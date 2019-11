No estouro do cronômetro, Beal dá a vitória ao Wizards sobre o Spurs

A equipe do Washington Wizards derrotou o San Antonio Spurs, em casa, pelo placar de 102 a 99. Com uma bola de três praticamente no estouro do cronômetro, de Bradley Beal, os donos da casa triunfaram diante dos texanos. Os torcedores no Verizon Center foram ao delírio com a bola de Beal, que ocasionou na terceira vitória do Wizards na temporada.

Os visitantes passaram o jogo inteiro com o placar favorável, sempre com uma margem de liderança. Porém, no final, o time da capital buscou uma reação incrível e virou a partida de forma emocionante. John Wall anotou 17 pontos e 13 assistências, enquanto o dono jogo, Bradley Beal, anotou 25 pontos sendo uma bola de três incrível no último segundo. Do lado visitante, Kawhi Leonard foi o destaque. O ala anotou 23 pontos e pegou nove rebotes.

Essa noite de quarta-feira (4) foi o primeiro encontro entre as franquias na temporada. Na próxima partida, o Wizards vai até Boston enfrentar o Boston Celtics, enquanto o Spurs recebe o Charlotte Hornets.

Kawhi Leonard comandou as ações do Spurs durante toda a partida

O time da casa começou tomando a iniciativa. Com bons ataques, abriu 7 a 0 e foi impondo seu ritmo. San Antonio errou os sete primeiros arremessos de quadra, como consequencia, os mandantes abriram 19 a 2. A equipe visitante acordou e "entrou no jogo". Aos poucos diminuiu a diferença, foi se encontrando na partida e conseguiu a virada no final do primeiro quarto, que terminou 23 a 22 para os texanos.

No segundo quarto, o time de San Antonio iniciou bem. Com poucos erros, neutralizou o time da capital e abriu 47 a 39. Dominou o período, e as equipes foram para o vestiário com o placar mostrando 51 a 47 para o Spurs. Destaque para Kawhi Leonard com 18 pontos e cinco rebotes

Bradley Beal foi o nome do jogo, além de cestinha, fez a cesta da vitória

No terceiro quarto, o jogo foi muito equilibrado. Os comandados de Gregg Popovich mantiveram uma vantagem, mas não conseguiam disparar. Os donos da casa estavam sempre por perto e o período terminou 73 a 66 para os visitantes.

O último período começou com o mesmo equilíbrio de sempre. San Antonio sempre estava na liderança com alguns pontos de vantagem, mas nada avassalador. Só com três minutos para o fim, Washington retomou a liderança, 92 a 90. O jogo esquentou, permaneceu empatado em 96 e depois 99, até que, Bradley Beal, mata uma bola de três para selar a vitória dos donos da casa. Com menos de um segundo no relógio, e nenhum tempo para pedir, os visitantes se renderam e saíram derrotados.