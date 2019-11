Euroliga conhece os classificados que irão ao Top 16

A fase de grupos da Euroleague terminou nessa sexta-feira (18). Com o fim da primeira etapa, foram conhecidas as equipes que vão integrar o chamado Top 16. Na décima e última rodada, a maioria dos grupos já estava praticamente definido, faltando apenas a decisão da última vaga de cada grupo.

O sistema da primeira consistia em quatro grupos de cinco clubes, com todos se enfrentando em jogos de ida e volta. Os quatro melhores de cada grupo avançariam para a fase seguinte. Agora no Top 16, novamente as equipes em jogos dentro e fora de casa para definir os classificados aos playoffs.

A primeira rodada já começa no próximo dia 29 (terça-feira). Confira os classificados para a próxima fase e um resumo da história dos quatro grupos nessa fase inicial:

Grupo A – Emoção até a última rodada

Provavelmente o grupo mais surpreendente da competição. Contava com dois dos últimos quatro times que estiveram no Final Four, o Real Madrid e o Fenerbahce. A equipe turca venceu todas as partidas em casa e após uma sequência de 5 vitórias seguidas, se garantiu na liderança do grupo.

Porém os atuais campeões da equipe merengue não conseguiram repetir o mesmo sucesso de outras temporadas e ficaram boa parte do tempo com a vaga ameaçada. A equipe ainda conseguiu se recuperar na reta final e ficar com a última vaga, somando 5 vitórias e 5 derrotas na campanha.

Mesma pontuação de Khmiki Moscow e Estrela Vermelha, que só conseguiu a vaga após bater o Bayern de Munique diante de sua fanática torcida, que inflamou o ginásio em Belgrado cantando “Auf Wiedersehen” que significa ‘Adeus’ em alemão:

Grupo B – Domínio Grego

No grupo B, os atuais vice-campeões do Olympiacos fizeram jus ao favoritismo e terminaram na primeira posição, vencendo oito jogos e perdendo apenas dois. A equipe grega teve a primeira derrota logo na segunda rodada para o Laboral Kutxa e depois passou sete jogos invicta, perdendo apenas na última rodada, com a classificação mais que garantida.

Na segunda posição o Anadolu Efes da Turquia deslizou em casa, mas conseguiu se recuperar a tempo e garantir a segunda posição do grupo com seis vitórias e quatro derrotas. A equipe espanhola do Laboral Kutxa também teve a mesma pontuação e ficou na terceira posição.

Completando a classificação, a equipe do Cedevita Zagreb, da Croácia, ficou com a última vaga. A decepção do grupo ficou por conta do atual campeão francês, o Limoges CSP que não conseguiu se firmar na competição e já entrou na última rodada sem chances de classificação.

Grupo C – Tradição e surpresas

Se falássemos nos nomes desse grupo há alguns anos atrás, certamente seria considerado o ‘’Grupo da morte’’, já que três campeões europeus o integravam. Barcelona, Zalgiris Kaunas e Panathinaikos são absolutamente tradicionais no cenário europeu e eram os favoritos para ficar com a primeira posição.

Porém, nenhum dos clubes vive a fase mais gloriosa de sua história, por isso a grande surpresa ficou com o Lokomotiv Kuban Krasnodar da Rússia que teve oito vitórias e duas derrotas, ficando na liderança isolada do grupo e se classificando antecipadamente.

Os outros três tradicionais clubes não deram chance para mais zebras e garantiram suas vagas para o Top 16.

Grupo D – Expectativa na Rússia, decepção em Israel

Como um dos finalistas da temporada passada, o CSKA Moscow mostrou a que veio logo na fase de grupos. A equipe russa venceu nove jogos e perdeu apenas uma partida, para o Unicaja Malaga.

Dono do ataque mais potente da Europa, o CSKA teve a maior média da competição (91.1 pontos por jogo) que ajudaram a vencer a maioria de seus jogos com uma larga vantagem. Presente nos últimos nove dos dez Final Fours, a equipe vem batendo na trave e mais do que nunca espera se sagrar campeã europeia.

Já na parte de baixo, talvez a história mais dramática da primeira fase. O campeão de 2013/14, Maccabi Tel Aviv ficou fora da segunda fase, mesmo vencendo seu último jogo contra o Darussafaka Dogus da Turquia. As equipes empataram em número de vitórias, mas a equipe turca cedeu menos pontos, fazendo com que tivesse mais saldo e conseguisse a última vaga.