San Antonio Spurs vai a Nova York e derrota Knicks na terceira vitória seguida

O San Antonio Spurs vistou o New York Knicks no Madison Square Garden em Nova Iorque e venceu por 94 a 84. A equipe abriu boa vantagem no primeiro tempo e usou toda sua experiência para administrar a vantagem e manter a campanha positiva na NBA.

O destaque do Spurs foi LaMarcus Aldridge, com 19 pontos e 6 rebotes, além de Tim Duncan alcançou a marca de maior número de vitórias com uma equipe na história (954). Pelo lado Nova-iorquino o cestinha foi naturalmente Carmelo Anthony, que também fez 19 pontos e 7 rebotes.

Continuando a viagem pelo Leste, o San Antonio Spurs agora segue para a capital americana, onde enfrenta o Washington Wizards no Verizon Center nesta quarta-feira, às 22h.

Já os Knicks, vão à Ohio, também na quarta-feira, para as 23h enfrentar o Cleveland Cavaliers de LeBron James e cia.

Knicks começa bem mas cai ofensivamente e leva a virada

O jogo começou disputado, com a equipe mandante contando com um bom início coletivo, com todo o quinteto titular pontuando, para abrir 12 a 7, forçando um pedido de tempo de Popovich. Após o pedido de tempo, a equipe do Texas conseguiu cortar a vantagem para um ponto, 15 a 14, após a segunda falta de Porzingis que saiu para a entrada de O'Quinn. Após uma boa jogada de Leonard, os Spurs passaram a frente, 16 a 15, forçando Fisher a parar o jogo. Após esse pedido de tempo, os Knicks retomaram a dianteira no placar e terminaram o quarto na frente, 21 a 18.

O segundo quarto começou com um turnover dos Knicks logo na primeira posse de bola no período, aproveitada por Danny Green pelos Spurs, mas logo New York normalizou com grande ajuda de Kyle O'Quinn, abrindo 29 a 24. Mas uma corrida de 12-0 para San Antonio, fez com que a equipe abrisse 36 a 29, forçando mais um tempo de Fisher. Após o tempo, a equipe visitante se aproveitou dos erros ofensivos de Nova Iorque para ir para o intervalo vencendo por 47 a 35.

Spurs derrapa, mas administra vantagem e vence com tranquilidade

Na volta do intervalo, Porzingis voltou a aprontar tanto ofensivamente, posterizando Aldridge, e distribuindo tocos, contribuindo para a diferençar cair para 9 pontos, mas teve que sair novamente após cometer a quarta falta pessoal. Sem Porzingis, Jerain Grant passou a ser protagonista, mas ao mesmo tempo, San Antonio controlava o placar, mantendo em 10 pontos, 68 a 58, até 3 minutos para o fim do quarto, quando os Knicks apertaram a marcação, e cortaram a vantagem no fim do quarto para 5 pontos, 70 a 65.

No último quarto Tim Duncan e Boris Diaw tomaram a frente no ataque e tentavam aumentar a vantagem, enquanto os Knicks se seguravam com Galloway e Lopez no garrafão. Porém o time de Nova York não conseguiu conter os chutes do perímetro de Ginobili e Diaw. Com os constantes erros ofensivos, Tony Parker apareceu para deixar o placar em 91 a 79, a pouco mais de 4 minutos do fim. Com toda a experiência texana, a equipe ditou o ritmo nos minutos finais e venceu a partida por 94 a 84.