Desfalcado, San Antonio Spurs vence o Philadelphia 76ers por 119 a 68

Na noite desta segunda-feira (7), o time do San Antonio Spurs viajou até a Pensilvânia e enfrentou o Philadelphia 76ers, no Wells Fargo Center. Mesmo desfalcado e jogando fora de casa, o time do técnico Gregg Popovich atropelou os Sixers e bateu o recorde de maior diferença de pontos em uma partida na história da franquia texana: 119-68, 51 pontos de diferença.

Jogando sem o pivô Tim Duncan e sem o ala Kawhi Leonard, quem destacou-se foi o recém-contratado LaMarcus Aldridge, que anotou 26 pontos e colheu 9 rebotes, fechando o jogo como cestinha.

A vitória mantém os Spurs na 2ª posição da Conferência Oeste e da NBA em geral, com 18 triunfos e 4 derrotas (81,8% de aproveitamento), atrás apenas do Golden State Warriors e sua campanha 100% (22 vitórias e 0 derrotas). Já os 76ers permanecem na lanterna geral da NBA, com apenas 1 vitória e 21 derrotas (4,5% de aproveitamento).

SUNS BATEM BULLS NO ÚLTIMO LANCE

Também na noite de ontem, o Chicago Bulls recebeu o Phoenix Suns e as equipes deram um verdadeiro show para os torcedores presentes no United Center. Em um final emocionante, os Suns venceram o time da casa por 103 a 101.

No último lance da partida, com 3 segundos no cronômetro e o placar empatado em 101 pontos, o ala Jon Leuer tentou um arremesso de 3 pontos para selar a vitória dos Suns, mas não obteve sucesso. Para a tristeza dos torcedores do Chicago Bulls, porém, o ala-pivô bósnio Mirza Teletovic conseguiu ficar com o rebote e acertou um jump shot com apenas 0.3 segundos restando no cronômetro, selando a vitória dos visitantes.

Confira o vídeo da jogada decisiva:

O cestinha da partida foi o espanhol Pau Gasol, com 22 pontos. Ele ainda colheu 10 rebotes e conectou 6 assistências, fechando o jogo com um duplo-duplo. O armador Jimmy Butler veio logo atrás, com 19 pontos, e seu companheiro Derrick Rose teve 14 pontos. Pelo lado dos Suns, destaque para o armador Brando Knight e seus 21 pontos, seguido de perto por Teletovic, o herói da vitória, com 20 pontos.

A derrota derrubou os Bulls para a 4ª posição da Conferência Leste, com 11 vitórias e 7 derrotas (61,1%). Já o time de Phoenix subiu para a 9ª colocação da Conferência Oeste, com 9 vitórias e 13 derrotas (40,9%).

