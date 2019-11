Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Washington Wizards

O Washington Wizards é uma equipe da Divisão Sudeste da Conferência Leste da NBA. A franquia foi fundada em 1961, denominada Chicago Packers, após um ano teve seu nome alterado para Chicago Zephyrs, depois de 1963 até 1973 ficou conhecida como Baltimore Bullets. Teve um novo nome durante o ano de 1974 (Capital Bullets), porém, logo foi trocado para Washington Bullets que durou até 1997, ano que a franquia adquiriu a atual nomenclatura.

O time de Washington conquistou seis títulos de divisão, quatro de conferência e foi campeão da NBA uma única vez. Todos esses títulos ocorreram na década de 1970.

- O que esperar nesta temporada?

Na temporada 2015/2016, os comandados de Randy Wittman devem acreditar que, uma vaga nos Playoffs, só depende deles. Com um elenco jovem e talentoso, que perdeu em experiência com a saída de Paul Pierce para o Los Angeles Clippers, o time de Washington tem certo favoritismo na classificação para a pós-temporada. O elenco demonstrou entrosamento e qualidade técnica nas últimas exibições, portanto, pode surpreender e chegar longe.

- Como foi a temporada anterior?

Na temporada passada, os Wizards tiveram ótimas atuações. Com 56% de aproveitamento e uma sólida campanha, conquistaram o quinto lugar da conferência leste, o que os levou aos Playoffs. Toda empolgação após a “varrida” no Toronto Raptors no primeiro embate chegou ao fim nas semifinais de conferência, onde a equipe da capital norte-americana não foi párea para o Atlanta Hawks.



- Quem é o craque?

John Wall, armador

John Wall é o armador principal da equipe de Washington. Ágil, rápido e habilidoso, foi selecionado para o All Star Game no ano de 2015. Com belíssimas atuações, Wall obteve uma média 17 pontos e dez assistências por jogo na última temporada. Com 1,93m, o jovem atleta de 25 anos atrai muita atenção ao chamar a responsabilidade para si durante os jogos, liderando a os Wizards dentro das quadras.



- Fique de olho

Nenê, pivô

Nenê Hilario, natural de São Carlos, iniciou a carreira no Vasco da Gama em 1999, depois passou pelo Denver Nuggets e agora defende as cores do Wizards. O experiente pivô de 33 anos apronta dentro do garrafão, faz jus aos seus 2,11m e domina o garrafão. Com média na carreira de 12 pontos e quase sete rebotes, o gigante brasileiro é uma ótima opção no elenco.



- Arena da equipe

Verizon Center

O Washington Wizards manda seus jogos no Verizon Center, em Washington D.C. Com capacidade para mais de 20.000 telespectadores, o ginásio foi inaugurado em 1997 e passou por reformas para atingir a quantidade atual de fãs.