Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Orlando Magic

O Orlando Magic é uma equipe da Divisão Sudeste da Conferência Leste da NBA. A franquia foi fundada em 1989, desde então almeja o tão sonhado título do campeonato, jamais conquistado pelo time. Dono de cinco títulos de divisão e dois títulos de conferência, o Magic quer acabar com esse retrospecto negativo na liga.

- O que esperar nesta temporada?

Na temporada 2015/2016, os comandados de Scott Skiles devem lutar e rezar por uma vaga nos Playoffs. No início, a equipe deve empolgar os fanáticos, porém, sem a experiência de grande parte do elenco, será complicado somar muitas vitórias ao longo do torneio. Nomes como Shaquille O’Neal, Dwight Howard e Vince Carter fazem falta ao elenco da Flórida.

- Como foi a temporada anterior?

Na temporada passada, a franquia de Orlando pareceu se contentar com a irregular campanha. Ao perceber que não conseguiria uma classificação para os Playoffs, teve atuações abaixo do esperado, talvez na busca de uma melhor posição no Draft. Terminou na décima terceira colocação do lado leste, na frente apenas de Philadelphia 76ers e do New York Knicks. Com um aproveitamento de pouco mais de 30%, a única empolgação dos fãs do Magic foi acompanhar Victor Oladipo e Elfrid Payton na semana All Star. Os jovens participaram do Rookie 2015 Rising Stars Challenge, jogo entre novatos norte-americanos e novatos estrangeiros da liga.

- Quem é o craque?

Nikola Vučević, o jovem de 25 anos, suíço, porém com nacionalidade montenegrina, é o destaque da equipe do Magic. O gigante de 2,13m teve média de 14 pontos e 11 rebotes por partida na temporada passada, e deve impressionar cada vez mais os fãs do basquete. Draftado em 2011 pelo Philadelphia 76ers, o pivô foi uma aposta da franquia de Orlando, que até agora vem dando muito certo.



- Fique de olho

Victor Oladipo, segunda escolha do Draft de 2013, selecionado pelo Magic. O jovem de 1,93m e 23 anos tem uma ótima média de pouco mais de 15 pontos por jogo na carreira, além de quatro rebotes e quatro assistências. Números expressivos para um novato que está em seu terceiro ano de NBA. Peça fundamental no elenco, Oladipo tem personalidade e pode surpreender tanto seus adversários com jogadas de efeito como os fãs da franquia, que aguardam ansiosamente por uma boa temporada do talentoso ala-armador que participou do NBA All-Rookie First Team no ano de 2014.

- Arena da equipe

O time da Flórida manda seus jogos no Amway Center, arena com disponibilidade de 18.846 telespectadores. Inaugurado ao final do ano de 2010, é um ginásio de ampla capacidade tecnológica e que é constantemente lotado nos jogos do Magic.