astro, Kobe Bryant, vem sofrendo com lesões graves e está com a idade avançada.

Porém, esta temporada promete ser diferente para os Lakers. A franquia de Los Angeles conseguiu a 2ª pick no draft de 2015 e fez boas aquisições, além de que terá o retorno de Kobe Bryant, que segundo os médicos, já está livre das lesões que atrapalharam o astro nos últimos dois anos. Será que nesta temporada a franquia consegue retornar para os playoffs? Será que Kobe Bryant terá uma temporada saudável?

- O que esperar nesta temporada?

Com um time muito novo e muitas caras novas, os Lakers passam por uma fase de reformulação. O grande experiente da equipe é o craque e a estrela da franquia, Kobe Bryant. Aos 37 anos, Bryant terá de guiar os jovens D’Angelo Russell, Jordan Clarkson e Julius Randle para que a equipe saia da situação atual para uma bem melhor.

Após o fiasco na temporada 2014/15, onde teve uma das piores campanhas de sua história e da temporada, o Lakers foi premiado com a 2ª pick do draft. O escolhido foi o armador D’Angelo Russell, que chega para ser o titular na posição. Outra cara nova para a posição é o brasileiro Marcelinho Huertas.

Além do retorno de Kobe Bryant após se recuperar das lesões, outro que retorna para o Lakers é Metta World Peace. Antes conhecido como Ron Artest, conquistou os títulos da NBA pela franquia junto com Bryant em 2009 e 2010. Após deixar a franquia há dois anos, World Peace retorna para Los Angeles.

Outro que deixou o departamento médico é o ala-pivô Julius Randle, que foi draftado em 2014 como a 7ª pick e dado como um dos grandes destaques do draft daquele ano. Randle se lesionou seriamente no início da temporada e ficou de fora da mesma. Ele mostrou estar em forma e teve grandes atuações na pré-temporada. Para formar o garrafão com Randle, chegou o pivô Roy Hibbert, do Indiana Pacers.

Eleito o sexto homem da temporada 2014/15, Lou Williams trocou o Toronto Raptors por Los Angeles. O jogador fez boa pré-temporada vindo do banco. Outro que se destacou no banco foi Nick Young, que após ser titular nas ultimas temporadas, perdeu espaço com o retorno de Kobe, mas permaneceu na franquia.

Com tantos reforços, Bryon Scott tem time para brigar pelo menos um pouco mais em cima. O time atual é melhor que os das ultimas duas temporadas. Mesmo que não consiga vaga nos playoffs, pelo menos dá para tentar.

- Como foi a temporada anterior?

A temporada 2014/15 do Lakers foi um fiasco. A franquia teve uma de suas piores campanhas na liga em sua história, com 21 vitórias e 61 derrotas em 82 jogos.

Apesar da campanha ruim, vale destacar a evolução do armador Jordan Clarkson e o recorde de Kobe Bryant que ultrapassou Michael Jordan em pontos na carreira. Entretanto, Kobe sofreu com lesão outra vez e não contribuiu em nada.

- Quem é o craque?

Kobe Bryant, ala-armador

Aos 37 anos, Kobe Bryant continua sendo o craque de Los Angeles. Bryant já conquistou cinco títulos pela franquia (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e é a principal estrela da franquia desde a saída de Shaquille O’Neal em 2003. Mas, atualmente, Kobe está longe de ser aquele dos velhos tempos, em que conquistou títulos e quebrou recordes. Entretanto, continua sendo um dos grandes nomes da liga.

O Black Mamba fará sua 20ª temporada na carreira pela NBA e, talvez, sua última. Na temporada anterior, Bryant não foi nada bem, mas conseguiu quebrar dois recordes. Ultrapassou Michael Jordan em pontos na carreira e se tornou o 3º maior cestinha da história da liga, e também se tornou o jogador que errou mais arremessos na história.

Recuperado das lesões que atrapalharam sua carreira nos últimos dois anos, Kobe fez uma boa pré-temporada pelo Lakers, mostrando um aproveitamento melhor nos arremessos e indicando que tende a fazer uma boa temporada, nesta que pode ser sua última da carreira.

- Fique de olho

Jordan Clarkson, armador

Apesar do fiasco do Lakers na temporada anterior, vale destacar a evolução de Clarkson. O armador foi eleito o Rookie of the Month em março de 2015 e esteve no NBA All-Rookie First Team 2015.

Clarkson jogou 59 jogos – sendo 38 com titular – e teve médias de 11,9 pontos, 3,5 assistências e 3,2 rebotes, com 44% de aproveitamento nos arremessos de quadra. A tendência é que Clarkson tenha uma temporada melhor ainda desta vez.

- Arena da equipe

O Staples Center é a casa do Los Angeles Lakers. Localizada em Los Angeles, na Califórnia, é o principal ginásio da cidade. Tem capacidade para 18,997 pessoas em jogos de basquete. O Lakers divide a arena com outro time de Los Angeles na NBA, os Clippers.