Guia VAVEL do NBB 2015/2016

A bola vai voltar a quicar nas quadras brasileiras. Está de volta a temporada do Novo Basquete Brasil, o NBB. O campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), chega em sua oitava edição e trará 15 equipes na disputa.

Foi mantida a mesma fórmula de disputa das últimas edições, com a primeira fase realizada com pontos corridos, onde todas as equipes se enfrentarão em turno e returno.

Para essa temporada, alguns times chegam como novidade, como o Caxias do Sul, campeão da Liga Ouro e do Esporte Clube Vitória que ingressou no NBB para substituir a franquia de Uberlândia.

A partida de abertura tradicionalmente marca o encontro dos últimos finalistas, nessa temporada será no dia 02/11 entre Paschoalotto/Bauru x Flamengo, em Bauru (SP), às 19h.

Confira aqui os favoritos a erguer o caneco do NBB:

- Flamengo: Naturalmente o atual campeão entrará em quadra para buscar o pentacampeonato. Algumas mudanças aconteceram, principalmente na armação do time. Com as saídas de Vitor Benite, para a Espanha e Nico LaProvittola para a Lituânia, o rubro-negro trouxe Rafael Luz para assumir a armação do time. Outro reforço foi o pivô JP Batista, também com passagem pela seleção. Resta saber se o time conseguirá a química de outras temporadas.

- Paschoalotto/Bauru: A busca pelo nacional é a obsessão em Bauru. A equipe mantém o alto investimento da temporada passada, quando a equipe conquistou quase tudo o que disputou, com exceção do próprio nacional, onde perdeu para o Flamengo na final. Bauru perdeu seu ídolo Larry Taylor para Mogi das Cruzes, além do jovem Gui Deodato, que foi para Rio Claro. Em compensação, trouxe Paulinho Boracini para a armação e Léo Meindl para a ala. O time traz toda a experiência vivida contra o Real Madrid e os times da NBA para essa temporada.

- Mogi das Cruzes/Helbor: Um dos projetos que mais cresceu no basquete nacional, Mogi das Cruzes entra forte na briga pelo título. Com um elenco mais reforçado, por peças como Larry Taylor e Lucas Mariano, somados a boa base que já tinha Paulão Prestes, Shammel, Tyrone entre outros. O fator casa também contará a favor, já que a cidade de Mogi das Cruzes de fato abraçou a equipe e têm alcançado uma das melhores médias de público.

