Thunder bate Spurs com show de Westbrook e Durant

A equipe do Oklahoma City Thunder bateu o San Antonio Spurs jogando em casa pelo placar de 112 a 106. Essa noite de quarta-feira (28) foi o início da temporada para ambos os times, que protagonizaram ótimo duelo na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City, que foi lotada pelos fãs do melhor basquete do mundo.

O destaque da partida foi, sem dúvidas, Russel Westbrook. O armador anotou um duplo-duplo de incríveis 33 pontos e dez assistências. O cestinha do Thunder, e do jogo, comandou a equipe mandante durante o jogo e liderou as estatísticas da partida. Pelo lado do Spurs, Kawhi Leonard contribuiu com 32 pontos, maior pontuação da carreira, além de oito rebotes e três roubadas de bola.

Esse jogo marcou a volta de Kevin Durant às quadras. O ala, que perdeu grande parte da temporada passada devido a uma lesão no pé, ficou seis meses afastado e foi submetido a três cirurgias. Com bela atuação, KD foi responsável por 22 pontos da franquia de Oklahoma, que enfrenta na próxima sexta-feira (30) o Orlando Magic, na Flórida, enquanto o San Antonio recebe o Brooklyn Nets na mesma data.

Kevin Durant não hesitou em partir para cima da defesa de San Antonio

O jogo começou com a franquia texana ligada, abrindo 14 a 6 logo no princípio. Porém, Westbrook não deixou barato e comandou uma rápida reação e consequente virada, 18 a 17. O primeiro quarto continuou equilibrado, os donos da casa mantiveram uma ligeira vantagem e o período se encerrou 29 a 27.

O segundo quarto continuou com grande equilíbrio, as equipes retornaram sem as principais estrelas, que entraram no decorrer do tempo. Com diversas alternâncias na liderança, nenhum dos times conseguiu disparar no placar. Os comandados de Gregg Popovich não sentiram a pressão e foram para os vestiários liderando por 55 a 50.

Com belíssima atuação, Westbrook comandou o Thunder na primeira vitória da temporada

Depois do intervalo, o jogo esquentou. As estrelas foram mostrando suas caras, LaMarcus Aldridge de um lado, e Kevin Durant do outro. A mais nova aquisição da equipe de San Antonio anotou 11 pontos, uma atuação apagada para o jogador que é considerado a contratação mais bombástica da última janela de transferências. Tony Parker acabou cometendo sua quarta falta e passou grande parte do período no banco. Pelo lado do Thunder, Billy Donovan, o novo técnico da franquia, demonstrava frieza e auxiliava seus jogadores, que não deixaram o time texano abrir larga vantagem, e o período se encerrou 83 a 79 para o time visitante.

O último período iniciou com uma virada do time da casa, levando os fãs ao delírio. Os torcedores do Thunder não escondiam o nervosismo, e vibravam com todas as cestas. Faltando menos de três minutos para o final da partida, o jogo estava empatado em 101. Dion Waiters chamou a responsabilidade e anotou quatro pontos decisivos, obtendo 105 a 103 no placar. O craque Wesbrook anotou uma bola de três, que seguida de boas defesas, sacramentou a vitória do OKC na estreia da temporada regular de 2015/2016 da NBA.