Fenerbahce abre vantagem e administra vitória contra o Real Madrid

A Euroliga está de volta. Após o final do Eurobasket, a temporada europeia de clubes retorna para mais uma edição. Já se passaram três rodadas e as classificações nos grupos começam a ser desenhadas.

Confira o resumo da última rodada da Euroliga:

No grande jogo, Fenerbahce controla e vence o Real Madrid

Era o primeiro grande desafio do Fenerbahce e a equipe provou ser competitiva ao derrotar o atual campeão Real Madrid, de maneira convincente e segura. A equipe abriu uma pequena diferença pouco antes do intervalo e conseguiu administrar até o fim, vencendo a partida por 77 a 66.

Os cestinhas da equipe turca foram os pivôs Luigi Datome e Ekpe Udoh, ambos com 15 pontos cada um. Com a vitória, o Fenerbahce divide a liderança com Khimki Moscow e o Bayern de Munique, todos com duas vitórias e um revés.

Barcelona vence o Panathinaikos com tranquilidade

Após começar a temporada com uma derrota, o Barcelona parece ter se acertado e venceu sua segunda partida consecutiva, a vítima da vez foi o Panathinaikos da Grécia, que foi à Barcelona e não conseguiu superar os blaugranas, perdendo por 77 a 52.

Com a pontuação bem distribuída entre os titulares, o cestinha da equipe foi o ala-pivô americano Justin Doellman, que anotou 13 pontos e 6 rebotes. O Barcelona se encontra no momento na segunda posição do grupo C.

CSKA tem jogo disputado pela primeira vez mas sai vencedor

A equipe russa do CSKA passa a sensação de não ter parada entre as temporadas, a equipe mantém o bom ritmo do ano passado e simplesmente varreu os dois primeiros oponentes da Euroliga, vencendo por mais de 20 pontos por jogo. Nessa quarta-feira, porém, a equipe fez um jogo equilibrado contra o Broose Baskets da Alemanha, ainda que administrando uma vantagem de quase dois dígitos.

O destaque do CSKA foi o francês Nando DeColo que contribuiu com 22 pontos e 7 assistências. A equipe russa lidera o grupo D de forma isolada, com 3 vitórias em 3 jogos.

Na Itália, Olympiacos sofre para bater o EA7 Milano

O começo do Olympiacos está um tanto quanto conturbado, depois de perder para o Laboral Kutxa na Espanha, a equipe teve dificuldades para vencer o EA7 Milano, num jogo equilibrado do início ao fim. A vitória só veio no minuto final com Vassilis Spanoulis e Georgios Printezis como de costume.

O cestinha, porém, foi o pivô Patric Young, que fez 18 pontos e 4 rebotes. A equipe divide a liderança do grupo B com o Laboral Kutxa e o Anadolu Efes da Turquia, ambos com duas vitórias e uma derrota.

Resultados das outras partidas:

Pınar Karşıyaka (TUR) x 68 Zalgiris Kaunas (LIT)

Anadolu Efes (TUR) 75 x 81 Cedevita Zagreb (CRO)

Maccabi Tel Aviv (ISR) 79 x 63 Dinamo Sassari (ITA)

Limoges CSP (FRA) 71 x 107 Laboral Kutxa (ESP)

Khimki Moscow (RUS) 91 x 53 Crvena Zvezda (SER)

Unicaja Málaga (ESP) 81 x 69 Darussafaka Dogus (TUR)

FC Bayern Munich (ALE) 76 x 61 Strasbourg IG (FRA)