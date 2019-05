Butler bate recorde de Jordan e lidera o Bulls na virada sobre Raptors

Uma noite histórica para Jimmy Butler. O ala-armador do Chicago Bulls liderou a equipe na vitória de virada sobre o Toronto Raptors na noite deste domingo (3), em Toronto, no Canadá. Com 40 pontos no segundo tempo, o jogador dos Bulls quebrou o recorde de Michael Jordan e ajudou sua equipe vencer por 115 a 113.

A marca de Jordan de 39 pontos nos dois últimos períodos havia sido estabelecida em 1988, quando sequer havia conquistado um título com os Bulls. O recorde caiu, e Butler ajudou o time a se recuperar depois de estar perdendo por 10 pontos a menos de seis minutos do fim.

O jogo

O Raptors começou melhor, abrindo logo de cara cinco pontos de vantagem. O Bulls começou a pontuar, mas nos primeiros minutos os donos da casa venciam por 10 a 7. Mas, aos poucos, os visitantes começaram a incomodar e logo viraram o jogo para 17 a 10, com boa atuação de Mirotic e Gasol.

Após sofrer um run de 10-0, o técnico de Toronto parou o jogo para organizar a equipe. O timeout funcionou e conseguiram fazer 8-0 no retorno, virando o placar para 18 a 17. Então, foi a vez dos Bulls pararem a partida para se organizarem.

Mas, a parada técnica continuou sem causar algum grande efeito em Chicago. Os Raptors continuaram pontuando e abriram 26 a 22. Mas, no último minuto do primeiro período, os Bulls conseguiram empatar, e o os primeiros 12 minutos de jogo terminou empatado por 26 a 26.

No segundo quarto, com mais reservas em quadra, a franquia de Toronto levou a melhor, abrindo sete pontos de vantagem e vencendo por 40 a 33, com destaque para Lowry. Os Bulls pararam o jogo para tentar ganhar fôlego e diminuir o ritmo do adversário, mas continuou sem dar resultado.

Após a parada técnica de Chicago, os Raptors conseguiram abrir 12 pontos de frente. Faltando 37 segundos para o fim do segundo período, a franquia canadense aumentou a vantagem para 14. Mas, nos últimos segundos, Gasol conseguiu cortar para 12 novamente. Assim, os Raptors foram para o intervalo vencendo por 60 a 48.

No retorno do intervalo, os Bulls voltaram diferentes, com outra postura em quadra. Destaque para Jimmy Butler, que havia feito apenas dois pontos até o intervalo, mas anotou 21 no terceiro quarto e ajudou o Chicago a diminuir a vantagem para seis pontos.

No último período, o Toronto aproveitou os primeiros quatro minutos e aumentou a vantagem para 11. Entretanto, entrou em cena o ala-armador Jimmy Butler outra vez. Grande nome dos Bulls nesta temporada, ele conseguiu colocar a franquia de Chicago na liderança do placar ao acertar uma cesta de 3 pontos faltando 30 segundos para o fim do jogo. De cara, ainda conseguiu quebrar o recorde de Michael Jordan.

Faltando 4 segundos, Butler sofreu falta e errou um dos lances livres. Dois pontos atrás no placar, os Raptors precisavam de uma bola de 3 pontos para vencer, mas DeRozan errou e os Bulls venceram.

Destaques do jogo

- Toronto Raptors

#10 DeMar DeRozan: 24 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

#7 Kyle Lowry: 22 pontos, 5 rebotes e 10 assistências

#4 Luis Scola: 22 pontos, 5 rebotes e 2 assistências

- Chicago Bulls

#21 Jimmy Butler: 42 pontos, 4 rebotes e 5 assistências

#16 Pau Gasol: 19 pontos, 13 rebotes e 6 assistências

#44 Nikola Mirotic: 17 pontos, 3 rebotes e 1 assistência