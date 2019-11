Guia VAVEL da NBA 2015/2016: New Orleans Pelicans

Depois de muito tempo, o torcededor de New Orleans sentiu novamente o gosto dos playoffs. Com a saída de Chris Paul, ainda nos tempos de New Orleans Hornets, a equipe ficou órfã de uma grande estrela capaz de conduzir a equipe. Davis com tão pouca idade já provou que é capaz, mas precisará de um elenco de apoio para alcançar vôos mais altos. Terá Davis o time necessário para brilhar?

O QUE ESPERAR NESSA TEMPORADA?



Playoffs. Anthony Davis vem crescendo a cada ano e outra vez entra na MVP race da temporada 2015/2016. Davis se caracteriza como bom protetor do aro e pontuador nato, melhorando ainda seu arsenal de três pontos e ficando ainda mais perigoso em toques longe da cesta. Asik é sua dupla no garrafão e Jrue Holiday, Tyreke Evans e Ryan Anderson são as armas de Alvin Gentry no perímetro. A expectativa é que o time possa novamente voltar aos playoffs, dessa vez mais ambientados com a pós-temporada.

COMO FOI A TEMPORADA ANTERIOR?



Foram 45 vitórias e 37 derrotas, garantindo assim o 8º lugar na Conferência Oeste e conseguindo a vaga derradeira aos playoffs. Durante a temporada, a equipe foi bastante irregular, alternando bons jogos e derrotas vergonohosas, mas acabou se classificando na última rodada, deixando equipes como Oklahoma City Thunder para trás. Na pós-temporada a história dos Pelicans foi breve, com visível inferioridade, acabaram sendo eliminados pelo Golden State Warriors logo na primeira fase por 4 a 0.

QUEM É O CRAQUE?



Anthony Davis. O ala-pivô de 22 anos é uma das melhores coisas que New Orleans já teve. Com tão pouca idade, Davis já foi selecionado para dois All-Star Games e ainda jovem já havia sido eleito o calouro do ano.24,4 pontos por jogo, 10.2 rebotes e 2.2 assistências foram os números do "monocelha" na temporada passada, o tornando líder da NBA em eficiência. Números que tendem a aumentar ainda mais se Alvin Gentry souber utilizar bem seu franchise player nas ações ofensivas ao longo das 82 partidas.

FIQUE DE OLHO



Omer Asik. Dupla de Davis no garrafão, Asik terá trabalho fundamental em uma das piores defesas em percentual da NBA. O turco já possui boa experiência na liga, onde está desde 2010.Com médias discretas no último ano(7.3 pontos e 9.8 rebotes), Asik busca se firmar na rotação dos Pelicans fazendo o trabalho sujo. Gentry, ex-auxiliar do campeão Golden State Warriors pode aplicar técnicas que fizeram evoluir a defesa em Oakland, e repetir o feito melhorando a defesa em Nova Orleans.

GINASIO DA EQUIPE

A Smoothie King Center (nome antigo New Orleans Arena) é um ginásio esportivo localizado na cidade de Nova Orleans. Possui uma capacidade máxima de mais de 19.000 espectadores em shows, mas também de 18.500 em partidas de basquete e de aproximadamente 16.500 em partidas de arena football. É sede das partidas dos New Orleans Pelicans.