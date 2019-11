Guia VAVEL do NBB 2015/2016: Paschoalotto/Bauru

O time com maior investimento do campeonato segue na luta por um título brasileiro em novo formato depois de conquistar quase tudo na temporada passada. Paulista, Sul Americana, Liga das Américas foram os triunfos em 2014/2015 além do vice-campeonato contra o Flamengo no Novo Basquete Brasil.

De uma temporada para outra pequenas mudanças foram feitas, pequenas ao menos para quem vê de fora pois as saídas de Guilherme Deodato, Larry Taylor e Guerrinha representam o fim de uma era na cidade sem limites.

As substituições foram de impacto dentro da quadra. Paulinho Boracini chegou para ser o principal reserva da armação, enquanto Léo Meindl veio ocupando a vaga de sexto homem, função que coube à Gui na temporada anterior.

O que esperar nesta temporada?

Outra vez a final deve ser o alcance do Paschoalotto/Bauru e com 1 ano mais de maturação do grupo, conquistar o tão sonhando título pode não ser tão distante assim. Demetrius Ferraciu assume o grupo vindo de bom trabalho no Minas Tênis e um sistema novo de jogo é capaz de vigorar o ânimo bauruense.

Ricardo Fischer cresce a cada temporada e suas atuações de destaque contra Real Madrid e New York Knicks só ampliaram as expectativas sobre o camisa 5. Nas alas Alex Garcia, Robert Day e Léo Meindl formam um grupo forte de atletas na rotação e no pivô Rafael Hettsheimeir propõe estilo de jogo particular podendo atuar no garrafão ou abrir espaços para Fischer, Alex e companhia infiltrarem.

Quem é o craque?

Alex Garcia.

Jogador atuante na seleção brasileira, o “brabo” lidera o Bauru baseado nas características defensivas, sendo a âncora na defesa e puxando velozes contra-ataques. É outro atleta atuante no perímetro e por vezes infiltra bem nos espaços criados por seu armador.

Fique de olho

Ricardo Fischer. Melhor armador em 2014/2015, Fischer tem cada vez mais domínio dos fundamentos de jogo e faz a equipe jogar como nenhum outro em terras brasilis. O capitão do Paschoalotto/Bauru pode estar fazendo sua última temporada no Brasil antes de jogar no basquete europeu, local que deve ser seu destino em futuro próximo pelo grande basquete apresentado na pré-temporada.