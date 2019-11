Kobe revela que lance contra Durant teve influência de outro esporte: "São coisas do futebol"

Na noite desta sexta-feira (8), o Los Angeles Lakers perdeu para o Oklahoma City Thunder em casa, no Staples Center, por 117 a 113. Apesar da derrota, Kobe Bryant voltou a chamar a atenção mais uma vez. O camisa 24 fez 19 pontos e deu seis assistências, mas uma delas chamou muito a atenção. Sob a marcação de Kevin Durant atrás da linha de três pontos, o Black Mamba conseguiu achar Roy Hibbert livre dentro da área. O grande detalhe do lance foi como Kobe passou a bola para o pivô: por baixo das pernas de Durant. Confira o lance abaixo:

Quando era pequeno, Kobe Bryant morou na Itália e via seu pai, ex-jogador de basquete, jogar. Mas, não era só o basquete que chamava a atenção do Black Mamba. O futebol também. Kobe já até declarou que se não fosse jogador de basquete, gostaria de ser jogador de futebol. O camisa 24 do Lakers é fã declarado de Messi, Ronaldinho e do Barcelona.

Para a nossa sorte, fãs do basquete, Kobe se tornou um craque no esporte, um dos maiores da história. Não é para menos, é o terceiro maior cestinha da história da NBA e recentemente atingiu a marca de 33 mil pontos na carreira. Mas, o que chamou a atenção na partida contra o Thunder, na última sexta-feira (8), não foram seus pontos, mas sim a sua assistência sob a marcação de Kevin Durant (confira no vídeo acima). Kobe explicou que a inspiração veio de outro esporte:

"São coisas do futebol, me entende?", disse com um sorriso. "No basquete se produz muitos 'ohs' e 'ahs', mas no campo, se é isso que você tem, é isso que você toma. Isso é o que eu tinha, isso é o que eu tomei. Durant olhou para mim e disse: 'Era o passe que tinha que dar'. Vem das minhas origens da Itália...", completou.

A assistência para Roy Hibbert foi efetiva e o pivô anotou os pontos do Lakers. Mas, foi apenas uma das muitas maneiras em que Bryant foi inspirado pelo futebol para melhorar suas técnicas no basquete.

"Na maioria das vezes no basquete só nos ensinam duas coisas: um pick and roll 1-2, ou dar e receber. No futebol, ensinam a fazer combinações a três, as vezes a quatro. Joga em triângulos. Tendo crescido jogando que meu cerébro se acostumou a ver esses tipos de combinações", explicou.

Bryant acrescentou que para aqueles que não cresceram em torno de cada esporte, aprender esses detalhes mais tarde é uma tarefa muito complicada. Para ilustrar seu ponto de vista, ele citou uma das franquias de maior sucesso nos últimos 20 anos na NBA.

"É muito difícil. Por isso que os Spurs só têm jogadores europeus", declarou.