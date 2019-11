Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Atlanta Hawks

O Atlanta Hawks é uma equipe da Divisão Sudeste da Conferência Leste da NBA. A franquia foi fundada em 1946, era conhecida como Tri-Cities Blackhawks, alterou seu nome por mais duas vezes (Milwaukee Hawks e St. Louis Hawks) até obter sua nomenclatura atual no ano de 1968. Dono de 15 títulos de divisão e quatro de conferência, a equipe foi campeã da liga somente no ano de 1958, quando possuía o nome de St. Louis Hawks e desde então busca o bicampeonato.

O que esperar nesta temporada?

Na temporada 2015/2016, os comandados de Budenholzer devem sofrer com a transferência de DeMarre Carroll para o Toronto Raptors, que foi destaque na campanha passada principalmente pela sua forte marcação. A aquisição do pivô Tiago Splitter foi muito bem comentada e ele chega para entrar na rotação com Al Horford e Paul Millsap. O gigante brasileiro pode ajudar o time na tentativa de entrar para a história.

Como foi a temporada anterior?

O Hawks obteve grande feito na temporada passada, ao garantir a primeira colocação em sua conferência após os 82 jogos, desbancando grandes times como Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls. Com o número incrível de 60 vitórias, um time sólido e um aproveitamento de 85% jogando em casa, Mike Budenholzer foi eleito Coach of the Year (Técnico do Ano). Além disso, os jogadores também tiveram seus momentos de glória. No mês de janeiro, a NBA surpreendeu ao anunciar que o “melhor jogador do mês” da conferência leste seria o quinteto titular inteiro do Atlanta Hawks, que ficou invicto durante os 30 dias, obtendo 17 vitórias. Além disso, Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap e Al Horford foram escolhidos para participar do All Star Game, defendendo a Conferência Leste.

Quem é o craque?

Al Horford, pivô

Al Horford é o líder da equipe dentro das quadras. O pivô nascido na República Dominicana tem 29 anos e 2,08m. Ágil e forte, Horford se destaca e tem média de 14 pontos e 9 rebotes por jogo em sua carreira. O grandalhão possui três participações em All Star Game e nunca saiu do Hawks. O craque adquiriu um carinho pelo Brasil, tem uma irmã brasileira, Maira Fernanda, que atua no São José na Liga de Basquete Feminino.

Fique de olho

Kyle Korver, ala

Kyle Korver, o rei das bolas de três. Korver obteve grande destaque na NBA após conseguir um recorde incrível de 127 jogos seguidos acertando um arremesso do perímetro. O experiente ala de 34 anos e 2m de altura busca se superar cada vez mais. Na temporada passada participou pela primeira vez do All Star Game e vem com a mão cheia para cravar bolas nos momentos mais decisivos do jogo.

Philips Arena

A Philips Arena é palco de jogos da NBA e WNBA, ou seja, as mulheres do Atlanta Dream também utilizam essa arena. É a casa do Hawks oficialmente desde 1999, com capacidade para quase 19 mil pessoas. Nos Playoffs de 2008, o ginásio recebeu cerca de 20 mil fãs para acompanhar a franquia de Atlanta, foi um recorde para a equipe.