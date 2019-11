Sob comando de Harden, Houston consegue primeira vitória na temporada

A equipe do Houston Rockets derrotou o Oklahoma City Thunder, em casa, pelo placar de 110 a 105. Essa noite de segunda-feira (2) foi o primeiro encontro entre as franquias na temporada, e não deu outra. Com o Toyota Center lotado, James Harden levou os torcedores ao delírio e comandou a vitória do Rockets.

Os visitantes lutaram arduamente, porém, não foi suficiente. Kevin Durant anotou 29 pontos, Russell Westbrook colaborou com 25 pontos, oito rebotes e 11 assistências. Foi a primeira derrota do Thunder na temporada. Pelo lado texano, Harden anotou 37 pontos e, além de ser o cestinha da partida, garantiu a primeira vitória da franquia na temporada.

Essa partida rendeu a melhor atuação de Harden na temporada, que vinha oscilando muito nos últimos três jogos, nos quais o Houston foi derrotado. Na próxima partida, o Rockets recebe o Orlando Magic, enquanto o OKC recebe o Toronto Raptors.

Kevin Durant não evitou a primeira derrota do OKC na temporada

O jogo começou equilibrado, os donos da casa tinham a liderança, porém, não conseguiam abrir muitos pontos de vantagem. Os visitantes aumentaram o volume de jogo e finalizaram o primeiro quarto na liderança, 26 a 21, com 11 pontos para Russell e 9 para KD, os cestinhas da partida.

No segundo quarto, o Thunder conseguiu ampliar a vantagem. Com o ataque pontuando bem e uma defesa sólida, a franquia de Oklahoma City fechou o segundo período vencendo por 65 a 54 , com ótimas atuações de Durant com 20 pontos e Harden com 19.

O time de Houston partiu para cima, e conquistou a primeira vitória na temporada, derrubando a invencibilidade do OKC

No terceiro quarto, o jogo esquentou. Os visitantes tinham uma vantagem confortável, mas sob comando de Harden, a diferença que chegou a ser de 14 pontos, foi tirada. Com contra-ataque de qualidade, Houston virou o jogo para 80 a 79, e fechou o terceiro quarto na liderança, o placar indicava 82 a 79.

No último quarto, o Thunder encostou no placar. O jogo seguia muito equilibrado. De um lado a dupla Westbrook e Durant, e do outro, James Harden, uma batalha de ex-companheiros. O jogo foi ficando tenso enquanto os minutos passavam, até que Houston abriu 107 a 102 faltando menos de dois minutos. Com um final emocionante, OKC desperdiçou ataques cruciais e viu suas esperanças acabarem quando Dwight Howard converteu seus dois lances livre e selou a vitória do Rockets por 110 a 105.