Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Memphis Grizzlies

O Memphis Grizzlies busca algo mais nessa temporada. Desde 2011, a equipe vêm figurando entre os oito melhores times do Oeste, porém sempre acabam eliminados precocemente. 2013 foi a temporada em que o time teve a melhor participação, indo às finais de conferência, mas acabaram varridos pelo San Antonio Spurs. Os Grizzlies dessa vez procuram um pouco mais de ambição para desbravar o Oeste.

O QUE ESPERAR PARA ESSA TEMPORADA?

Uma vaga nos playoffs, assim como os times de sua divisão. O elenco não é tão prolifico e profundo se comparado à outras equipes da Conferência mas o quinteto titular não deixa a desejar. Marc Gasol e Zach Randolf formam o excelente frountcourt do Grizzies, principalmente na defesa. Z-BO caiu na produção ofensiva, maior dificuldade da equipe na última temporada mas o Gasol mais novo tem bom jogo com a bola nas mãos.

COMO FOI A TEMPORADA PASSADA?

Os Grizzlies fizeram um excelente ano. Conquistaram 55 vitórias e apenas 27 derrotas, o que os rendeu a quinta colocação na disputada Conferência Oeste. Naturalmente o adversário nos playoffs foi o Portland Trail Blazers de LaMarcus Aldridge e Damian Lillard, que não conseguiu se encontrar em quadra e se não fossem os 32 pontos de Lillard no jogo 4, seriam fatalmente varridos. Na sequência os Grizzlies enfrentaram o poderoso Golden State Warriors e até certo ponto, conseguiram anular os Splash Brothers, deixando a série empatada em 2 a 2. Porém a fragilidade ofensiva não permitiu mais vitórias e o time acabou perdendo por 4 a 2.

QUEM É O CRAQUE?

Marc Gasol é dono dessa equipe dos Grizzlies, o pivô atuou em praticamente todos os jogos da equipe na temporada passada. Gasol tem 17.4 pontos de média, 7.8 rebotes, juntantamente com Zach Randolph, formam talvez a dupla mais física de garrafão da NBA, e as boas atuações o renderam algumas citações na corrida pelo MVP na temporada passada. O espannhol é sem dúvidas um dos mais dominantes pivôs da liga e deve outra vez ser a âncora desse time e é presença quase garantida no All Star Game.

FIQUE DE OLHO

Mike Conley. Rápido armador de 28 anos faz um backcourt interessante com Tony Allen e se destaca na defesa intensa do time de Memphis sendo peça fundamental numa das melhores defesa da NBA. Na pré-temporada também teve um papel interessante no ataque, tendo médias de 4 assisitências por jogo e liderando a equipe no quesito.

GINASIO DA EQUIPE

FedExForum é um ginásio localizado em Memphis, Tennessee. É a casa do time de basquete da NBA, Memphis Grizzlies e do time time universitário Memphis Tigers (da University of Memphis). Tem capacidade para 19.000 espectadores e tem o nome da companhia de entregas mundial FedEx, cuja matriz fica em Memphis.